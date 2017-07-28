EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Политика Украины
  577  9
Материалы по теме:
Все про:Крым (20227) оккупация (7184) репрессии (1774) суд (21322) активист (494)

 В оккупированном Крыму продолжается суд по делу украинского активиста Балуха

россия виза

В оккупированном Крыму 28 июля продолжилось заседание подконтрольного Кремлю Раздольненского райсуда по делу украинского активиста Владимира Балуха.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, Владимир Балух, которого вчера увезли из суда на "скорой", сейчас чувствует себя нормально.

Сейчас в суде проходит допрос свидетельницы, соседки Владимира Балуха, Лидии Яцковой. По словам женщины, она знает Балуха с детских лет, отзывается о нем положительно.

Яцкова характеризует Владимира Балуха как "порядочного, отзывчивого человека". Она отметила, что ранее Владимир Балух баллотировался на пост главы сельского совета, а его конкурентом на выборах был действующий глава сельского совета Виталий Степанюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боеприпасы, "найденные" у украинского активиста Балуха в Крыму, стояли на учете в Барнауле, - адвокат

В четверг во время судебного заседания сообщалось, что боеприпасы, якобы найденные в жилище украинского активиста Владимира Балуха, которого судят в аннексированном Крыму, были произведены в 1989 году и стояли на учете в российском Барнауле.сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".

Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который развивался во дворе его дома.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Геращенко больше ничего о Михо ни говорил, ни писал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Руки прочь от патриота Украины мрази!Знаем мы ваш хуйло-гангстерский суд мрази.Слава Украине!Слава Нации!Смерть врагам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто такие активисты? Можете мне объяснить ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
В оккупированном Крыму продолжается суд по делу украинского активиста Балуха - Цензор.НЕТ 3388У каждого государства, ставшего на демократический путь развития, безусловно, бывают ошибки и просчеты, но когда с помощью административного ресурса власть начинает устранять политических конкурентов, то такое государство постепенно превращается в авторитарное и сходит с демократической орбиты своего развития. Эта болезнь очень часто встречается в постсоветских республиках, и, видимо, Украина также не смогла избежать такого соблазна.
Все тоже самое, что и в России: избыточное влечение первого лица к церковным иерархам и все те же авторитарные грабли. Лишение украинского гражданства Саакашвили - это не ошибка Порошенко: это животный страх всей сложившейся постсоветской системы власти, которая уже чувствует дыхание Михаила Николаевича и отчетливо понимает, что он способен разорвать порочный круг коррупции и кумовства. Сам факт лишения гражданства политика и общественного деятеля такой величины говорит не только о власти, но и обо всей нации.
Наследникам советского прошлого так и не удалось понять, что в современный цивилизованный мир республики бывшего Союза могут попасть только благодаря таким личностям как Гавел, Саакашвили и подобным им политикам, а Путин, Лукашенко, Порошенко, Атамбаева и прочие «царьки» способны только воссоздать ГУЛАГ и авторитарную систему власти.
Наталья Гулевская.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это активные геи, которых не признают пассивные геи... Которые не хотят в держать в руках ничего тяжелее флаг,прапора, шариковой ручки и банкоматной карточки...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Демократическое государство, это когда у всех будет шабля/ короткоствол , авакянцы самоликвидируются, и народ выберет гетьмана
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кожного разу коли читаю на Цензорі новину про Балуха, просто не можу стримати емоції.
Складається враження, що Україна взагалі нічого не робить, щоб допомогти справжній Людині і патріоту. Дипломати -консули-депутати переймаються ким завгодно, але тільки не тим, хто з Україною в серці терпить справжню наругу кремлівських вбивць.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Балух - настоящий патриот Украины и герой. А у нас куча ваты спокойно быкует за кацапню и никто их не трогает, хотя обменный "фонд" можно было уже давно зеркально наполнить любителями колорадских символов и кацапской пропаганды. Хотя бы для обмена на того - же Балуха. Но СБУ не до этого. А до чего? Хотя догадываюсь...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ оккупированном Крыму продолжается суд по делу украинского активиста Балуха
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти