 Вечером враг 1,5 часа поливал огнем позиции ВСУ в районе Авдеевки. За сутки - 22 обстрела, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
Так, по данным штаба, на луганском направлении из стрелкового оружия и гранатометов боевики били по позициям сил АТО в Крымском, Новозвановке, Новотошковском. В районе Попасной преступники применяли минометы калибром 120- и 82-мм, а по Троицкому вели огонь из вооружения БМП.
Вечером на мариупольском направлении под минометный огонь противника попали опорные пункты сил АТО в Павлополе и Водяном, а по Талаковке боевики трижды били из гранатометов и стрелкового оружия.
Около 20 часов преступники полтора часа вели огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениям неподалеку от Авдеевки (донецкое направление).
"В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. В свою очередь силы АТО 12 раз применяли оружие.
Напомним, 26 июля российские наемники 17 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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Півтори години шквалу під Авдіївкою ...
Наші думки і серця з вами, хлопці.
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