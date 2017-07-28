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Все про:Госдума (980) депутат (3000) Крым (20225) Молдова (840) оккупация (7180)

 В Молдову не пустили российского депутата от Крыма Шперова, – СМИ

молдова

Группу россиян, среди которых был депутат Госдумы России от оккупированного Крыма Павел Шперов, пограничники в аэропорту Кишинева не пустили в Молдову.

Об этом сообщает ряд российских СМИ со ссылкой на Министерство внутренних дел Молдовы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии.

Известно, что поводом для отказа послужил тот факт, что они не выполнили условия для санкционированного пресечения государственной границы. По данным пограничников, россияне не указали цель визита. В ведомстве уточнили, что их "не задерживали и не депортировали, а отказали во въезде в Молдову".

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Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Фейсбуке сообщил, что передал поручение посольству России в Молдове "оперативно подключиться к разрешению этой возмутительной ситуации и защитить законные права российских граждан".

Евросоюз и США ранее ввели санкции против депутатов российской Госдумы, избранных в аннексированном соседней Россией Крыму. Кроме Павла Шперова, в санкционных списках оказались Константин Бахарев, Андрей Козенко, Светлана Савченко, Руслан Бальбек и Дмитрий Белик.
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Это тонкая новость что козлотролли следующие на очереди.
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- «Ничего, - думал он, - выпью водки - разойдусь. А то, в самом деле, неловко как‑то». (с)
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их "не задерживали и не депортировали, а отказали во въезде в Молдову".

Значит свободно могут гулять по аэропорту Кишинева сколько захотят!
Кацапы! В чем вы видите ущемления?
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в том что есть правила которые надо соблюдать- это для кацапов уже само по себе ущемление кацапских прав
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Сказали б -"побухати!!!" і ...ніяких проблем!!!
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Ето еще мало. Нужно во всем мире признать Госдуму и правительство РФ не легитимными так как депутаты там сидящие были назначены из не легитимного крыма.
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Так гуманно?? Почему только " непустили" ?? Почему не посадили на 20 лет???
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Правильно сделали. Это всеравно, что кобздон, газманов, пореченков и остальные поедут через Украину в ордло на праздник. А молдавский презик додон уже вовсю верещит, что это провокация.
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- какого то сраного депутата куда то не пустили - да наплевать на них всех.
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Вже було.

27.07.17 23:00
Депутата Госдумы и группу российских артистов, направлявшихся в Приднестровье, не пустили в Молдову
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Молдову не пустили российского депутата от Крыма Шперова, – СМИ
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