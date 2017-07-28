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Все про:Венесуэла (104) Госдепартамент США (646) эвакуация (439)

 Госдеп США дал указание семьям дипломатов покинуть Венесуэлу

каракас

Госдепартамент США распорядился отправить из Венесуэлы членов семей дипломатов и сотрудников своего посольства в Каракасе.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме того, он не препятствует выезду из Венесуэлы и самих дипломатов на добровольной основе, говорится в распространенном госдепом сообщении.

В нем отмечается, что гражданам США не рекомендуется посещать Венесуэлу "в связи с общественными беспорядками, насильственными преступлениями и повсеместной нехваткой продуктов питания и медикаментов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный суд Венесуэлы признал неконституционным решение депутатов об отставке Мадуро

Массовые беспорядки в Венесуэле продолжаются с апреля в связи с попытками властей ограничить действия оппозиции. В настоявшее время они обострились из-за решения президента о созыве учредительного собрания для внесения изменений в конституцию страны.

МВД Венесуэлы под угрозой тюремного заключения на срок до 10 лет запретило проведение демонстраций и митингов с 28 июля по 1 августа, оппозиция намерена организовать новые протестные выступления в пятницу.

По данным западных СМИ, всего в результате столкновений протестующих с силами правопорядка в стране с апреля погибло 108 человек.




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Це згодом чекає і рашку. І цього разу "ножек Буша" вже не буде.
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У рашки это уже было в начале 90-х. Очень быстро забыли.
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Очень хорошо про это написал Алексей Заводюк. Цитирую

А теперь кацапы, как ничтожнейшие создания, платят черной неблагодарностью за все хорошие дела, что сделали им немцы и американцы в начале 90-х. Не будь западной помощи, не было бы уже давно России. А теперь у них появились деньги и можно как свинья: и сам за стол и ноги на стол. Немецкие солдаты называли их свиньями, значит немецкие солдаты были умнее нас и гораздо быстрее докопались до истины. Пока мы верили в пропаганду про братские народы, солдаты вермахта правильно расставили акценты про людей и свиней.

Полностью статья ЗДЕСЬ
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Яка різниця! Рулить темою злосний Госдеп. А думка про мільйони озброєних голодних орків завжди Госдеп лякала. Приклад - Півн. Корея. Вони до сих пір отримують хавло і ліки, не дивлячись на те, що витворяють.
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От тією зброєю вони одне одного за їжу і перестріляють- хоч з ніжками, хоч без.
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Был там в марте, в Пуэрто Кабельо. Жопа полная. Нам рекомендовали в город не выходить совсем. Грабят и убивают средь бела дня за 5 долларов.
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Вот что происходит со странами,где народ слушает пустозвонов типа Чавеса,там скоро кончается еда
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Ещё один пример неудавшегося социализма и коммунизма, при таких больших запасах нефти Венесуэла страна практически банкрот.
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100 лет экспериментов показали ,что капитализм единственная пока система способная накормить человека,дать ему заработать на машину и дом
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Видел среди митингующих пассионариев флаг Украины - как Символ Сопротивления.
Это приятно. Жаль только что мы сами свою Революцию упустили, и теперь саМадуры-Порошенки опять у власти.
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Прочитает эту новость один персонаж в Ростове, вздохнет и подумает: "Будут уплотнять".
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в Москве есть улица имени брата Кремля Уго Чавеса
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Ну что ж.... 17,5% мировых запасов нефти уходят как всегда....
К "дядюшке СЕМУ"....
Весьма прогнозируемый ход событий....
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Для "дядушки СЕМА" это нью-клондайк... очень долго оберегаемый Россией атавизм СССР....
А вот для всего мира ..... думайте сами... решайте сами иметь или не иметь...
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"глобалізація" це просто наступна ера в житті людини,а в якому біоенергетичному вигляді вона буде існувати це вже для нас існуючих невідомо .... ГЛОБОЛІЗАЦІЯ-ЕРА "ВОДОЛІЯ" бо ера РИБИ себе вичерпала за всіма і законами....
от і все...
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Россия сама себя прокормить в 90-х не могла,её тоже США кормили и дебильную Венесуэлу покормят)))
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Уходят?Их продают,что ба американцы их покормили,раз сами не могут
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а космолеты кацапездоловские не хотят прилеть в Венесуеллу?
очередная жопа в которой не хватает кацноса.
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Вполне возможно что скоро появится и улица имени Николаса Мадуро
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"русский мир" в венесуэле. нищеброды всех стран, соединяйтесь!
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Гурьянов Сергей‏ @Segozavr ЕщеГурьянов Сергей Ретвитнул(а) Unidad VenezuelaОжидается, что сегодня вечером штаб венесуэльской оппозиции призовет своих сторонников завтра выйти на "штурм Каракаса". Госдеп США дал указание семьям дипломатов покинуть Венесуэлу - Цензор.НЕТ 3466
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VASILY MAXIMOV‏ @vasilymaximov 11 ч.11 часов назадЕщеVASILY MAXIMOV Ретвитнул(а) Гурьянов СергейНе хочу быть предсказателем, но обезумевшему водителю автобуса стоит присмотреться к расписанию рейсов Каракас - Ростов-на-Дону
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В Венесуэле, у другана )(уйла Мадуро дела совсем видать плохи.
На прошлой неделе он награждал полицейских, которые особо отличились в деле защиты его режима. Награждал ... туалетной бумагой.
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Так там без разницы, что туалетная бумага, что боливары...
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Не, туалетная бумага значительно мягче боливаров! )))
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Пикантная подробность. )))
Хуйло "одолжил" режиму Мадуро 10 миллиардов баксов. Взамен получил долгосрочные концессии на разработку нефтяных месторождений (по факту - просто их купил).
Если Мадуро отправится рейсом Каракас - Ростов, всё это наверняка экспроприируют.
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Предприятия и концессии отберут - это бизнес, а 10лярдов через Лондон отсудят по-любому.
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Может и отсудят. Да вот только с каких шишей венесуэльцы их отдавать будут?
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Из денег, вырученных от продажи концессий SHELL и т.п. Когда Мадуру повесит хунта.
Кстати, с долгом Януковича возможен подобный сценарий.
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а слабо ху.....у "ихтамнетов" отослать в Венесуэлу , для защити исконно рузьких земель?
Пусть шлёт, верхом на Кузе и побольше
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