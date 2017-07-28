 Наемники РФ без употребления наркотиков отказывались идти в бой с украинскими воинами, - разведка

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МОУ, на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей продолжает расти количество преступлений против населения по вине и при участии кадровых российских военнослужащих.
"20 июля сотрудники ФСБ РФ задержали начальника разведки 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) 8 армии (Новочеркасск) Южного военного округа ВС РФ Мартыненко Дениса Евгеньевича (позывной "Дельфин", 13.01.1979 г.р.) за хранение и распространение наркотических веществ. После допроса Мартыненко был освобожден из-под ареста. За значительную сумму "отступных" задержанный договорился с сотрудниками ФСБ скрыть факт преступления. "Весомые" аргументы Мартиненко заключались в том, что таким образом он достигал "психологической устойчивости" в своих подчиненных, которые проявляли трусость и отказывались без наркотического стимулирования участвовать в диверсионно-разведывательной деятельности против подразделений ВС Украины", - сказано в сообщении.
Главное управление разведки МО Украины продолжает целенаправленно собирать факты преступной деятельности кадровых военнослужащих российских оккупационных войск, участвующих в боевых действиях и совершающих преступления на временно оккупированных территориях Востока Украины.
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снимаю шляпу и аплодирую стоя..
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Відзвітуєш на Цензорі.
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просто ОНО смотрит много расейского тв)
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А если проверю?
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ты видел их работоспособность? а их патриотизм?))))))))))))))))
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Цитата:
"25.05.2017 14:27:10
Собранные следователями доказательства признаны судом в Саратове достаточными для вынесения приговора 43-летнему Владимиру Степанову. Он признан виновным в избиении до смерти своего 70-летнего отца (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что вечером 7 февраля Степанов вернулся домой на 1-й Садовой улице в Саратове в состоянии наркотического опьянения. Отец стал высказывать ему претензии по поводу его образа жизни, в связи с чем между ними произошел конфликт. В ходе ссоры сын нанес отцу множественные удары руками, ногами, а также ножом в голову и туловище. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте через непродолжительный промежуток времени.".
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Розвідувальні структури США перебудувалися на виконання нової стратегічної задачі: нейтралізацію російської агресії в усіх її проявах. Про це повідомив директор ЦРУ Майк Помпео, який очолив відомство в президентство Дональда Трампа, в інтерв'ю газеті Washington Free Beacon.
Характеризуючи російські «операції вплив» Помпео визнав, що для Америки це виклик, інтенсивність якого не ослабне в найближчі роки. «Ми досі маємо справу зі загрозою з боку росіян: або активні заходи, або пропаганда, або спроби сформувати світову громадську думку через безліч способів», - прокоментував він.
Головний розвідник країни вказав на рішучість Вашингтона придушити войовничі акції Москви. «Ця загроза буде постійною. Наш обов'язок - давати відсіч, розгромити її, діяти, щоб зробити їм боляче, щоб вони урізали масштаб своїх дій», - заявив глава ЦРУ.
Відповідаючи на запитання про пріоритет довгострокових загроз, він поставив Росію на один рівень з Китаєм і Іраном, проте, в кінцевому підсумку, зупинився на КНР. Як аргумент він навів економічну міць цієї країни, якій, на його думку, немає у Російській Федерації, що існує виключно завдяки нафтовим ресурсам.
Іншим аспектом російської політики, який його турбує, стало нарощування ядерних сил, а також випробування звичайних озброєнь в ході регіональних конфліктів в Афганістані, Сирії та інших гарячих точках планети. На думку Помпео, Росії отримала шанс застосувати військово-морський флот і армію, провести комбіновані операції, використовувати крилаті ракети.
«І тому вони будуть краще підготовлені в разі, якщо ми будемо залучені в сценарій, коли стримування не спрацює, будь то в Східній Європі або десь ще», - зауважив чиновник.
Торкнувся він і проблеми гібридної агресії без відкритого застосування військової машини. У відповідь загрозу РФ та інших противників ЦРУ розвиває техніку ведення розвідувальних операцій.
«Наша першочергова місія - це зовнішня розвідка», - сказав Помпео, додавши, що це «виходить у нашого управління дуже добре, коли йому дозволяють це робити. А президент збирається дозволити нас цим займатися».
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«Единая Россия» расскажет о планах развития страны до 2030 года
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нужно такого шлецика-торчка споймать, недельку подержать, потом принести баян раствора и сказать: или кацапчик сосешь х.., или расвор.
снять на видео и выложить
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Смешно , право .
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