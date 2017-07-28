 Рейтинг глав ОГА от КИУ: первая тройка – Светличная, Барна, Москаль

Результаты исследования были представлены сегодня во время пресс-конференции, передает РБК-Украина

По данным КИУ, в первой пятерке рейтинга - Юлия Светличная (Харьковщина), Степан Барна (Тернопольская), Геннадий Москаль (Закарпатье), Сергей Кузьменко (Кировоградская область) и Павел Жебривский (Донецкая область).

"Возглавила рейтинг, как и по итогам первого квартала этого года, председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная. Эксперты отметили инициативы председателя Харьковской ОГА по повышению зарплаты на промышленных предприятиях области", - говорится в исследовании.

По словам экспертов, отмечается в исследовании, что Светличная значительное внимание уделяет контактам с зарубежными партнерами.

"В начале июня с визитом в Харьков прибыла Президент Литвы Даля Грибаускайте, которая открыла в городе Дни Литвы. Также в конце июня в Харькове состоялось заседание Мониторингового комитета Конгресса региональных властей Совета Европы. Соответствующее мероприятие впервые состоялось в Украине, участие в нем приняли депутаты из 31 страны", - отмечено в документе.

Председатель Тернопольской ОГА Степан Барна поднялся с четвертого места на второе, говорится в исследовании. Также по данным КИУ поднялся с пятого на третье место Геннадий Москаль.

Вместе с тем, Сергей Кузьменко, глава Кировоградской ОГА, потерял одну позицию. Замыкает пятерку лидеров глава Донецкой области Павел Жебровский, который по итогам первого квартала занимал второе место.

"Средний результат (верхняя часть) продемонстрировали Сумская, Винницкая, Черниговская, Житомирская, Николаевская, Львовская и Днепропетровская области. Нижняя часть "середняков" - Киевская, Одесская, Луганская, Запорожская, Хмельницкая, Херсонская и Полтавская. Значительная дифференциация показателей в пределах одного региона в этой группе свидетельствует о неравномерном внимании губернаторов к различным сферам жизни региона", - говорится в исследовании.

Также по данным рейтинга места в конце заняли Ивано-Франковская (Олег Гончарук), Черновицкая (Александр Фищук), Ривненская (Алексей Муляренко), Волынская (Владимир Гунчик) и Черкасская (Юрий Ткаченко) области.

"Аутсайдер по итогам рейтинга первого полугодия - руководитель Черкасской ОГА Юрий Ткаченко - переместился вниз по сравнению с предыдущим исследованием на 3 позиции. За I полугодие в области было зафиксировано снижение темпов промышленного производства (на 3,6% за январь-май). Кроме этого эксперты отметили проблемы области в вопросе преодоления коррупции", - отметил гендиректор КИУ Алексей Кошель.

Оценка работы губернаторов базировалась на двух критериях: показателях социально-экономического развития регионов и опросе местных экспертов. В феврале 2017 КИУ обнародовала первый рейтинг деятельности глав ОГА, который базировался на результатах работы в 2016 году. С 2017 года деятельность глав ОГА оценивается поквартально.

С полным текстом исследования можно будет ознакомиться на сайте КИУ: