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 Экономика
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Все про:НДС (272) ГФС (3071)

 ГФС заставила бизнес массово отказаться от схем с фиктивным НДС, - Кушнирук

В Украине фактически перестала существовать система "обналички", уверен эксперт.

В Украине фактически перестала существовать система "обналички", работавшая за счет схем с формированием фиктивного налогового кредита и последующего незаконного возмещения НДС. Как сообщает "112", об этом на своей странице в Facebook пишет глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

"Схемщики" в отчаянии. Система, которую реализовало руководство ГФС, работает предельно жестко. Например, раньше импортер завозил товар, продавал его частникам с рынка и получал наличку. Потом фиктивно продавал тот же самый товар компании-прокладке и давал возможность контрагенту получить фиктивный налоговый кредит и претендовать на возмещение НДС. Таким образом ежемесячно государство теряло НДС на миллиарды гривен. Сегодня налоговые накладные по таким фиктивным операциям моментально блокируются. Возможность формировать фиктивный налоговый кредит исчезла", - сообщает эксперт.

По словам Кушнирука, "схемщики" не нашли пока способа обойти систему. Комиссии ГФС, которые занимаются рассмотрением обращений от компаний, чьи накладные были заблокированы, работают "под прицелом видеокамер и под запись на диктофон". Поэтому договориться с членами комиссий не удается.

"На сегодня тарифы на "обнал" в Киеве подскочили до 12-15%. Но сразу предупреждают, что работа "на удачу". Гарантий нет никаких. Очень высока вероятность, что вы потеряете деньги и наживете проблемы. Учитывая это, еще с начала работы системы бизнес массово отказывается от схем по фиктивным операциям с НДС, которые позволяли получать наличные. Альтернатива пока не придумана. Надежда только на отмену системы", - заявляет Кушнирук.

Эксперт утверждает, что система блокировки рисковых налоговых накладных не только ликвидирует схемы с НДС, но и минимизирует коррупционные риски.

"Бизнесмены не без иронии говорят, что начинают экономить на взятках. Потеряв возможность экономить на НДС, бизнесмены больше не видят смысла давать взятки налоговикам. Говорят, нам не за что им платить, они ничего не могут для нас сделать", - пишет эксперт.

По мнению Кушнирука, "возмущение" по поводу успешно запущенной руководством ГФС системы со стороны ряда политиков связано не с реальными проблемами бизнеса, а с желанием сохранить схемы по уходу от уплаты НДС.

"Схемы ухода от уплаты НДС кормили не одно поколение украинских политиков, поэтому реальные успехи руководства ГФС в борьбе с "обналом" вызывали обвинения и попытку дискредитации системы блокировки рисковых накладных и ее остановку. Стоит ли останавливать систему под лозунгом "доработки и улучшения"? Я убежден, что нет. Это путь к сохранению схем злоупотреблений, связанных с НДС. Никакого коллапса с регистрацией налоговых накладных нет", - считает Кушнирук.

Эксперт обращает внимание, что "ни одна новая система не работает идеально с первого же дня". Однако ответственность за усовершенствование нормативной базы и системы критериев блокировки лежит на Министерстве финансов.

"Нормативную базу выписывали специалисты Минфина… За министерством и закреплена вся нормативная работа. Сейчас от Минфина в значительной степени зависит, насколько оперативно будут вноситься изменения в нормативную базу функционирования системы мониторинга, в том числе и по самим критериям", - поясняет Кушнирук.

