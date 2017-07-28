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 Политика Украины
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Все про:гражданство (629) паспорт (619) Саакашвили (1861)

 Украинский паспорт Саакашвили еще действителен, но его могут депортировать в Грузию, - Найем

Украинский паспорт Михеила Саакашвили все еще действителен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат от "БПП" Мустафа Найем в эфире телеканала "112 Украина ".

"Я думаю, что у него его паспорт, который сейчас есть, он действителен. Потому что по закону только представитель Миграционной службы может отобрать у него паспорт, аннулировать, передав ему справку о том, что он лишен гражданства. Это означает, что это может произойти в момент его прибытия в Украину и пересечения границы. Если так произойдет, ему должны вручить справку о том, что он не гражданин Украины", - сказал он.

Нардеп также рассказал о возможных действиях украинской власти в отношении Саакашвили.

"Дальше два выхода. Или Украина как-то отправит Саакашвили в ту страну, из которой он приехал. Потому что его украинский паспорт действителен, пока он может ездить. Во-вторых, его могут депортировать в Грузию. Я думаю, что он (Петр Порошенко, - ред.) вступил в эти договоренности (договоренности с грузинскими властями по Саакашвили, - ред), получив уголовные дела или какую-то дополнительную информацию. Если нет, то это все вообще разрушается. Второй выход, что Саакашвили просит Украину о статусе лица, имеющего право на защиту или особый статус. Он въезжает в страну и может подать в Административный суд апелляцию о лишении его гражданства и просто здесь передвигаться и жить. То есть юридической возможности сейчас не пустить Саакашвили в страну нет", - отметил Найем.

Читайте также: "Я готов к любому сценарию", - Сакварелидзе вернулся в Украину

Кроме этого, депутат утверждает, что в тот день, когда Саакашвили получал паспорт, Миграционная служба выдала 26 паспортов без документов.

"В тот день, когда Саакашвили получил паспорт, Миграционная служба без всяких документов, пусть проверят, выдала 26 паспортов. Я обращаюсь к господину генпрокурору, проверьте, пожалуйста. 26 паспортов в день, когда выдали Саакашвили без бланков, без документов были выданы", - добавил он.

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Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

В ответ бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что у президента Петра Порошенко не получится лишить его украинского гражданства.
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все просто, всі хто мішають педрокуму зачищають тим чи іншим способом ,засипають як не сміттям так брудом в СМІ
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...это какой-то воздушный поцелуй хуйлу получается...
...али минет
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Президент у нас збрехав на інавгурації ,коли сказав,що не має бізнесу.
https://www.youtube.com/watch?v=bgOEWSs9ckQ див 21:51
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На этом основании его можно лешить полномочий даже без закона о импичменте. Ну, типа неправильно указаные данные в анкете...
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він розмовляє брехнею. Фуууу. Мєрзость! Йде війна ,а воно думає як красти і лишитись біля корита! Ви вдумайтесь ,яке це низьке мерзотне створіння!!!
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Если не банили бы эта лживая поск@да узнало бы о себе больше
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....26 паспортов в день, когда выдали Саакашвили без бланков, без документов были выданы.
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Ау! Админы! Что курите?
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Найем,а кофеёк когда пойдём на Майдан пить ???
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Пойти вы, конечно, можете. Но, учитывая огроменное количество "добре вдягнених, нагодованих і озброєних" нацгвардейцев - попить вряд ли удастся. Не дадут. Это вам не Янек.
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На депортацию в Грузии скорее всего не решатся, лучший выход отправить обратно в США.
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Решится. Заметь, что такая травля Саакашвили пошла после посещения шоколадного негаранта Грузии.
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Если Петрило Федорович депортирует Миху он политический труп и автоматически переходит в последователя прохвессора шапкина.
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он уже труп, а не "если", терять ему нечего.
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А как хуеплёт,и пи..бол,говорящая елда-найем,думает,про то что такой же пи...бол,и ху...лёт михо вчера высрал в США,что Украина вмешивалась в выборы США!?А,правдоруб херов?гллавное нагадить Пороху,а там и трава не рости..?Уёбки,бля
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Шоколадный негарант Конституции не только вор но и ТРУС. Мне как то безразличен Саакашвили, важен сам факт действий негаранта. Не место ему в кресле президента.

