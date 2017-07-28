 В Молдову не пустили российского депутата от Крыма Шперова, – СМИ

Об этом сообщает ряд российских СМИ со ссылкой на Министерство внутренних дел Молдовы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии.
Известно, что поводом для отказа послужил тот факт, что они не выполнили условия для санкционированного пресечения государственной границы. По данным пограничников, россияне не указали цель визита. В ведомстве уточнили, что их "не задерживали и не депортировали, а отказали во въезде в Молдову".
Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Фейсбуке сообщил, что передал поручение посольству России в Молдове "оперативно подключиться к разрешению этой возмутительной ситуации и защитить законные права российских граждан".
Евросоюз и США ранее ввели санкции против депутатов российской Госдумы, избранных в аннексированном соседней Россией Крыму. Кроме Павла Шперова, в санкционных списках оказались Константин Бахарев, Андрей Козенко, Светлана Савченко, Руслан Бальбек и Дмитрий Белик.
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Значит свободно могут гулять по аэропорту Кишинева сколько захотят!
Кацапы! В чем вы видите ущемления?
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27.07.17 23:00
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