Напомним, с 1 июля в Украине полноценно заработала электронная система управления рисками при администрировании НДС, которая автоматически будет приостанавливать регистрацию рисковых налоговых накладных. С апреля система работала в тестовом режиме. Благодаря внедрению системы начисления НДС увеличились в апреле на 1,3 млрд грн, в мае - на 1,1 млрд грн, в июне более чем на 2 млрд грн.
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Смешно , с этим приколом можно и в 95 Квартал ...
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"ГФС запустила систему, с которой нельзя договориться"
если с системой нельзя договориться - значит нужно ее возглавить
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ужас, только за это можно гражданство потерять....
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Та вже галас цих "обнальщиків" з усіх сторін чутно- навіть у Коломойського на 1+1 жалілися, як їм погано жити стало.
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а как же тот факт, что до сих пор огромное количество украинских фирм платят своим сотрудникам зарплаты в конвертах? откуда берется эта наличка?
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Різні канали. А тепер один з них майже прикрили-обнал.
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- возврат фиктивного НДС - есть схема работы налоговой, ментов, сбу и пр. шалабуды. Они что сами себя лишат денег криминальных? Не верю!
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То, что доблестная система часто не видит у людей товар, приобретенный в мае (про прошлый-позапрошлый год можно и не вспоминать) и блокирует налоговые при поставках в июне - это не так страшно, да? То, что дизель, шины, удобрения и т.п подобное могут превратиться в зерно, система не понимает, да? про строительство, перевозки, общепит грустно молчу. Руководству ДФС проще зарыть голову как страусу в песок, и делать вид, что ничего не происходит. Если что - кивать на Минфин. Но многим честным предприятия, попавшим под метлу, которая должна была искоренить всего 1% обнальщиков (еще вопрос - искоренила ли и неужели нельзя было их достать иными методами, тем более, что все - свои?), от этого не легче. Пару месяцев из-за "несовершенства с первого раза" будет редкостный попадос на выемку оборотных средств, и не все малые смогут это пережить, ведь хуже всего - репутация. И если ты не можешь контрагенту зарегистрировать на вход налоговую накладную, он от тебя попросту уйдет. Ему насрать, по какой причине, ибо потери существенны.
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А самое паршивое в этом то, что некогда автоматическая система снова превратилась в инструмент с очень даже ручным вмешательством в виде комиссий, которые рассматривают заявки на разблокирование. Привет коррупции. Еще не все это понимают, но с его помощью (повторюсь) можно уложить на лопатки за месяц любой бизнес. Без всяких судов...
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Одному контрагенту блокируют НН с реальным товаром и встает вся цепочка за ним! Только идиот будет дарить оборотные средства налоговикам.
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+100000000% Отправила накладную в свое рабочее время (т.е. до 18-00), пришла первая квитанция, с текстом - Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 21.07.2017 в 23:15:45.
В итоге накладную "ВІДХИЛЕНО", т.к. "операційний день для реєстрації документів триває щодня з 0 до 23 години.".... как то так долбо......
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ГФС заставила бизнес массово отказаться от схем с фиктивным НДС, - Кушнирук
Новость и правда смешная. Ну или по - дурацки составлена ГФС. То есть получается массово то бизнес заставили отказаться, а вот избранным такую опцию оставили.))))
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Комиссии ДФС № 1 от 26,07,2017 о регистрации НН. Теперь осталось снова пополнить счет на 95 тыс. НДС!!!!!!При разблокировке в 6й строке осталось 95 тыс, а в лимите стало минус - 95 тыс., т.е лимит снят дважды. афигенно работает дфс
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Лучшие специалисты типа винницкого рынка))))
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Проще заменить этот НДС чем-то более понятным и не нуждающимся в таком громоздком администрировании, а всю эту шоблу налоговую разогнать к еб*ням - экономия на этих дармоедах перекроет издержки.
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Вы покушаетесь на Государственный институт. Не хорошо! Если вашу мысль логически продолжить, то какой из существующих институтов разгонять не нужно?
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Да и вообще налоговую систему упростить. А то куча тупых налоговиков-уродов на шее сидит и ножками машет.
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Эксперт вероятно получает зарплату в барыжной кассе...
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Прикольная новость..Порошенку понравится...правда так и не обьяснили..с каких денег сегодня платят титушкам..вот вчерась партия регионов проводила в Киеве крёстных ход..о том что это проплаченое мероприятие...можно было понять с табличек в руках..так называемых-верующих..где написано от куда они приехали..ведь если вдуматься для кого эти надписи..станет понятно-богу это не нужно..нужно счетоводом чёрных касс..чтобы оправдать потраченные...чёрные ..деньги...Чёрный нал и власть олигархов-это братья близнецы...они не выживут по отдельности..
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Обнал, как срачка, является результатом болезни, но не причиной. Бороться конечно нужно, но...
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Какой только дурачок зачислил этого недоучку Борюсика в экономические эксперты? Ленятся редакторы изданий, не хотят читать биографии всяких прощелыг-преступников, вот и становятся вот такие подлые уголовники, как Боря Кушнирук, ыкспёрдами. Тьфу!


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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаГФС заставила бизнес массово отказаться от схем с фиктивным НДС, - Кушнирук
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