 "Мы ожидаем признания автокефалии Украинской Церкви", - Порошенко о Дне Крещения Руси

"Владимир Великий 1029 назад принял судьбоносное решение - окрестить Русь-Украину.

Он принял христианскую веру от Константинопольской Церкви, которая для нас и поныне является Церковью-Матерью. Именно от нее мы ожидаем признания автокефалии Украинской Церкви - равной другим поместным православным церквям. И, разумеется, духовно и административно независимой от Москвы, от страны-агрессора. Выбор христианской веры князем Владимиром был и европейским выбором. Боже великий, единый, нам Украину храни!", - пишет Президент.

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