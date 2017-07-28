 "Я готов к любому сценарию", - Сакварелидзе вернулся в Украину

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В киевском аэропорту "Жуляны" его встретили однопартийцы и простые граждане.
"Хочу сказать огромное искреннее спасибо моим друзьям, единомышленникам и всем тем людям, которые приехали сегодня в аэропорт поддержать меня и всю нашу команду! Благодарю вас за участие и готовность вместе продолжать борьбу за светлое будущее нашей прекрасной страны! Разом переможемо!", - сообщил Сакварелидзе на своей странице в Фейсбук в ночь на пятницу.
Кроме того, в аэропорту он заявил, что с Саакашвили поступили несправедливо, однако экс-президент Грузии намерен вернуться в Украину и продолжать политическую борьбу.
"С Михеилом (Саакашвили. - Ред.) поступили так, как поступают с украинцами 25 лет. С ним поступили как с обыкновенным украинцем (…) поэтому, я думаю, что это еще раз подчеркивает, что Михеил занял правильную сторону. Он оказался на правильной стороне простых людей (…). Он остался на нашей стороне. Наша борьба только продолжается. Начнем работу и быстро-быстро вернем Михеила в считанные дни в Украину. Спасибо всем. Все только начинается. Вместе победим", сказал экс-заместитель генпрокурора Украины.
Он подчеркнул, что Саакашвили заедет в Украину по украинскому паспорту.
"Его будут встречать, наверное, в тысячи раз больше людей чем сейчас, поскольку приехать или не приехать Михеил не решает (…). Это решает украинский народ. Если украинский народ решит, что он должен приехать, то он приедет (…). По украинскому паспорту он заедет, и будет находиться и бороться до конца, как должен бороться простой украинец", - заявил Сакварелидзе.
Отвечая на вопрос журналистов о собственной ситуации, экс-заместитель генпрокурора Украины выразил уверенность в своих действиях.
"Пускай решают, я никуда не собираюсь. Я готов к любому сценарию. Будем все принимать по-мужски. По-украински. По-грузински (…). Будем двигаться дальше. Наверное не на тех нарвались. Я думаю ручкой и подписью, этими приказами нас не остановить", - подытожил он.
Ранее в киевском аэропорту "Жуляны" объявили о пожаре и попросили покинуть здание ожидающих прилета Давида Сакварелидзе.
"В аэропорту "Жуляны", куда должен прибыть Давид Сакварелидзе через 20 минут, объявили о пожаре и просят покинуть помещение. Мы приехали встречать Давида. Ждем", - говорится в сообщении на странице партии в Фейсбук в ночь на пятницу.
Как сообщалось, Сакварелидзе заявлял, что его могут не впустить в Украину, когда он в ночь на пятницу, прибудет в аэропорт "Жуляны" (Киев).
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Ты больной, но лечить тебя в твои 65 лет уже поздно.
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Саакашвілі підтвердив слова Трампа про втручання влади України у вибори США
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НАБУ
НАПК
Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики
САП
Национальное агентство по вопросам розыска и управления активами, полученными коррупционным путем
Государственное бюро расследований
Да, чуть не забыла еще об одном
наполеоновскомплане Банковой - Антикоррупционный суд . Итого на выходе имеем 7 ведомств с руководителями, сотрудниками, спецназом и прочим персоналом, с зарплатой, премиями и надбавками, которые могут достигать 250% оклада плюс транспорт. Как говорится в отчете НАБУ за 2016 год: За год коррупция нанесла Украине убытков на 82,5 млрд грн. вернули государству 105 млн грн.
Сколько еще нужно помощников и прокормят ли их украинские налогоплательщики?
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ПІДЛА ПОМСТА
Позбавивши громадянства М. Саакашвілі, Порошенко ще раз підтвердив наскільки він підлий і мстивий пігмей. Засліплений ненавистю і мстивістю,перейнятий збереженням влади будь-якою ціною, заради ненаситного збагачення, Порошенко нездатний зрозуміти , що цей його вчинок вдарить бумерангом по ньому. І це буде не за горами....
Цим фактом Порошенко продемонстрував зневажливе ставлення до закону( найвищого - Конституції) і відсутність у нього таких понять як честь, гідність, моральність і врешті-решт,здорового глузду. Порошенко мстить Саакашвілі, бо боїться цієї правди, яку публічно висловлює Саакашвілі. І робить це Порошенко особливо підленько, скориставшись відсутністю Міхо в Україні.
Не треба сумніватися, як це сприймуть у країні - справжньому нашому стратегічному партнерові США. Там добре розуміють, хто такі Саакашвілі і Порошенко!
Саакашвілі здійснив історичний подвиг - він докорінно змінив Грузію, зміцнив її суверенітет і національну безпеку до такої степні, що ніякі " іванішвілівці" не в стані суттєво змінити цей курс. Він назавжди ввійшов в історію Грузію з найкращого боку, як великий патріот і мужній державний діяч( некорумпований, що так важливо у наш підступний час), який за будь-яких обставин не здатен прогинатися перед Москвою.
Все, що Михайло робив в Україні, він намагався спрямовувати на зміцнення нашої держави, бо він розуміє, що сильна і незалежна Україна в інтересах незалежної Грузії( як і решти цивілізованого світу), про що він завжди наголошував.
Тому, він діяв не заради особистої державної кар'єри чи вигоди , на яку він не мав жодних юридичних підстав і добре це розумів.
А як виглядає на його фоні Порошенко? Кому не відомо, що Порошенко не просто олігарх - він глава мафії в Україні, жадібний барига, який використовує високий державний пост у своїх власних КОРИСЛИВИХ цілях, на шкоду Україні. Порошенко торгує національними інтересами, йдучи на таємні договорняки з режимом Путіна, поступаючи як дрібна маріонетка Кремля, боячись визнати юридично факт російської агресії проти України, розірвати дипломатичні стосунки з агресором( до речі. Грузія досі не відновила дипломатичних відносин з РФ, які розірвав Саакашвілі). І в той час, коли США вводить додаткові санкції проти РФ, завдяки Порошенкові( бо він узурпував у своїх руках всі важелі влади) російський бізнес в Україні процвітає.
Напевно, вибір часу для авантюри проти Саакашвілі, не випадково співпав з подіями в Конгресі США?! Аби відвернути увагу від того, Україна фактично нічого не робить в дипломатичній, економічній, безпековій сферах в протидії агресору і переключити увагу суспільства на Саакашвілі.
Але, до яких би хитрощів не вдавався Порошенко, у світі ціну йому знають і знають, де де він ховає свої статки, розкидані в офшорах по цілому світі. Головне, щоб українці нарешті зрозуміли, що Порошенко здійснює політику ганьби і зради, і його потрібно зупинити, якщо хочемо зберегти державу!
Київ. 27.07.2017 року
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