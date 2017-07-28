 Украинский паспорт Саакашвили еще действителен, но его могут депортировать в Грузию, - Найем

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат от "БПП" Мустафа Найем в эфире телеканала "112 Украина ".
"Я думаю, что у него его паспорт, который сейчас есть, он действителен. Потому что по закону только представитель Миграционной службы может отобрать у него паспорт, аннулировать, передав ему справку о том, что он лишен гражданства. Это означает, что это может произойти в момент его прибытия в Украину и пересечения границы. Если так произойдет, ему должны вручить справку о том, что он не гражданин Украины", - сказал он.
Нардеп также рассказал о возможных действиях украинской власти в отношении Саакашвили.
"Дальше два выхода. Или Украина как-то отправит Саакашвили в ту страну, из которой он приехал. Потому что его украинский паспорт действителен, пока он может ездить. Во-вторых, его могут депортировать в Грузию. Я думаю, что он (Петр Порошенко, - ред.) вступил в эти договоренности (договоренности с грузинскими властями по Саакашвили, - ред), получив уголовные дела или какую-то дополнительную информацию. Если нет, то это все вообще разрушается. Второй выход, что Саакашвили просит Украину о статусе лица, имеющего право на защиту или особый статус. Он въезжает в страну и может подать в Административный суд апелляцию о лишении его гражданства и просто здесь передвигаться и жить. То есть юридической возможности сейчас не пустить Саакашвили в страну нет", - отметил Найем.
Кроме этого, депутат утверждает, что в тот день, когда Саакашвили получал паспорт, Миграционная служба выдала 26 паспортов без документов.
"В тот день, когда Саакашвили получил паспорт, Миграционная служба без всяких документов, пусть проверят, выдала 26 паспортов. Я обращаюсь к господину генпрокурору, проверьте, пожалуйста. 26 паспортов в день, когда выдали Саакашвили без бланков, без документов были выданы", - добавил он.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
В ответ бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что у президента Петра Порошенко не получится лишить его украинского гражданства.
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...али минет
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https://www.youtube.com/watch?v=bgOEWSs9ckQ див 21:51
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https://www.youtube.com/watch?v=KlCTTpEiYRA
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Ау! Админы! Что курите?
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Во первых он родился в Украине...во вторых на момент развала совка он жил в Украине.....
Что вы собрались расследовать то...??
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Что говорят методички о Панаме? Сколько там денег?
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Мишане и другим полезным идиотам урок: с бл*дями, шулерами и гопниками нельзя иметь дел. От первых подхватишь, вторые тебя кинут и разденут. П*здел Мишико на Беню, чтобы сделать хорошо Пете? П*здел. И не только на Беню. Получил благодарность? Получил.
Не говорите, что Миша сильно близорукий. Он не мог не видеть, тем более сблизи, что такое парашенко. Хотел сыграть. Думал, что свою игру. Оказалось - .
А шо американцы? Да им пох*й. Главное, что сукин сын свой. Обеспечь бедных пенсильванских шахтеров работой - и делай в своём гондурасе что хочешь! Еще и поможем. Страшно подумать, что фуфел пообещал Трампу не для прессы. Задача - любыми средствами стать БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫМ. Скажем, против Ляжко. А потом можно Ляжко туда же. Хотя клоуны нужны и Путину.
Каков поп, таков и приход. Общая черта этого семейства - отсутствие "химеры совести". Хитрая тварь на двух ногах - самое опасное, что создала природа. (с)
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Клоун....а пойти и написать заявление в Прокуратуру ..что религия не позволяет..?? Проверить что бы заявление было зарегистрировано...и имея депутатские полномочия отслеживать продвижение проверки....
А он видите ли обращается...... цирк на дроти....
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Попробуйте, а потом расскажите о результате!
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Я уже 20 лет как четко понимаю, что твои проблемы - твое личное дело и что полиции, что прокуратуры - ее не существует! Есть отдельные порядочные люди, но их очень мало попадается и они там не долго задерживаются.
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А товаришЧ Наем...является депутатом ВР...это вам так...для справки..если вы не знали.....
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Буду на стороне Михо. У него есть реальные достижения.
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2. Нельзя лишить гражданства Украины, если оно единственное - без просьбы самого гражданина...и уж точно не Петру Конституцию ломать!
3. Все мы знаем, что Петр незаконный Президент, поскольку имеет бизнес и очень долго вообще ничего с ним сделать не хотел....
Этот незаконный указывает всем что такое Закон?!
