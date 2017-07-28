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 Происшествия, Общество
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Все про:дети (3253) Киев (17728) суд (21322)

 Горе-матери, оставившей детей на 11 дней без присмотра, продлен арест

мать

Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 суток в отношении 22-летней женщины, более чем на неделю оставившей без присмотра двух своих детей, один из которых умер от голода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба прокуратуры города Киева.

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Также суд назначил обвинительный акт к рассмотрению по существу по делу.

О дате следующего судебного заседания будет сообщено дополнительно.

Напомним, в начале декабря прошлого года уроженка Николаевской области на 11 дней оставила в квартире без присмотра годовалого сына и 2-летнюю дочь. Вернувшись домой, женщина обнаружила мальчика мертвым, а девочку - в бессознательном состоянии.

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Действия злоумышленницы квалифицировали как умышленное убийство малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

В марте 2017 года прокуратурой обвинительный акт в отношении матери был направлен в суд для рассмотрения по существу.
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Какие проблемы с осуждением той гадюки?Наши суды даже с такими обвинениями не могут справиться?Пэдро,когда поменяешь всех судей,которые работали при Януковиче? Если не хочешь их менять,то очередь дойдет до тебя и тебя будут менять.
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Не понятны эти продления что расследовать? тварь оставившая деточек умирать голодной смертью это страшнее даже чем убийство максимальный срок и не кормить 11 дней без воды и еды чтобы прочувствовала что те крошечки чувствовали
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Давно сидеть должна, или у нас за убийство ребенка не могут найти меру наказания?
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Уже даже по совершенно понятному делу, не могут вынести приговор, все взвешивают политическую составляющую...сейчас у наших политиков модно быть гумаными, ну а какой гуманизм к твари умертвившей голодом ребенка..
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