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Ну, хоть этот шаг Порошенко наставляет на путь истинный. Хотя там и до этого было множество прицендентов.
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Когда депортируют пуштуна Найема в Афганистан?
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Конечно, такие как Ляшко Петю вполне устраивают, это не Саакашвили. Повопит Ляшко для виду против Пети, а потом втихушку проголосует как Пете надо. Вот таких Порошенко и не трогает что бы они не вопили. Это как Жириновский в Рашке, повопит-повопит против путинской власти и снова в стойло, той же власти задницу вылизывать.
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он не только втихаря голосует, вспомните как заднеприводные дружно бросалися на "блокаду торговли на крови"
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Удивительное рядом:вчера Петр Алексеевич лишил гражданства Михаэля Саакашвили и чтобы сгладить образовавшуюся неловкость дал гражданство десяти грузинским ворам в законе.
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Хорошо быть честным и зубатым...боже ,отними у меня совесть..Муисей мой кумир
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Это самая удачная рекламма для Саакашвили.Лучше и нельзя было придумать.Что касается рейтинга однотурового слепотраста,то думаю его рейтинг будет пробивать дно.Лучшей награды для )(уйла и нельзя было придумать.
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Да ему уже плевать на рейтинг, обеспечат проход во второй тур марионетки типа Ляшка или введут военное положение.
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Если бы он был фигурой самостоятельной и не зависел бы напрямую от штатов и европы,может быть так и было бы как ты говоришь.Но он сгоношил весь бомонд и обратной дороги для него уже нет...только смерть.Поэтому воленс неволенс он будет делать то что от него требует Запад.По мере сил он будет притормаживать процесс и пытаться действовать самостоятельно,но его быстро будут ставить на место.Сейчас для запада Саакашвили фигура противоречивая и ПФ этим пытается воспользоваться.Насколько удачно-покажет время.На сегодняшний день в Украине не видят явной альтернативы Петрику.Потому на некоторые его "шалости" закрывают глаза.Но как только на горизонте появиться серьезный оппонент ,для однотурового встанет серьезная проблемма как и где жить дальше.Поэтому я и говорю-время покажет.
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З/приводным везде у нас дорога, з/приводным везде у нас почет... Они тоже плачут в подушку по ночам😀
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Нормальный генпрокурор давно занялся бы расследованием,каким боком петруха гражданство получил и откуда денежки,но куда там.Главное помочь опять одинтур организовать,чтоб в конкурентах рабинович остался и потом все соевые троляки визжали,если не петя то хто))))
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Гражданство Порошенко получил точно так же как и миллионы других украинцев.....
Во первых он родился в Украине...во вторых на момент развала совка он жил в Украине.....

Что вы собрались расследовать то...??
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Почему нет от Вас информации и Петра деньгам...дали ответ только на первых 10 слов...а дальше тишина.
Что говорят методички о Панаме? Сколько там денег?
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Так и выбирайте Рабиновича,чего боитесь.
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Ну если Наем знает о том что выдали 26 паспортов...то он скорее всего знает и кому они были выданы..Что мешает назвать фамилии...если это действительно было..?? А так похоже на "прокукарекал а там хоть не рассветай"....
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Будешь мне лично полезен - дам гражданство. Будешь мне лично мешать - заберу нах. Не доглядели. Теперь имеем гопника президентом.

Мишане и другим полезным идиотам урок: с бл*дями, шулерами и гопниками нельзя иметь дел. От первых подхватишь, вторые тебя кинут и разденут. П*здел Мишико на Беню, чтобы сделать хорошо Пете? П*здел. И не только на Беню. Получил благодарность? Получил.



Не говорите, что Миша сильно близорукий. Он не мог не видеть, тем более сблизи, что такое парашенко. Хотел сыграть. Думал, что свою игру. Оказалось - .

