 По делам преступной организации Клименко объявлено подозрение 46 лицам, - Луценко. Инфографика

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Генпрокурор Украины Юрий Луценко.
"В ходе расследования дела преступной организации Клименко военные прокуроры ГПУ приняли участие в рассмотрении 258 ходатайств в судах по мерам обеспечения уголовного производства. Наибольшее их количество (163) касалось наложения ареста на имущество подозреваемых. Все ходатайства удовлетворены.
По промежуточным результатам подозрение объявлено 46 лицам, среди которых руководители региональных налоговых, а также сам экс-министр доходов и сборов Клименко", - написал он.
Луценко отметил, что в настоящее время под стражей остаются 9 человек, еще 18 человек находятся под залогом на общую сумму 59 млн грн.
"Имущество подозреваемых арестованы на сумму 900 млн. грн. Сумма арестованного имущества О. Клименко и его аффилированных компаний достигает еще 6 млрд грн. Работа продолжается", - добавил Генпрокурор.
Напомним, бывшие руководители областных управлений Министерства доходов и сборов - налоговых администраций Украины подозреваются в том, что, выполняя указания Януковича и экс-министра А. Клименко, организовали и обеспечили незаконную деятельность так называемых "налоговых площадок" или "программных предприятий", которые на протяжении 2011-2014 годов стали инструментами незаконного и контролируемого уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики в пользу руководителя и членов преступной организации, то есть в совершении криминальных правонарушений по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины (участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением).
24 мая в ходе широкомасштабной спецоперации были задержаны бывшие руководители местных органов Государственной налоговой службы Украины и Миндоходов, которых подозревают в причастности к организации работы так называемых налоговых площадок. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет около 97 млрд грн.
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Проблема с наказанием коррумпированных чиновников у режима сегодня возникает потому, что оно угрожает уже не только представителям бывшего доминирующего донецкого клана Януковича. Углубляющиеся под давлением гражданского общества и международных доноров реформы все чаще задевают интересы ключевых членов, субпатронов и клиентов порошенковского клана.
Антикоррупционные меры, правила и институты, которые совместно продавливаются и защищаются нетерпеливыми украинскими активистами и отрезвевшими западными посольствами, развили опасную динамику. Их дальнейший подрыв различных коррупционных схем Украины может ослабить клан Порошенко по сравнению с другими кланами, на заре президентской кампании 2019. Или он может даже означать начало демонтажа патроналистского режима в целом и его поэтапную замену политической системой, содержащей настоящие политические партий и которую регулирует закон. Оба эти результата означали бы конец правления Порошенко, возможно, даже до 2019-ого года - если только нынешний президент не сам ещё станет лидером антикоррупционной кампании, перехода к постпатроналистскому строю и создания действительного (а не псевдо-) правового государства с реальной (а не театральной) многопартийной системой.
https://goo.gl/e6riv8
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