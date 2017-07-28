EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Киевские новости, Общество
  1154  32
Все про:Киев (17727) музей (500) наука (541) Минобразования (839)

 Первый украинский Музей науки откроют в Киеве осенью 2018 года

музей

В Украине будет создан первый Музей науки - его разместят в Киеве, в помещении по адресу ул. Антоновича, 180.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

По данным ведомства, проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства: инвестор должен выполнить ремонт и реконструкцию помещений и создать уникальное образовательное пространство, частью которого будет музей. Соответствующий договор был подписан 27 июля 2017 года между Фондом госимущества и компанией "Альдо", поручителем сделки выступила известная компания "Центр коммерческих площадей".

Здание, которое будут реконструировать, находится в управлении Министерства образования и науки Украины и имеет 5000 м2 свободных площадей. Сейчас в помещении размещается УкрИНТЭИ и Государственная научно-техническая библиотека. После реконструкции они получат отремонтированные помещения с современными системами отопления и вентиляции, архивным и библиотечным оборудованием и тому подобное.

"Этот проект должен стать показательным примером государственно-частного партнерства. В результате его реализации миллионы украинских детей смогут не только узнать много интересного об окружающем мире, но и получить первый практический опыт научной работы. Они смогут заниматься в секциях, проводить опыты, эксперименты, а в старшем возрасте - представить собственные научные разработки и воплощать их в жизнь", - рассказал заместитель Министра образования и науки Украины Роман Греба.

По словам инвестора, ориентировочная стоимость проекта - 150 млн гривен. Его реализация рассчитана на 1 год. Проектные работы планируется начать уже в августе, а строительные работы - в октябре этого года.

Образовательное пространство будет многофункциональным и будет несколько десятков различных зон. Это - экспозиции (химия, физика, космос, подводный мир, работы и др.), площадки для мастер-классов и видеодемонстраций, научный театр, зона невесомости, лабиринт, открытая библиотека и тому подобное.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украинский школьник выиграл Олимпиаду в США за изобретение по очистке воды. ФОТО

Планируется, что Музей станет площадкой научного образования, на базе которого построят непрерывную образовательную вертикаль - от детского удивления, вызванного первым научным опытом, к первому научному открытию и интеллектуальному стартапа.

Чтобы реализовать эту идею, комплекс поделят на такие пространства:

• Эксплораториум - образовательные площадки с интерактивными экспонатами, объясняющие действие законов природы (дошкольный возраст, младшая школа).

• Детские научные исследования (младшая и базовая школы).

• Научные секции (базовая и старшая школы).

• Открытые лаборатории - для опытно-экспериментальной работы по естественным, точным, инженерных, общественных и гуманитарных дисциплин (старшая школа).

• Научный коворкинг и научный инкубатор - для доведения научных идей до внедрения (старшая школа, студенты, молодые ученые).

• Тренинговый центр для педагогов.

• Профориентационный и диагностический центр для детей и подростков.

Базой для нового образовательного пространства станет ученическая научно-исследовательская лаборатория и другие наработки в этой сфере Малой академии наук. МАН также станет составителем музея, а специалисты академии будут принимать непосредственное участие в его создании. К этому процессу приобщат и польских экспертов, которые в свое время делали Центр науки "Коперник" в Варшаве.

Справка: Здание было построено в 1971 году. Долгое время здание находилось в запущенном состоянии из-за отсутствия достаточного финансирования: денег не хватало не только на ремонт, но и на содержание здания. Сейчас в помещении работает 150 сотрудников УкрИНТЭИ и 75 - Государственной научно-технической библиотеки. Во время реконструкции они не будут прекращать работу.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Музей и так будет между фабрикой Рошен и фирменным магазином Рошен. Сплошная рошенизация
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Следим за шаловливыми ручками соевых мародеров

- "Частью которого будет музей...." Какой частью? Двадцатой? Сотой? А остальное отдадут кацапо-пейсатым барыгам как соседнюю Оушен Плазу?


 показать весь комментарий
Ответить
 
Надеюсь получиться что-то вроде "Немецкого музея" в Мюнхене. Было бы замечательно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что кроме шоколада в этот музей выставят?Ведь нашу науку уничтожили под корень и на ее востановление потребуется столетия и не одно.Упущеное догнать не реально,скорее талантливые учоные уйдут работать за бугор за реальные деньги и на суперсовременном оборудовании так как наши пока чтото современное внедрят то изобретение морально и технически устареет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А наука у нас была? До совка - нет, а потом идеи покупали,а часто и просто воровали на Западе - все достижения СССР (УССР) - идеи с Запада.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Науки в совку ніколи і не було. Як китайці, тупо тирили розробки у розвинених країн.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Голодаешь бедолашный...??? Оно и понятно...в лугандоне мясо не каждому по карману...о чубуреках только мечтают.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гарна справа і потрібна- адже майбутнє за нашими діточками. Розумними діточками.
 показать весь комментарий
Ответить
 


Та оплески не вашим розумовим здібностям а...навпаки...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо открыть в Украине музей "Прошлое, настоящее и будущее коррупции". Экспонатов будет больше чем достаточно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не - все украдут.. и даже помещение отдадут под кафешку..
 показать весь комментарий
Ответить
 
То есть будущее коррупции - кафешка? А что, не самый плохой вариант. Лишь бы фуфлом там не кормили...
 показать весь комментарий
Ответить
 
И хорошо бы, чтоб в таком музее были выставлены не восковые фигуры олигархов во главе с соевым Петей , а чучела, сделанных из содранной с них кожи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хорошее применение зданию такого вида....
А в даунецке..из подобного здания ночной клуб сделали...нло назвали....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наш бааальшой вченый-Гнойсик, ленточку перерубит???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я не в курсе, а когда сломается, надо доплачивать свои деньги, что бы утилизировали? Тогда за эту машину могли бы еще и доплачивать..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Она уже сломана.
Непонятно только, зачем это нужно было сюда тащить. В обсуждаемый музей точно не поставят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Изначально в этой "летающей тарелки" должен был находиться глобус, висящий в магнитном поле. Но первоначальная идея автора проекта так и не была реализована. Да и кто теперь помнит об этом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага а еще музей советской оккупации. Где будут самолеты, ракеты и АЭС. За 25 лет Украина только деградировала.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Музей науки-это очень хорошо. Все , и дети в том числе, будут видеть -философию развития наук, приведенную на фактах(примерах). И если религия, это наука о Боге, то освещение тех наук ,что предлагает музей, есть возможность на примере показать, его(БОГА) проявления и воплощения в природе. Хотя, ни что не ново,все уже было и есть "под Солнцем", существующее в связи с самой Вселенной. Только вызывает улыбку, рассказы, о Космосе и Вселенной,-которым абсолютно нет никакого дела до этого. Ведь(Космос и Вселенная) это всегда будет самая мучительная и влекущая ЗАГАДКА. (понесло как Бендера, о Васюках).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я бы несказал что науки в совке небыло,наука была да только от какого нибуть открытия или изобретения до внедрения проходило столько времени что эти изобретения устаревали еще до серийного запуска.
Далеко идти ненадо возьмите журналы ,,Моделист конструктор,, за 70-80 годы вот именно там подробные конструкции бензокосилок,минитракторов и т.д которые внедрили и массово продают нам китайцы
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиПервый украинский Музей науки откроют в Киеве осенью 2018 года
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти