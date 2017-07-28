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Все про:непогода (256) ГСЧС (1228) электроэнергия (36)

 В результате непогоды в 5 областях Украины обесточены 109 населенных пунктов, - ГСЧС

ветер

По состоянию на утро пятницы, в результате осложнения погодных условий, в 5 областях Украины произошло обесточивание 109 населенных пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины.

"С 27 на 28 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 109 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Киевской - 51 н.п., Днепропетровской - 22 н.п., Черкасской - 20 н.п, Кировоградской - 9 н.п. и Сумской - 7 н.п.", - говорится в сообщении.

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В ГСЧС уточнили, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены 38 бригад облэнерго (39 ед. тех и 114 чел.).


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за что за грозу, так то ли еще будет у Гройсмана впереди
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опять Черкасская под раздачу попал, говорила брату не ремонтируй пока хату.....хотя государство деньги вернуло за нанесенный ущерб,
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Тобто свою вину держава визнала і гроші повернула?
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нет, просто у них есть статья на такие случаи. Об этом кстати и Цензор писал,
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате непогоды в 5 областях Украины обесточены 109 населенных пунктов, - ГСЧС
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