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ПІДЛА ПОМСТА
Позбавивши громадянства М. Саакашвілі, Порошенко ще раз підтвердив наскільки він підлий і мстивий пігмей. Засліплений ненавистю і мстивістю,перейнятий збереженням влади будь-якою ціною, заради ненаситного збагачення, Порошенко нездатний зрозуміти , що цей його вчинок вдарить бумерангом по ньому. І це буде не за горами....
Цим фактом Порошенко продемонстрував зневажливе ставлення до закону( найвищого - Конституції) і відсутність у нього таких понять як честь, гідність, моральність і врешті-решт,здорового глузду. Порошенко мстить Саакашвілі, бо боїться цієї правди, яку публічно висловлює Саакашвілі. І робить це Порошенко особливо підленько, скориставшись відсутністю Міхо в Україні.
Не треба сумніватися, як це сприймуть у країні - справжньому нашому стратегічному партнерові США. Там добре розуміють, хто такі Саакашвілі і Порошенко!
Саакашвілі здійснив історичний подвиг - він докорінно змінив Грузію, зміцнив її суверенітет і національну безпеку до такої степні, що ніякі " іванішвілівці" не в стані суттєво змінити цей курс. Він назавжди ввійшов в історію Грузію з найкращого боку, як великий патріот і мужній державний діяч( некорумпований, що так важливо у наш підступний час), який за будь-яких обставин не здатен прогинатися перед Москвою.
Все, що Михайло робив в Україні, він намагався спрямовувати на зміцнення нашої держави, бо він розуміє, що сильна і незалежна Україна в інтересах незалежної Грузії( як і решти цивілізованого світу), про що він завжди наголошував.
Тому, він діяв не заради особистої державної кар'єри чи вигоди , на яку він не мав жодних юридичних підстав і добре це розумів.
А як виглядає на його фоні Порошенко? Кому не відомо, що Порошенко не просто олігарх - він глава мафії в Україні, жадібний барига, який використовує високий державний пост у своїх власних КОРИСЛИВИХ цілях, на шкоду Україні. Порошенко торгує національними інтересами, йдучи на таємні договорняки з режимом Путіна, поступаючи як дрібна маріонетка Кремля, боячись визнати юридично факт російської агресії проти України, розірвати дипломатичні стосунки з агресором( до речі. Грузія досі не відновила дипломатичних відносин з РФ, які розірвав Саакашвілі). І в той час, коли США вводить додаткові санкції проти РФ, завдяки Порошенкові( бо він узурпував у своїх руках всі важелі влади) російський бізнес в Україні процвітає.
Напевно, вибір часу для авантюри проти Саакашвілі, не випадково співпав з подіями в Конгресі США?! Аби відвернути увагу від того, Україна фактично нічого не робить в дипломатичній, економічній, безпековій сферах в протидії агресору і переключити увагу суспільства на Саакашвілі.
Але, до яких би хитрощів не вдавався Порошенко, у світі ціну йому знають і знають, де де він ховає свої статки, розкидані в офшорах по цілому світі. Головне, щоб українці нарешті зрозуміли, що Порошенко здійснює політику ганьби і зради, і його потрібно зупинити, якщо хочемо зберегти державу!
Київ. 27.07.2017 рок
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что и Трамп с путлером..
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И когда все тендеры идут под Президента - остается только сбегать за зарплатой в банкомат за посты на сайтах
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Поверьте, можно было и Юлю засудить и все бы в руки хлопали, но надо УМ иметь, а не шейк-микс в голове.
Тоже и с Михо, ну нельзя все так через ЖОПУ делать:
1. Не проблема Михо, что ему дали по не правильным документам гражданство..., на то есть служба, которая все проверяет и по закону - надо судить Голову Миграционки...а Михо все равно ни при чем.
2. Не надо это делать пока он в США - Трамп и так Петиными выходками в фейсбуке не рад...а теперь розорит он гнездо однотурового...И вы думаете, если начнутся проблемы с офшорами, так Петр будет об этом орать? - нет, он скорее у Путина помощи попросит!
3. Зачем Петру надо было в Грузию ездить 2 дня назад? - оно очевидно, за продажу в Абхазию автобусов (а он был министром экономики) - ему легко импичмент обьявить...+ за Михо договаривался.
Умный бы сам туда не ехал, а через помощников...сына на худой конец договорился. Но Петро же никому не доверяет, везде одни предатели и попрошайки...Вот и делает все сам, при чем крайне топорно.
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Крым тоже пренадлежит Украине...пускай Европа с ними торгует, как Петро это делает...
Это же логика порохоботов?!
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Это конвенция, принятая Советом Европы в 1997, и подписанна Украиной.
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Плотницкий: - Та на днях... Прикинь, а Саакашвили уже не дадут! (c) не моё
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