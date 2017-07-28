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 Мирный житель получил ранение в ходе одиночного обстрела со стороны террористов в Марьинке, - Нацполиция

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В Марьинке ранен мужчина, который находился в собственном доме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Донецкой области.

"Установлено, что вчера вечером 35-летний мужчина получил пулевое ранение ноги, находясь по месту жительства по улице Прокофьева, 227. Первую медицинскую помощь он получил в больнице г. Курахово. Предварительная квалификация - террористический акт", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в 22.00 в Марьинское отделение полиции поступило сообщение от врачей о том, что к ним доставлен мужчина с травмированной ногой. По словам потерпевшего, повреждения он получил в результате попадания пули в окно дома.

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По предварительным данным, в то время обстрелов города не было, однако периодически происходят одиночные выстрелы со стороны боевиков.

Следственно-оперативная группа полиции выясняет все обстоятельства происшествия.

По факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
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