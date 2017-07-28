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Все про:Порошенко (13490) религия (712) церковь (978)

 "Мы ожидаем признания автокефалии Украинской Церкви", - Порошенко о Дне Крещения Руси

порошенко

По мнению Президента, церковь не должна зависеть от Москвы.

Как передает Цензор.НЕТ, Президент Петр Порошенко на своей странице в Фейсбук напомнил украинцам о дне Крещения Руси.

"Владимир Великий 1029 назад принял судьбоносное решение - окрестить Русь-Украину.
Он принял христианскую веру от Константинопольской Церкви, которая для нас и поныне является Церковью-Матерью. Именно от нее мы ожидаем признания автокефалии Украинской Церкви - равной другим поместным православным церквям. И, разумеется, духовно и административно независимой от Москвы, от страны-агрессора. Выбор христианской веры князем Владимиром был и европейским выбором. Боже великий, единый, нам Украину храни!", - пишет Президент.

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зачем ожидать не понятно?
англичане в свое время просто послали Рим и ни чего не ожидали
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религия опиум для народа........ ликвидировать все религиозные культы как дурман народа секты и прочее дерьмо услугами религии пользуются проходимцы и убийцы
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Религия и вера-разные вещи.Вера-изменение образа жизни,мышления.а религия-никому не нужные обряды,форма.Что и видим в православии.
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"мы ожидаем".
вчера навинский, твой протеже по получению украинского гражданства.
сказал "выкуси".
что бы за мылить вопрос с Саакашшвили Михаилом, чего только не напишешь,
дальше жди и лапшу вешай.
Тот кто хотел, уже бы давно не вылазил бы с Константинополя и решал вопрос.
Введи нормальные санкции, как США.
А то грося, говорит, что блокада днр+лнр, это работа на путю.
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нет никакой разницы между шаманами киевского и московского патриархата
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В свое время политический банкрот Ющенко тоже пытался на этом спекулировать... Не помогло...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы ожидаем признания автокефалии Украинской Церкви", - Порошенко о Дне Крещения Руси
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