А шо американцы? Да им пох*й. Главное, что сукин сын свой. Обеспечь бедных пенсильванских шахтеров работой - и делай в своём гондурасе что хочешь! Еще и поможем. Страшно подумать, что фуфел пообещал Трампу не для прессы. Задача - любыми средствами стать БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫМ. Скажем, против Ляжко. А потом можно Ляжко туда же. Хотя клоуны нужны и Путину.
Каков поп, таков и приход. Общая черта этого семейства - отсутствие "химеры совести". Хитрая тварь на двух ногах - самое опасное, что создала природа. (с)


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Тут ще варто пригадати громадянство кілера , який скоїв замах на Осмаєва. Яким чином йому дали громадянство України? .
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Саакашвили, Янукович - ничем не отличаются , бегут от своих стран, вместо того, чтобы быть мужиком и отстаивать свою честь в суде ...
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мужик, ты свою честь отстоял или из нее уже потекло?
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Я обращаюсь к господину генпрокурору, проверьте, пожалуйста. 26 паспортов в день, когда выдали Саакашвили без бланков, без документов были выданы", - добавил он.

 Клоун....а пойти и написать заявление в Прокуратуру ..что религия не позволяет..?? Проверить что бы заявление было зарегистрировано...и имея депутатские полномочия отслеживать продвижение проверки....
А он видите ли обращается...... цирк на дроти....

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заявление в прессе является таким же официальным, как и в прокуратуру. По-факту публикации компетентные органы обязаны провести расследование.
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Ну да...два года товаришЧ Наем знал и держал в себе...и тут оно вырвалось.....
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Вы пробовали в ЭТОЙ СТРАНЕ что-то куда-то писать?!
Попробуйте, а потом расскажите о результате!
-
Я уже 20 лет как четко понимаю, что твои проблемы - твое личное дело и что полиции, что прокуратуры - ее не существует! Есть отдельные порядочные люди, но их очень мало попадается и они там не долго задерживаются.
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А вы знаете какими полномочиями обладают депутаты Верховной Рады в этой стране..??
А товаришЧ Наем...является депутатом ВР...это вам так...для справки..если вы не знали.....
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Сегодня депутат, а в 12 ночи уже не депутат...как-то так.
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- боится однотуровый и легитимный.
Буду на стороне Михо. У него есть реальные достижения.
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І ні слова про те, що людина яка мала б бути гарантом Конституції , сама порушила Основний закон.
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Саакашвили без К.Бендукидзе-ноль без палочки.Одесса яркое тому подтверждение.Но то каким способом с ним расправляется Слива в шоколаде-просто возмутительно.При этом вся пятая колонна кремля чувствует себя увереннее чем при овоще
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1. Если паспорт выдали не правильно - должны судить Голову Миграционной службы!
2. Нельзя лишить гражданства Украины, если оно единственное - без просьбы самого гражданина...и уж точно не Петру Конституцию ломать!

3. Все мы знаем, что Петр незаконный Президент, поскольку имеет бизнес и очень долго вообще ничего с ним сделать не хотел....
Этот незаконный указывает всем что такое Закон?!
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Степан Хмара

