 Первый украинский Музей науки откроют в Киеве осенью 2018 года

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.
По данным ведомства, проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства: инвестор должен выполнить ремонт и реконструкцию помещений и создать уникальное образовательное пространство, частью которого будет музей. Соответствующий договор был подписан 27 июля 2017 года между Фондом госимущества и компанией "Альдо", поручителем сделки выступила известная компания "Центр коммерческих площадей".
Здание, которое будут реконструировать, находится в управлении Министерства образования и науки Украины и имеет 5000 м2 свободных площадей. Сейчас в помещении размещается УкрИНТЭИ и Государственная научно-техническая библиотека. После реконструкции они получат отремонтированные помещения с современными системами отопления и вентиляции, архивным и библиотечным оборудованием и тому подобное.
"Этот проект должен стать показательным примером государственно-частного партнерства. В результате его реализации миллионы украинских детей смогут не только узнать много интересного об окружающем мире, но и получить первый практический опыт научной работы. Они смогут заниматься в секциях, проводить опыты, эксперименты, а в старшем возрасте - представить собственные научные разработки и воплощать их в жизнь", - рассказал заместитель Министра образования и науки Украины Роман Греба.
По словам инвестора, ориентировочная стоимость проекта - 150 млн гривен. Его реализация рассчитана на 1 год. Проектные работы планируется начать уже в августе, а строительные работы - в октябре этого года.
Образовательное пространство будет многофункциональным и будет несколько десятков различных зон. Это - экспозиции (химия, физика, космос, подводный мир, работы и др.), площадки для мастер-классов и видеодемонстраций, научный театр, зона невесомости, лабиринт, открытая библиотека и тому подобное.
Планируется, что Музей станет площадкой научного образования, на базе которого построят непрерывную образовательную вертикаль - от детского удивления, вызванного первым научным опытом, к первому научному открытию и интеллектуальному стартапа.
Чтобы реализовать эту идею, комплекс поделят на такие пространства:
• Эксплораториум - образовательные площадки с интерактивными экспонатами, объясняющие действие законов природы (дошкольный возраст, младшая школа).
• Детские научные исследования (младшая и базовая школы).
• Научные секции (базовая и старшая школы).
• Открытые лаборатории - для опытно-экспериментальной работы по естественным, точным, инженерных, общественных и гуманитарных дисциплин (старшая школа).
• Научный коворкинг и научный инкубатор - для доведения научных идей до внедрения (старшая школа, студенты, молодые ученые).
• Тренинговый центр для педагогов.
• Профориентационный и диагностический центр для детей и подростков.
Базой для нового образовательного пространства станет ученическая научно-исследовательская лаборатория и другие наработки в этой сфере Малой академии наук. МАН также станет составителем музея, а специалисты академии будут принимать непосредственное участие в его создании. К этому процессу приобщат и польских экспертов, которые в свое время делали Центр науки "Коперник" в Варшаве.
Справка: Здание было построено в 1971 году. Долгое время здание находилось в запущенном состоянии из-за отсутствия достаточного финансирования: денег не хватало не только на ремонт, но и на содержание здания. Сейчас в помещении работает 150 сотрудников УкрИНТЭИ и 75 - Государственной научно-технической библиотеки. Во время реконструкции они не будут прекращать работу.
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- "Частью которого будет музей...." Какой частью? Двадцатой? Сотой? А остальное отдадут кацапо-пейсатым барыгам как соседнюю Оушен Плазу?
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Та оплески не вашим розумовим здібностям а...навпаки...
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А в даунецке..из подобного здания ночной клуб сделали...нло назвали....
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Непонятно только, зачем это нужно было сюда тащить. В обсуждаемый музей точно не поставят.
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Далеко идти ненадо возьмите журналы ,,Моделист конструктор,, за 70-80 годы вот именно там подробные конструкции бензокосилок,минитракторов и т.д которые внедрили и массово продают нам китайцы
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