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 Политика Украины
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Все про:КИУ (309) Барна (78) Светличная (40)

 Рейтинг глав ОГА от КИУ: первая тройка – Светличная, Барна, Москаль

Юлия Светличная, председатель Харьковской ОГА, сохраняет лидерство в рейтинге деятельности руководителей облгосадминистраций в первом полугодии, который подготовил Комитет избирателей Украины.

Результаты исследования были представлены сегодня во время пресс-конференции, передает РБК-Украина.

По данным КИУ, в первой пятерке рейтинга - Юлия Светличная (Харьковщина), Степан Барна (Тернопольская), Геннадий Москаль (Закарпатье), Сергей Кузьменко (Кировоградская область) и Павел Жебривский (Донецкая область).

"Возглавила рейтинг, как и по итогам первого квартала этого года, председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная. Эксперты отметили инициативы председателя Харьковской ОГА по повышению зарплаты на промышленных предприятиях области", - говорится в исследовании.

По словам экспертов, отмечается в исследовании, что Светличная значительное внимание уделяет контактам с зарубежными партнерами.

"В начале июня с визитом в Харьков прибыла Президент Литвы Даля Грибаускайте, которая открыла в городе Дни Литвы. Также в конце июня в Харькове состоялось заседание Мониторингового комитета Конгресса региональных властей Совета Европы. Соответствующее мероприятие впервые состоялось в Украине, участие в нем приняли депутаты из 31 страны", - отмечено в документе.

Председатель Тернопольской ОГА Степан Барна поднялся с четвертого места на второе, говорится в исследовании. Также по данным КИУ поднялся с пятого на третье место Геннадий Москаль.

Вместе с тем, Сергей Кузьменко, глава Кировоградской ОГА, потерял одну позицию. Замыкает пятерку лидеров глава Донецкой области Павел Жебровский, который по итогам первого квартала занимал второе место.

Рейтинг глав ОГА от КИУ: первая тройка – Светличная, Барна, Москаль 01Рейтинг глав ОГА от КИУ: первая тройка – Светличная, Барна, Москаль 02Рейтинг глав ОГА от КИУ: первая тройка – Светличная, Барна, Москаль 03


"Средний результат (верхняя часть) продемонстрировали Сумская, Винницкая, Черниговская, Житомирская, Николаевская, Львовская и Днепропетровская области. Нижняя часть "середняков" - Киевская, Одесская, Луганская, Запорожская, Хмельницкая, Херсонская и Полтавская. Значительная дифференциация показателей в пределах одного региона в этой группе свидетельствует о неравномерном внимании губернаторов к различным сферам жизни региона", - говорится в исследовании.

Также по данным рейтинга места в конце заняли Ивано-Франковская (Олег Гончарук), Черновицкая (Александр Фищук), Ривненская (Алексей Муляренко), Волынская (Владимир Гунчик) и Черкасская (Юрий Ткаченко) области.

"Аутсайдер по итогам рейтинга первого полугодия - руководитель Черкасской ОГА Юрий Ткаченко - переместился вниз по сравнению с предыдущим исследованием на 3 позиции. За I полугодие в области было зафиксировано снижение темпов промышленного производства (на 3,6% за январь-май). Кроме этого эксперты отметили проблемы области в вопросе преодоления коррупции", - отметил гендиректор КИУ Алексей Кошель.

Оценка работы губернаторов базировалась на двух критериях: показателях социально-экономического развития регионов и опросе местных экспертов. В феврале 2017 КИУ обнародовала первый рейтинг деятельности глав ОГА, который базировался на результатах работы в 2016 году. С 2017 года деятельность глав ОГА оценивается поквартально.

