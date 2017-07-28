 Бои возле Новотошковского: раненые украинские воины доставлены в госпиталь

Состояние раненых бойцов в результате боевого столкновения в районе Новотошковского стабильное. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил речник пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах.
"Всех наших раненых бойцов отправили в военно-медицинские лечебные учреждения МО. Их состояние остается стабильно", - сказал Стельмах
Также он отметил, что по меньшей мере трое боевиков погибли в результате этого боевого столкновения.
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