ПІДЛА ПОМСТА
Позбавивши громадянства М. Саакашвілі, Порошенко ще раз підтвердив наскільки він підлий і мстивий пігмей. Засліплений ненавистю і мстивістю,перейнятий збереженням влади будь-якою ціною, заради ненаситного збагачення, Порошенко нездатний зрозуміти , що цей його вчинок вдарить бумерангом по ньому. І це буде не за горами....
Цим фактом Порошенко продемонстрував зневажливе ставлення до закону( найвищого - Конституції) і відсутність у нього таких понять як честь, гідність, моральність і врешті-решт,здорового глузду. Порошенко мстить Саакашвілі, бо боїться цієї правди, яку публічно висловлює Саакашвілі. І робить це Порошенко особливо підленько, скориставшись відсутністю Міхо в Україні.
Не треба сумніватися, як це сприймуть у країні - справжньому нашому стратегічному партнерові США. Там добре розуміють, хто такі Саакашвілі і Порошенко!
Саакашвілі здійснив історичний подвиг - він докорінно змінив Грузію, зміцнив її суверенітет і національну безпеку до такої степні, що ніякі " іванішвілівці" не в стані суттєво змінити цей курс. Він назавжди ввійшов в історію Грузію з найкращого боку, як великий патріот і мужній державний діяч( некорумпований, що так важливо у наш підступний час), який за будь-яких обставин не здатен прогинатися перед Москвою.
Все, що Михайло робив в Україні, він намагався спрямовувати на зміцнення нашої держави, бо він розуміє, що сильна і незалежна Україна в інтересах незалежної Грузії( як і решти цивілізованого світу), про що він завжди наголошував.
Тому, він діяв не заради особистої державної кар'єри чи вигоди , на яку він не мав жодних юридичних підстав і добре це розумів.
А як виглядає на його фоні Порошенко? Кому не відомо, що Порошенко не просто олігарх - він глава мафії в Україні, жадібний барига, який використовує високий державний пост у своїх власних КОРИСЛИВИХ цілях, на шкоду Україні. Порошенко торгує національними інтересами, йдучи на таємні договорняки з режимом Путіна, поступаючи як дрібна маріонетка Кремля, боячись визнати юридично факт російської агресії проти України, розірвати дипломатичні стосунки з агресором( до речі. Грузія досі не відновила дипломатичних відносин з РФ, які розірвав Саакашвілі). І в той час, коли США вводить додаткові санкції проти РФ, завдяки Порошенкові( бо він узурпував у своїх руках всі важелі влади) російський бізнес в Україні процвітає.
Напевно, вибір часу для авантюри проти Саакашвілі, не випадково співпав з подіями в Конгресі США?! Аби відвернути увагу від того, Україна фактично нічого не робить в дипломатичній, економічній, безпековій сферах в протидії агресору і переключити увагу суспільства на Саакашвілі.
Але, до яких би хитрощів не вдавався Порошенко, у світі ціну йому знають і знають, де де він ховає свої статки, розкидані в офшорах по цілому світі. Головне, щоб українці нарешті зрозуміли, що Порошенко здійснює політику ганьби і зради, і його потрібно зупинити, якщо хочемо зберегти державу!
Київ. 27.07.2017 рок
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Бизнесом Порошенко управляют Структуры Ротшильдов и это ОФИЦИАЛЬНАЯ информация,пока Порошенко находится на Госслужбе.Задрали вы бизнесом Кондитера...
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Каждый день по ТВ показывают, как Ленинские Кузнецы чисто случайно выигрывают все государственные тендеры, а потом заказы выполняют на других предприятиях, отчисляя при этом %.
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та хоть Партизанская кузня... Ротшильды не барыги
что и Трамп с путлером..
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Партизанская кухня Петру, в отличии от Ленинской не пренадлежит...
И когда все тендеры идут под Президента - остается только сбегать за зарплатой в банкомат за посты на сайтах
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Порошенко не солгал а лиш скрыл свой бизнес не нарушив ничего перед Богом так как он принимал присягу на Библии а не на Суре.
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Грузинов Родина Мать зовёт Домой бороться с кремлёвским Холуем от ГрязьПрома Иванишвили..Домой пацаны,ДОМОЙ..
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Пораженко сделал роковую ошибку. Саакашвили личность мировой величины. Михо, работая губернатором знает все нелицеприятные тайны украинской недоэлиты. Запасаемся попконом. Очень скоро мы увидим нового президента Украины.
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ага, Джавахарлал Неру и Индира Ганди вместе с сыном Радживом..
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Барыга мечтает поменять Саакашвили на поющего мэра Черновецкого и убить тем самым 2х зайцев - избавиться от реальной угрозы своей антиукраинской власти и получить должника НДС после продажи Правекс банка.
