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 Политика Украины
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Все про:Тягнибок (1341) Марин Ле Пен (25)

 После заявления ле Пен о поддержке Кремля "Свобода" разорвала отношения с "Национальным фронтом Франции", - Тягнибок

тягнибок

После заявления лидера Национального Фронта Франции Марин ле Пен о поддержке Кремля Олег Тягнибок направил ей письмо, в котором объяснил ситуацию. Однако ответа от ле Пен не последовало.

Об этом лидер "Свободы" сказал в интервью Цензор.НЕТ.

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"После того, как Марин ле Пен стала председателем партии, у нас даже не было никаких совместных мероприятий и заявлений. Когда же произошла аннексия Крыма и появилась первое заявление Марин ле Пен о якобы поддержке позиции Москвы, я моментально написал им письмо с объяснениями. Я уверял госпожу Ле Пен, что, мол, вы ошибаетесь. И мы подробно расписали там, что это агрессия Путина против Украины", - сообщил политик.

По словам Тягнибока, ответа на данное письмо он не получил: "Вместо ответа было еще более агрессивное заявление в поддержку России. И после этого мы заявили, что мы разрываем наши отношения с ними и выходим из "Евроната".

По словам лидера "Свободы", во время сотрудничества с Национальным фронтом Франции не было признаков его связи с Кремлем.

"У нас было очень тесное сотрудничество с Национальным фронтом Франции, и где-то 20 лет назад мы с Жан-Мари Ле Пэном даже подписывали соответствующий документ, - отметил Тягнибок. - Он приезжал сюда в Украину, по нашему приглашению был в Киеве, во Львове, участвовал в нашем съезде. И я отрицаю то, что в то время были какие-то признаки его сотрудничества с Россией.

Позже, когда Марин Ле Пен возглавила партию, у нас состоялась одна встреча. Собственно, эта фотография была сделана сразу после того, как она стала руководителем партии. К тому времени "Свобода" единственной из постсоветских политических партий была наблюдателем в такой организации как "Евронат". Это была организация, которая объединяла европейских националистов. Мы не могли быть действительным членом, потому что такой статус могла иметь только партия из страны, входящей в Евросоюз.

Откровенно скажу, что у нас с Марин Ле Пен с самого начала не было таких теплых отношений, как с ее отцом. Более того, там даже был определенный скандал, когда она исключила его из партии. Мы не хотели в этот скандал вмешиваться. Но влияние команды Жан-Мари Ле Пена, в том числе Бруно Голниша (именно с ним мы тогда больше всего контактировали, и именно у него Марин Ле Пен выиграла внутренне партийные выборы, именно он и был председателем этого "Евроната") тогда уменьшался".

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Полное интервью с Олегом Тягнибоком читайте здесь.
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Тягнибок пробував пояснити кацапській шльондрі, шо бути кацапською шльондрою це негарно?

Який наївний Тягнибок. =)
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Думаю если б в объяснения был завернут аванс в лям евро, с последующим 2 лямями - эта проститутка сразу б выступила по ТВ в защиту целостности ее горячо любимой страны, родины ее предков и духовного центра - Украины.
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взагалі-то у таких випадках навпаки, вимагають пояснень... тут Тягнибок шось не вгадав.
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Тягнибок - хорошее название для автомобиля-эвакуатора.
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Олежка, лучше напиши как кормился из корыта партии регионов.
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Правильно Олег, не общайся ле Пен - она дура.
Но и после "деятельности" свободовцев в Генпрокуратуре, Минэкологии, местных советах и т.д. я не буду даже слушать о чём они говорят.
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Тягнибока, как тот маргарин - ни вредный, ни полезный.
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правильно было бы, если бы Олег ушел от руля, а вместо него пришел Юрко или еще кто-то кто показал себя на фронте. У дракона должны смениться зубы.
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После цирковых представлений Фарион в детском садике и на Донбассе, для меня "Свобода" - шовинистическая партия, а никакая не националистическая...
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С кем еще там в германиях и италиях дружим?
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После признания свободы связей с французскими комуняками и через них с хуйлом они потеряют многих избирателей и я первый один из них.
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РПЦ МП и другие печальные клоуны
После заявления ле Пен о поддержке Кремля "Свобода" разорвала отношения с "Национальным фронтом Франции", - Тягнибок - Цензор.НЕТ 7540

