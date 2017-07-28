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 Политика Украины
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Все про:Поляков (129) Холодницкий (356) САП (569)

 В отношении Полякова может быть открыто еще одно уголовное производство, - Холодницкий

поляков максим

Народному депутату от "Народного фронта" Максиму Полякову уже второй раз не надели электронный браслет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, э ту информацию "5 каналу " подтвердил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.


В САП предупреждают: если решение суда не будет выполнено до понедельника, уже внесенный залог взыщут в пользу государства, а в отношении депутата может быть открыто еще одно уголовное производство.

Сам Поляков в комментариях СМИ все отрицает и говорит, что попыток одеть ему браслет правоохранители не делали. Он заявляет, что сотрудники НАБУ препятствовали его профессиональной деятельности. Более того, народный избранник даже вызвал полицию при попытке надеть ему браслет.
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Как известно, 21 июля Соломенский районный суд присудил нардепу 304 тысяч гривен залога и обязательство носить электронный браслет. Впрочем, по словам правоохранителей, Поляков так и не пришел в полицию, чтобы надеть его.
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А в отношении Пети может быть?За Илловайск,ДАП,Дебальцево,за халатность повлекшую жертвы,он простой чиновник
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Жодної новини без згадування Порошенко тобою. Це на весь день тепер?
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А что,разве Порошенко не покрывает коррупцию в Украине?
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да эту гадину пэтю не згадувать надо , а судить , как можно быстрее, на майдане судом линча
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а эта мразь за все ответит, барыге участь зека раем покажется
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Цікаво, чим це закінчиться. Бо дірок в нашому законодавстві- як на собаці бліх.
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- Я чту Уголовный кодекс. Я не налетчик, а идейный борец за денежные знаки.!!!! (c)
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Вы хоть за одно уголовное производство на него браслет нацепите, а то прийдется за ним с лоссо бегать.
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В тюрьму ублюдка падаль корупционную и бить каждый день - выбивать корупцию с мозгов .
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Тваарь полностью игнорирует и чхает на законы Украины .Это ж не депутат . это мразь преступная .
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хоть сто дел открывайте, никто никого не посадят, это просто заработки, обвиняемые платят и дела закрывают
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Борьба с борцами и война с войной, коррупция против коррупции... НАДОЕЛО! Рецепт:

*Сыпятся градом лихие удары,
Но, с удивлением видит народ,
Месяц за месяцем голые нары.
Ну, а борьба все идет и идет…

Грустно на сердце ура-патриота.
Только «нэ вмэрла», народ свой любя.
Сила украинской мысли полета.
И подсказала - сажайте СЕБЯ!

Ярых борцов тут теперь легионы.
Всяких полиций, НАБУ, ГПУ…
Даром ли писаны наши законы?
Пусть посажают друг друга в тюрьму.

Ну, а потом, позабыв про усталость,
То, что осталось, мы будем судить.
Глядь! Да вообще ничего не осталось!
Можно теперь без коррупции жить...(полностью* - Антикоррупционеры )

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А может быть ворона... Может быть собака... А может это дворник злой... А может и не злой...))))
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А может и не быть...
Подарите Холодницкому карты таро...Пусть гадает...
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Что за священная корова? Доказательств куча, он на всех плюет, и сделать с ним никто ничего не может.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ отношении Полякова может быть открыто еще одно уголовное производство, - Холодницкий
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