 Горе-матери, оставившей детей на 11 дней без присмотра, продлен арест

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба прокуратуры города Киева.
Также суд назначил обвинительный акт к рассмотрению по существу по делу.
О дате следующего судебного заседания будет сообщено дополнительно.
Напомним, в начале декабря прошлого года уроженка Николаевской области на 11 дней оставила в квартире без присмотра годовалого сына и 2-летнюю дочь. Вернувшись домой, женщина обнаружила мальчика мертвым, а девочку - в бессознательном состоянии.
Действия злоумышленницы квалифицировали как умышленное убийство малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).
В марте 2017 года прокуратурой обвинительный акт в отношении матери был направлен в суд для рассмотрения по существу.
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Мать, выбросившую младенца собакам, нашли
Так от по слухам, батьки продали все що мали, але іхню доцю-вбивцю не посадили... От таке правосуддя по-українські.
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