После заявления ле Пен о поддержке Кремля "Свобода" разорвала отношения с "Национальным фронтом Франции", - Тягнибок - Цензор.НЕТ 7540
Пару дней назад я с трудом узнал свою ленту в ФБ. Она практически вся была забита постами от Саакашвили и, главное - группы его поддержки. Не будучи крупным специалистом в области продвижения постов, мне трудно понять, как такого добилась эта публика, но их поток почти полностью перекрыл всю остальную информацию. Тогда еще Мосийчук не слил информацию о гражданстве, но про Михо лилось из всех щелей.
Понятно, что если меня вообще не интересует, что он (Михо) думает, заявляет или еще что-то, то мне не интересно его навязчивое появление в ленте новостей и уж тем более - сплошной поток о нем. Пришлось принимать меры и все это перекрывать. Чуть позже стало понятно, почему такой всплеск активности.
Эта ситуация странным образом совпала с несколькими событиями, которые потенциально являются фундаментальными. Это - Беларусь, которая может стать либо формальным окончанием экспансии Путина, либо падет под гнетом своей аморфности и станет реальной угрозой уже не только нам. Кроме того, сейчас происходят тектонические подвижки в позиции Европы, в отношении России вообще и ее агрессии, в частности. Ну и, конечно же - стремительно развивающаяся санкционная эпопея в Штатах. Каждый из этих процессов прямо и самым решительным образом касается Украины. Любая информация может оказаться крайне ценной. Но это оказалось не так интересно, как топление за вышедшего в тираж Михо.
Кроме раздражения, эта активность не вызвала ничего. Агрессивное навязывание своей картинки уже работает со знаком минус. Вспомним, как сдулась и ушла в туман «Свобода». Даже ее самые отбитые потуги не смогли вернуть к ней интереса. Потом был Ярош с ПС, а затем и Укроп с Корбаном. Они просто вывалились из контекста важнейших событий и играли в стороне. Их не интересовали действительно важные вещи, а из своих местничковых проблем, они пытались раздуть нечто глобальное.
Для простоты сравнений, возьмем Свободу и то, что осталось от ПС и посмотрим на вчерашний день, который практически положил центральную часть Киева. Откровенно говоря, автор пожалел о том, что зимой 2014 года не снимал вереницы автобусов на Леси, Старонаводницкой и прилегающих улицах. Тогда на разгон Майдана массово завозилось быдло и титушки из Донбасса, Харькова и Крыма. Что они потом творили - уже хорошо известно. Так вот, сейчас произошло некое дежавю. Ровно в тех же местах на Старонаводницкой, точно так же стояли те же самые автобусы, примерно с такими же номерами, но на вид - идентичные «титушковозам». Теперь этот же транспорт привез в Киев «ходаков» РПЦ МП.
Желающие могли потратит полчаса своего времени, чтобы посмотреть на то, что именно делает эта публика у своих автобусов, чтобы понять суть этой массовки. Официально, они приехали на годовщину крещения Руси. Им в голову не приходит, что простая математика и география указывают на то, где эта Русь была, и где ее не было. Московские попы протравили им мозг так, что даже такие просты вещи там не укладываются. То есть, мы имеем дело с экстремистским движением религиозных фанатиков, резко антиукраинской направленности, которые управляются из страны агрессора.
Нам трудно понять, как столичные власти дали добро на перекрытие центра столицы для хождения этой подлой публики. Украина - светское государство и никакие потакания религиозным течениям - недопустимы. Вот такие ходки создают чудовищные неудобства как киевлянам, так и гостям столицы. Чем руководствуются городские власти, потакая этой вакханалии, - нам неведомо. Нам трудно понять и позицию спецслужб, которые допускают в центр столицы публику, которая уже показала свою способность устраивать кровавые шабаши и массовые казни в нескольких десятках метров от парламента, в сотнях метров от Кабмина и в километре от администрации президента. Кто это санкционировал - неизвестно.
Это при том, что украинские анклавы РПЦ МП являются уже готовыми иностранными резидентурами, с развитой сетью подполья, массой фанатиков, ударными группами и самое главное, эта организация сумела сделать то, чего не сделали марионетки Москвы ни в одном из оккупированных регионов, включая Лугандон и Крым. Она обеспечила свое полное самофинансирование. А это значит, что может сидеть как угодно долго и стать ядром путча в любой удобный момент.
При этом, за 3 года попы могли давно определиться с кем они, с РФ (страной агрессором) или с Украиной и судя по всему, они этот выбор сделали. Россия присылает сюда собственных сотрудников в рясе, которые контролируют и направляют нужные Москве процессы. Что характерно, вот эту сволочь мы без проблем пускаем (не певцы же) и наверняка, кому-то даем гражданство. А, собственно, почему? Почему бы всей этой бородатой публике не уехать на Валаам и с радостью петь песню: «Ах ты, мы вышли из яхты…» или в какую-нибудь Оптину Пустошь? Вот пускай там поют анафему Мазепе и долгие лета России и Путину. Почему они это делают у нас? Почему РПЦ МП до сих пор не получила оценку с точки зрения тотальной поддержки терроризма на Донбассе? Почему ей сошел с рук захват храмов КП в Крыму? Почему мы до сих пор слышим смрад этой помойки в Киево-Печерской Лавре?
Но вернемся к нашим джигитам. Вот как-то не были замечены ни ПС, ни Свободы за тем, что они как-то противодействуют этой ущербной массовке. Конечно, можно возразить, что и остальные как-то так вот в Сети повозмущались, но не пошли под Лавру разгонять эту дрянь. Но есть один маленький нюанс. Как только на подобную «ходу» собираются геи и лесбиянки, Свобода и ПС - тут как тут! Находится и время, и желание.
Это просто яркая зарисовка того, как люди пытаются заработать политический вес или известность на совсем никчемных мероприятиях и как они мозолят глаза своей тупой активностью. Удивительно, что прошедший через многое Михо спустился до уровня такой бездари и теперь, потерпев заслуженное фиаско, вонючими интервью убивает уже свое собственное доброе имя. Он самостоятельно, без чье-то поддержки, не научился выигрывать, а теперь показывает, что достойно проигрывать он тоже не умеет. Через месяц его имя уже никто не вспомнит, а кто вспомнит - увидят его последние интервью и поймут, что это уже ничем не удастся смыть. Причем, именно последние вещи он делает самостоятельно, выполняя роль субстанции и вентилятора одновременно.
28th Июль 2017 После заявления ле Пен о поддержке Кремля "Свобода" разорвала отношения с "Национальным фронтом Франции", - Тягнибок - Цензор.НЕТ 7540 anti-colorados
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Слишком скорый ты, пане Олеже! Ле Пен ещё инструкций из кремля не получила, а вы уже ответ ждете. Не надоело ещё их брехню слушать, пусть даже дипломатическим языком?
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незрозуміло хто йобанаврот; Фрашка, Віта, чи минута...
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я "ридаю"
- не було звязків з кремлем
- направив лист що вона "помиляється" (хотілось би копію листа почитати)
ну й вишенька на тортику, так би мовити апофігей феєрії
- тісна співпраця з націоналістами європи))певно з польськими також?)))

*це виключно про тягнибока й решта таких "орлиць й орлів" в керівництві...рядові члени "свободи" насправді дуже ідейні люди й не за "бабло" в партії

Ех змінити б свободі керівництво...
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да... слишком палевно, подумал пуй, и приказал алєжке атмєжевацца.
алєжку дістають з чумадана- скоро вибори, буде завдання для провокатора
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він всіх за лохів тримає
як своїх молодих пацанів, хто ще не зрозумів, шо воно таке - тягнибок
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"Свобода", если не избавится от Тягнибока и его ближайшего окружения, то окажется там же где два Сенькиных фронта и куда уже почти пришёл БПП.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле заявления ле Пен о поддержке Кремля "Свобода" разорвала отношения с "Национальным фронтом Франции", - Тягнибок
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