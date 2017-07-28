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 Наемники РФ без употребления наркотиков отказывались идти в бой с украинскими воинами, - разведка

разведка

Коммандира разведки террористов задержали сотрудники ФСБ за хранение и распространение наркотиков.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МОУ, на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей продолжает расти количество преступлений против населения по вине и при участии кадровых российских военнослужащих.

"20 июля сотрудники ФСБ РФ задержали начальника разведки 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) 8 армии (Новочеркасск) Южного военного округа ВС РФ Мартыненко Дениса Евгеньевича (позывной "Дельфин", 13.01.1979 г.р.) за хранение и распространение наркотических веществ. После допроса Мартыненко был освобожден из-под ареста. За значительную сумму "отступных" задержанный договорился с сотрудниками ФСБ скрыть факт преступления. "Весомые" аргументы Мартиненко заключались в том, что таким образом он достигал "психологической устойчивости" в своих подчиненных, которые проявляли трусость и отказывались без наркотического стимулирования участвовать в диверсионно-разведывательной деятельности против подразделений ВС Украины", - сказано в сообщении.

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Главное управление разведки МО Украины продолжает целенаправленно собирать факты преступной деятельности кадровых военнослужащих российских оккупационных войск, участвующих в боевых действиях и совершающих преступления на временно оккупированных территориях Востока Украины.
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Война,дорогие мои, это самое безнравственное состояние человека. И тут что с наркотиками, что без, разницы нет.
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Це від людини залежить- залишиться він на війні людиною чи ні.
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С того боку людина не піде на цю війну. Тільки свинособака.
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И свинособаки ни при каких условиях - это не люди! А наркота - это как стимул для собак Павлова!
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крім випадків, коли людина йде на війну та вбиває вимушено, бо знає, що коли переможе супротивнок постраждає родина, діти. Це вже філософське питання що вбивство задля захисту дітини це аморальний вчинок чи ні
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Нормальный человек воевать против Украины и ее народа не будет никогда,а воюют конченные пидарасы,которых и в плен брать не надо,убивать на месте без суда и следствия.
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узнаю доблестную украинскую разведку... гиркин жив, мильчаков жив, о захаре и плотве молчу, а люди занимаются беллетристикой и наверное, звания получают, квартиры, хорошие оклады... когда ждать ответку за 2-х наших полковников?
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Ти сплутав розвідку з ліквідаторами НКВД на кшалт Кузнєцова.
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если у нас таких нет - то это порождает безнаказанность и характеризует слабость спецслужб...
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ок, я понимаю захар и плотва - это типа политика, но мильчакова, который в сентябре 2014 года руки по локоть испачкал кровью наших солдат (33 убитых) можно было как-то незаметно зажмурить?
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І випадково втратити професіонала з нашої сторони, яких і так не багато? Нащо? Аби Інтернет-простір декілька днів потішився цією ліквідацією?
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Украинская разведка получила указание от агента фсб с поганялом "Сладкий" НЕ трогать гиркина,захерченка,плотницкоко...так -как в будущем парламенте для них уже есть места и они будут представлять амнистированный даунбаский нарот !
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Пахомов, ти фахівець, це видно одразу. Тобі доручається ТРОНУТЬ гиркина, захерченка і плотніцкого, всіх одразу, або по черзі.
Відзвітуєш на Цензорі.
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Вечером зайди к Пете ,возьми у него карамельку пососать . Заработал
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ВЫВСЕВРЕТЕ ! АНИ ВОЮЮТ ЗА ВЯЛИКУЮ СКРЕПНУЮ ИДЕЮ И СОВЕРШЕННО БЕСКОРЫСТНО . Ну прямо как чекисты,мгбисты,нквдисты в 1917 ,1933,1937 годах!
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нуу.. для дурака он слишком туп.
просто ОНО смотрит много расейского тв)
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Кацап, а що ти хотів? Хунту потрібно виховувати з дитинства.
