 Госдеп США дал указание семьям дипломатов покинуть Венесуэлу

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Кроме того, он не препятствует выезду из Венесуэлы и самих дипломатов на добровольной основе, говорится в распространенном госдепом сообщении.
В нем отмечается, что гражданам США не рекомендуется посещать Венесуэлу "в связи с общественными беспорядками, насильственными преступлениями и повсеместной нехваткой продуктов питания и медикаментов".
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Массовые беспорядки в Венесуэле продолжаются с апреля в связи с попытками властей ограничить действия оппозиции. В настоявшее время они обострились из-за решения президента о созыве учредительного собрания для внесения изменений в конституцию страны.
МВД Венесуэлы под угрозой тюремного заключения на срок до 10 лет запретило проведение демонстраций и митингов с 28 июля по 1 августа, оппозиция намерена организовать новые протестные выступления в пятницу.
По данным западных СМИ, всего в результате столкновений протестующих с силами правопорядка в стране с апреля погибло 108 человек.
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А теперь кацапы, как ничтожнейшие создания, платят черной неблагодарностью за все хорошие дела, что сделали им немцы и американцы в начале 90-х. Не будь западной помощи, не было бы уже давно России. А теперь у них появились деньги и можно как свинья: и сам за стол и ноги на стол. Немецкие солдаты называли их свиньями, значит немецкие солдаты были умнее нас и гораздо быстрее докопались до истины. Пока мы верили в пропаганду про братские народы, солдаты вермахта правильно расставили акценты про людей и свиней.
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Оно заразное.
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Это приятно. Жаль только что мы сами свою Революцию упустили, и теперь саМадуры-Порошенки опять у власти.
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К "дядюшке СЕМУ"....
Весьма прогнозируемый ход событий....
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А вот для всего мира ..... думайте сами... решайте сами иметь или не иметь...
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от і все...
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очередная жопа в которой не хватает кацноса.
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На прошлой неделе он награждал полицейских, которые особо отличились в деле защиты его режима. Награждал ... туалетной бумагой.
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Хуйло "одолжил" режиму Мадуро 10 миллиардов баксов. Взамен получил долгосрочные концессии на разработку нефтяных месторождений (по факту - просто их купил).
Если Мадуро отправится рейсом Каракас - Ростов, всё это наверняка экспроприируют.
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Кстати, с долгом Януковича возможен подобный сценарий.
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Пусть шлёт, верхом на Кузе и побольше
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