С полным текстом исследования можно будет ознакомиться на сайте КИУ: http://www.cvu.org.ua.
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Один председатель этой бесполезной организации уже сидит в Раде в составе БПП. Нынешний собирается.
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Так если бы просто сидел. Он еще киевские трамваи бодает
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новость про популизм от "непопулистов".
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Обл.рада? Але вони все одно мають когось призначити.
Надії на місцевих мало,зараз за відсутності мера місто розкрадається.Керує міська рада.
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Куди і кого призначити?
То тільки барани без пастуха не можуть- так то проблема баранів.
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Я вас зрозуміла. Областю має керувати рада з баранів.
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Народ. Надо сформировать народные советы в противовес олигархической зраде и аппарату презика-барыги.
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Для цього є вибори- не треба винаходити велосипед.
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Выборов с 1993 нет. Это иллюзия выборов, когда тебе дают на выбор двух жлобов-олигархов и нужно выбрать себе на шею одного, а отказаться нельзя. Выбирать нужно только своих депутатов - народных, а не тех, кого Ахметов с Медведчуком предлагают.
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Сначала надо выдвинуть своих депутатов, но кто ж даст.
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Вітрини магазину Roshen у центрі Львова обклеїли листівками

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Синютці вище місце недали, бо недогледів магазини Бариги!
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А тут на Цензоре в блоге якась шистка роспыналась про "успихы" днепропетровского гауляйтера и кадровый гений его офшорного шефа. Сбрехав?
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А ти десь бачиш успіхи? Твої "УСПІХИ" це - чим більше лайна тим краще..
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Пєрєход на лічності, безграмотне створіння?
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Резниченко -12...???!!!
Танунах!
Проедьте областью!
Новые парки в Каменском (Днепродзержинск), Покровке (Орджоникидзе)...Новые детские сады, водоводы.Расчистка русел малых рек... Глубочайшие модернизации школ...160 дорог в ремонтах...Та там дохера всего!
Кому интересно,
подпишитесь на Команда Валентина Резниченко в ФБ...
И сравните с нашим костей брылем, любим друзем Пэци и Марины...Одни бессмысленные совещания и постинг своих фоточунет в ФБ...Как оно вообще в рейтинге оказалось.Его место 116, а не 16-е...
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О! Легок на помине. А я тут как раз про тебя комент выше влепил
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Шистка - это твой папа, который тебя на каникулах без присмотра оставил...
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Да не хоботись, соевый. Тебя уже до семерок подняли? Ну поздравляю
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В тройке все главные жополизы чоколЯдного,насчёт Москаля скажу так,он у нас вообще ничего не делает,такой себе свадебный Хенерал,ну а по Барне,так посмотрите иногда что он говорит,чистый шизоид,похлеще трижды судимого братца
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11 місце для злодія Синютки за шо?! За то шо засра...в разом з Садовим Львів, будучи його правою рукою 8 років у міській раді ?!
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+ зараз Синютка з Садовим заси....рає цілу Львівську область і цілу Україну сміттям !

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только одного главу города я считаю достойным- МЕР КОНОТОПА АРТЕМ СЕМЕНІХІН
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Оце всіх і треба садити при зміні влади:а самий лучший мер на першому місці, народ каже що це Труханов(Одесса) при лучшому президенті світу.
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Московський піп, що зневажив пам'ять героя АТО у Жовкві - батько глави департаменту освіти ЛОДА
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Що тут про Одесу і Труханова говорити, коли в Синютки у Львівській ОДА агенти ФСБ керують департаментом освіти !
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Де вони такі рейтинги беруть? З пальця висмоктують? За місяць перебування у Закарпатті жодного доброго слова про Москаля не чув, а він, виявляється, один з кращих.
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Рейтинги - це як турнірна таблиця чемпіонату з футболу. Як колись казав видатний тренер Маслов, що як не крути, а в кінці сезону у вищій лізі команди займуть місця с першого по вісімнадцяте. Тільки тут не вища ліга, а чемпіонат соєвих ляйтерів. 25 мордяк вишикували з 1-го по 25го, але це ж ще нічого не значить
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какой, нахрен, рейтинг у бесполезных и ненужных структур? разве, что рейтинг бесполезности. тогда да.
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Лучшие из самого худшего дерьма! Эти рейтинговые конторы которые давно легли под чиколадную падаль еще не то нарисуют!
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Я то думал у нас тут хреново, но если голова Харьковской ОДА - лучшая, Господи, чтож там с остальной Украиной то делается?!
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Брехлива організація , не виключено що проект Лубянки, рейтинги українцям пише , ну-ну.
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Что это за цифры,по каким таким баллам?Если как в школе,то 5 это даже не дотягивает до "совковой" 3.Вот 1,1 это "колы" и вполне заслуженные.Как говорил в одном фильме главный герой "большего не стоят".
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Барна, это который Яйценюху бейцы мял? Не зря значит старался
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