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Михо это хамло и гимно. Его, по сути, спас Порошенко от тюрьмы, приютили, обогрели, а он чирикать стал, раскачивать положение в Украине, и так, в связи с войной трудное. Представьте себе, что бы янык в России, на путина попер, и призывал убрать войска с Донбасса и т.п. Чтобы с яныком было? Есть предложение по развитию Украины, иди к Порошенко, КМ и доказывай, как надо сделать, вот такой подход понятен. А так, он не отличается ни чем от бабки на базаре.
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Есть предложение по развитию Украины - иди Парошенко к Уйлу!
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БПП, как и ПР понабирали необразованного, тупого добра и думают, что хитрее всех!
-
Поверьте, можно было и Юлю засудить и все бы в руки хлопали, но надо УМ иметь, а не шейк-микс в голове.
Тоже и с Михо, ну нельзя все так через ЖОПУ делать:
1. Не проблема Михо, что ему дали по не правильным документам гражданство..., на то есть служба, которая все проверяет и по закону - надо судить Голову Миграционки...а Михо все равно ни при чем.
2. Не надо это делать пока он в США - Трамп и так Петиными выходками в фейсбуке не рад...а теперь розорит он гнездо однотурового...И вы думаете, если начнутся проблемы с офшорами, так Петр будет об этом орать? - нет, он скорее у Путина помощи попросит!
3. Зачем Петру надо было в Грузию ездить 2 дня назад? - оно очевидно, за продажу в Абхазию автобусов (а он был министром экономики) - ему легко импичмент обьявить...+ за Михо договаривался.
Умный бы сам туда не ехал, а через помощников...сына на худой конец договорился. Но Петро же никому не доверяет, везде одни предатели и попрошайки...Вот и делает все сам, при чем крайне топорно.
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Абхазия принадлежит Грузии до сих пор,и юридических документов в ООН не существует что это тыритория РАБссии или независимое государство
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Вот как оно по новым методичкам от Барыги звучит...
Крым тоже пренадлежит Украине...пускай Европа с ними торгует, как Петро это делает...
Это же логика порохоботов?!
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Логика в том что Михо просрал Абхазию и Ю.Осетию подписав дАкумент с Путлером и Николя Саркози.Где ты видел дАкумент что Кондитер отказался от Крыма?
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Обосрался в Одессе обсерется и в Украине,нашли психопата-рехВОРматора Украины............
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Ну да, это такие коррупционеры как Авков, Кидалов, Труханов и прочие продолжают процветать в Украине на радость своих карманов.
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Посади их в буцыгарню...Кидалова первым.я За..
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позорище, шоколадынй король играет на руку хуйлу.
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Нельзя человека лишать гражданства, если на тот момент у него нет другого гражданства!
Это конвенция, принятая Советом Европы в 1997, и подписанна Украиной.
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Мы живём не в правовом государстве, отсюда такие накладки
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Опять по Михепсиху волают))))Но опять не подняли пОтрЕотики диванные свои задницы вчера,и не пошли сжигать свои ода,бить и рЭзать не правильных украинцев,которые не ощущают заслуг Михи психа-в общем все как обычно -пОтрИотики опять в своём репертуаре )))))
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Друзья, о каком правовом государстве идёт речь,если дважды судимый Янукович становится президентом страны Украина
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Вскрылась сука.Позбавлений громадянства України екс-очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі, який зараз перебуває у Сполучних Штатах Америки, заявив про втручання України у вибори американського президента. Про це він сказав в інтерв'ю каналу CNN, коментуючи нещодавню заяву президента США Дональда Трампа про спроби уряду України зменшити його шанси на перемогу у виборах, передає Голос Америки.https://tsn.ua/politika/brudni-igri-saakashvili-u-ssha-zayaviv-pro-vtruchannya-ukrayini-v-amerikanski-vibori-967908.html
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ХОР КАЗЛАМОРДЫХ БАЛАЛАЄЧНИКІВ ПРОСТО ЗАЛИВАЄТЬСЯ...
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Захарченко: - Ты биометрический уже получил?
Плотницкий: - Та на днях... Прикинь, а Саакашвили уже не дадут! (c) не моё
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинский паспорт Саакашвили еще действителен, но его могут депортировать в Грузию, - Найем
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