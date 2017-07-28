 "Мы ожидаем признания автокефалии Украинской Церкви", - Порошенко о Дне Крещения Руси

"Владимир Великий 1029 назад принял судьбоносное решение - окрестить Русь-Украину.
Он принял христианскую веру от Константинопольской Церкви, которая для нас и поныне является Церковью-Матерью. Именно от нее мы ожидаем признания автокефалии Украинской Церкви - равной другим поместным православным церквям. И, разумеется, духовно и административно независимой от Москвы, от страны-агрессора. Выбор христианской веры князем Владимиром был и европейским выбором. Боже великий, единый, нам Украину храни!", - пишет Президент.
англичане в свое время просто послали Рим и ни чего не ожидали
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вчера навинский, твой протеже по получению украинского гражданства.
сказал "выкуси".
что бы за мылить вопрос с Саакашшвили Михаилом, чего только не напишешь,
дальше жди и лапшу вешай.
Тот кто хотел, уже бы давно не вылазил бы с Константинополя и решал вопрос.
Введи нормальные санкции, как США.
А то грося, говорит, что блокада днр+лнр, это работа на путю.
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