 В оккупированном Крыму продолжается суд по делу украинского активиста Балуха

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, Владимир Балух, которого вчера увезли из суда на "скорой", сейчас чувствует себя нормально.
Сейчас в суде проходит допрос свидетельницы, соседки Владимира Балуха, Лидии Яцковой. По словам женщины, она знает Балуха с детских лет, отзывается о нем положительно.
Яцкова характеризует Владимира Балуха как "порядочного, отзывчивого человека". Она отметила, что ранее Владимир Балух баллотировался на пост главы сельского совета, а его конкурентом на выборах был действующий глава сельского совета Виталий Степанюк.
В четверг во время судебного заседания сообщалось, что боеприпасы, якобы найденные в жилище украинского активиста Владимира Балуха, которого судят в аннексированном Крыму, были произведены в 1989 году и стояли на учете в российском Барнауле.сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".
Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который развивался во дворе его дома.
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Все тоже самое, что и в России: избыточное влечение первого лица к церковным иерархам и все те же авторитарные грабли. Лишение украинского гражданства Саакашвили - это не ошибка Порошенко: это животный страх всей сложившейся постсоветской системы власти, которая уже чувствует дыхание Михаила Николаевича и отчетливо понимает, что он способен разорвать порочный круг коррупции и кумовства. Сам факт лишения гражданства политика и общественного деятеля такой величины говорит не только о власти, но и обо всей нации.
Наследникам советского прошлого так и не удалось понять, что в современный цивилизованный мир республики бывшего Союза могут попасть только благодаря таким личностям как Гавел, Саакашвили и подобным им политикам, а Путин, Лукашенко, Порошенко, Атамбаева и прочие «царьки» способны только воссоздать ГУЛАГ и авторитарную систему власти.
Наталья Гулевская.
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Складається враження, що Україна взагалі нічого не робить, щоб допомогти справжній Людині і патріоту. Дипломати -консули-депутати переймаються ким завгодно, але тільки не тим, хто з Україною в серці терпить справжню наругу кремлівських вбивць.
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