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Та ну нах,как то не скрепно без водченки,не па руски получается.
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Так що, наше військо не в силі наркоманів перемогти?
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навіщо?хай люди по ту сторону насолоджуються своїм творінням...
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О, а вот и беспилотник на конной тяге, за который я вчера упоминал
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Теперь-то мне понятно - добкин просто хотел достичь "психологической устойчивости" в ходе своей деятельности в ВР против Украины.
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Кацапчики вже і сюди набігли) Щось ви так в темі про санкції активно не пишите?) Готуйтеся. До вас пісец вже йде. І не просто йде, а несеться з великою швидкістю) А пацанам рано чи пізно буде відданий наказ звільнити Донбас і вони ваших наркоманів рознесуть в пух і прах.
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Руслан после слов будет дан приказ освободить Донбасс, они просто ржать стали ибо тот кто говорит "циничные бандеры" не даст приказ такого рода.
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Да пиздешь, они просто в расход пускают нариков, как не дееспособную категорию населения.
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Т.е. ты реально утверждаешь, что все обдрочение ОРДЛО только что застрелилось?
А если проверю?
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не советую туда ехать и проверять, закончится плохо
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Может разведка начнет уже делом заниматься а не )(ерней, рассказывая нам кто там из боевиков скем подрался, сколько отравилось водкой или наркотой. Где статьи о выявлении разведкой скопления вражеской живой силы и техники и уничтоженной нашей артиллерией?
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А пачиму? А патаму шо ссыкотно на чужой земле на убой идти ради благополучия ху..ла и его придворных, бо украинцы или зажмурят, или в плен возьмут и не каждая свиномамка потом будет своего отпрыска-хероя искать в Украине, проще сказать - не знаю такого, никогда не было...
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А на каком языке название сети аптек? В дыныре теперь свой язык? Дыныровский?
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Вы видели людей под действиями наркотиков ? Зачем нести эту чушь ?
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многие в ГосДупе РеФрижерии работают под коксом))))
ты видел их работоспособность? а их патриотизм?))))))))))))))))
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Кокс? Одна доза кокса стоит больше их зарплаты за месяц и под коксом у человека нет агрессии ,под коксом появляется желание жить а не умереть ... Их уровень это ширь,опиат из мака а под ним сильно не повоюешь ...
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Опиат тоже не дешевое удовольствие,скорее химия .Кстати об агрессивности,у меня сосед как нажрется фуйни какой то то звереет ,колеса какие то,так часов пять бегает что электровеник и лупит кулаками по стенам деревьям.Не адекват полнейший,а трогать блин низя что то испортиш ему работать на мусоров будешь долго.А как отходит так извиняется аж плачет и говорит что ничего не глотал.Так что нарики сейчас не те что раньше под натур продуктом тащились.Так что може химию какую дают чтоб небоялись,да озверина побольше было ко всем.Где то так.
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Ты не слышал, как наркоманы за дозу шли на всё, включая убийство?
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Конечно слышал,но речь идёт не об убийстве кого-либо за дозу а о возможности воевать под наркотой а это нонсенс !
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Хватит бредить.
Цитата:
"25.05.2017 14:27:10
Собранные следователями доказательства признаны судом в Саратове достаточными для вынесения приговора 43-летнему Владимиру Степанову. Он признан виновным в избиении до смерти своего 70-летнего отца (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что вечером 7 февраля Степанов вернулся домой на 1-й Садовой улице в Саратове в состоянии наркотического опьянения. Отец стал высказывать ему претензии по поводу его образа жизни, в связи с чем между ними произошел конфликт. В ходе ссоры сын нанес отцу множественные удары руками, ногами, а также ножом в голову и туловище. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте через непродолжительный промежуток времени.".
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Ну так это подтверждает мои слова ,убить деда 70 лет дело нехитрое ,но воевать под наркотой это бред сивой кобылы ,это ложь для идиотов ,если бы там все бегали обдолбанные ,то над кремлём давным-давно развивался бы флаг Украины ! Это примитивная ложь расчитанная на людей у которых интеллект отсутствует напрочь ...
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Задолбали за три года одни и те же политинформации... Розведка, нам пох, что там у даунецкой акашни творится!
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ДИРЕКТОР ЦРУ: "ОБІЦЯЄМО ЗРОБИТИ РОСІЇ БОЛЯЧЕ".
Розвідувальні структури США перебудувалися на виконання нової стратегічної задачі: нейтралізацію російської агресії в усіх її проявах. Про це повідомив директор ЦРУ Майк Помпео, який очолив відомство в президентство Дональда Трампа, в інтерв'ю газеті Washington Free Beacon.
Характеризуючи російські «операції вплив» Помпео визнав, що для Америки це виклик, інтенсивність якого не ослабне в найближчі роки. «Ми досі маємо справу зі загрозою з боку росіян: або активні заходи, або пропаганда, або спроби сформувати світову громадську думку через безліч способів», - прокоментував він.
Головний розвідник країни вказав на рішучість Вашингтона придушити войовничі акції Москви. «Ця загроза буде постійною. Наш обов'язок - давати відсіч, розгромити її, діяти, щоб зробити їм боляче, щоб вони урізали масштаб своїх дій», - заявив глава ЦРУ.
Відповідаючи на запитання про пріоритет довгострокових загроз, він поставив Росію на один рівень з Китаєм і Іраном, проте, в кінцевому підсумку, зупинився на КНР. Як аргумент він навів економічну міць цієї країни, якій, на його думку, немає у Російській Федерації, що існує виключно завдяки нафтовим ресурсам.
Іншим аспектом російської політики, який його турбує, стало нарощування ядерних сил, а також випробування звичайних озброєнь в ході регіональних конфліктів в Афганістані, Сирії та інших гарячих точках планети. На думку Помпео, Росії отримала шанс застосувати військово-морський флот і армію, провести комбіновані операції, використовувати крилаті ракети.
«І тому вони будуть краще підготовлені в разі, якщо ми будемо залучені в сценарій, коли стримування не спрацює, будь то в Східній Європі або десь ще», - зауважив чиновник.
Торкнувся він і проблеми гібридної агресії без відкритого застосування військової машини. У відповідь загрозу РФ та інших противників ЦРУ розвиває техніку ведення розвідувальних операцій.
«Наша першочергова місія - це зовнішня розвідка», - сказав Помпео, додавши, що це «виходить у нашого управління дуже добре, коли йому дозволяють це робити. А президент збирається дозволити нас цим займатися».
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Какая-то тошнотворная и тупая информация от разведки.
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У нас теж майбутні офіцери не гребують вживанням цієї гидоти.А один з дописувачів зазначив-вони ж не закоренілі наркомани, то ж і нема чого їх відраховувати з училища. Сподіваюсь що так вважає тільки він.
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В часи другої світової війни, всі армії воювали на ускорювачах. Піхота, танкисти, льотчики, всі ускорювались.
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о... так норм.
нужно такого шлецика-торчка споймать, недельку подержать, потом принести баян раствора и сказать: или кацапчик сосешь х.., или расвор.
снять на видео и выложить
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Зато в ВСУ все абсолютно трезвые и занимаются боевой подготовкой исключительно. Чем бы еще наша разведка занималась? Как в августе 2014 года главное, чтобы ничего не прозевали...
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бред! все равно что написать , украинец не воюет, пока не съест кусок сала.
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Смысл таких новостей : ври пострашнее . Как у гебельсовской пропаганды :чем чудовищнее ложь , тем скорее в неё поверят . Взяли истинную фамилию и позывной ( это не трудно найти ) ,а далее лепили горбатого . Вот прям таким работники ФСБ и сообщили УКР СМИ , что они получили взятку и отпустили "наркодиллера" .
Смешно , право .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ без употребления наркотиков отказывались идти в бой с украинскими воинами, - разведка
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