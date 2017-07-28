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 Политика Украины, Происшествия
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 Бои возле Новотошковского: раненые украинские воины доставлены в госпиталь

штаб ато

Военных отправили в военно-медицинские лечебные учреждения Минобороны.

Состояние раненых бойцов в результате боевого столкновения в районе Новотошковского стабильное. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил речник пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах.

"Всех наших раненых бойцов отправили в военно-медицинские лечебные учреждения МО. Их состояние остается стабильно", - сказал Стельмах

Также он отметил, что по меньшей мере трое боевиков погибли в результате этого боевого столкновения.

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Всё ,как всегда - ворьё на островах,герои в госпиталях ,главный иуда управляет Украиной ...
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Стабильное состояние может быть 3-х степеней. У нас на фронте тоже всегда "стабильно"
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А гниди-депутати замість працювати поїхали в теплі краї поки народ воює народні обранці саботують проведення корисних реформ.
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В стране война, а Порошенко занимается более важными делами - гнобит своих политических противников, готовится к следующим выборам.
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