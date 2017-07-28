 В отношении Полякова может быть открыто еще одно уголовное производство, - Холодницкий

Как сообщает Цензор.НЕТ, э ту информацию "5 каналу " подтвердил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.
В САП предупреждают: если решение суда не будет выполнено до понедельника, уже внесенный залог взыщут в пользу государства, а в отношении депутата может быть открыто еще одно уголовное производство.
Сам Поляков в комментариях СМИ все отрицает и говорит, что попыток одеть ему браслет правоохранители не делали. Он заявляет, что сотрудники НАБУ препятствовали его профессиональной деятельности. Более того, народный избранник даже вызвал полицию при попытке надеть ему браслет.
Как известно, 21 июля Соломенский районный суд присудил нардепу 304 тысяч гривен залога и обязательство носить электронный браслет. Впрочем, по словам правоохранителей, Поляков так и не пришел в полицию, чтобы надеть его.
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*Сыпятся градом лихие удары,
Но, с удивлением видит народ,
Месяц за месяцем голые нары.
Ну, а борьба все идет и идет…
Грустно на сердце ура-патриота.
Только «нэ вмэрла», народ свой любя.
Сила украинской мысли полета.
И подсказала - сажайте СЕБЯ!
Ярых борцов тут теперь легионы.
Всяких полиций, НАБУ, ГПУ…
Даром ли писаны наши законы?
Пусть посажают друг друга в тюрьму.
Ну, а потом, позабыв про усталость,
То, что осталось, мы будем судить.
Глядь! Да вообще ничего не осталось!
Можно теперь без коррупции жить...(полностью* - Антикоррупционеры )
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Подарите Холодницкому карты таро...Пусть гадает...
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