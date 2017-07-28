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 Вечером враг 1,5 часа поливал огнем позиции ВСУ в районе Авдеевки. За сутки - 22 обстрела, - штаб

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Завершение минувших суток в зоне АТО не было спокойным. С 18 часов и до полуночи бандформирования продолжали нарушать режим тишины практически вдоль всей линии разграничения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, на луганском направлении из стрелкового оружия и гранатометов боевики били по позициям сил АТО в Крымском, Новозвановке, Новотошковском. В районе Попасной преступники применяли минометы калибром 120- и 82-мм, а по Троицкому вели огонь из вооружения БМП.

Вечером на мариупольском направлении под минометный огонь противника попали опорные пункты сил АТО в Павлополе и Водяном, а по Талаковке боевики трижды били из гранатометов и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще пятеро получили ранения, - штаб АТО

Около 20 часов преступники полтора часа вели огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениям неподалеку от Авдеевки (донецкое направление).

"В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. В свою очередь силы АТО 12 раз применяли оружие.

Напомним, 26 июля российские наемники 17 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.


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Рыгопорошенковцы, скажите что это перемога. А то "зрадофилы" так надоели. И смайликов побольше, вы же чутее покращення перемирия да ?
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На мою думку,путін-хуйло дас наказ посилити обстріли (((((хочаб я помилявся !!! Смерть ворогам України !!!!
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Це просто пекло - знаходитися під вогнем обстрілів.
Півтори години шквалу під Авдіївкою ...
Наші думки і серця з вами, хлопці.
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В стране война, а депутаты Рады смылись на каникулы, разъехались по фешенебельным курортам. Уроды.
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вальцман попросил огоньку. а то холопы жужат.
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Гнидодепутати гріють ситі пуза в такі часи .Де механізм відклику депутата?! Залишились тільки суди Лінча.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВечером враг 1,5 часа поливал огнем позиции ВСУ в районе Авдеевки. За сутки - 22 обстрела, - штаб
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