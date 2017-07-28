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 Политика Украины
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Все про:гражданство (629) Саакашвили (1861) Сакварелидзе (299)

 "Я готов к любому сценарию", - Сакварелидзе вернулся в Украину

сакварелидзе

В ночь на пятницу в Украину вернулся экс-заместитель генерального прокурора Украины, представитель партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" Давид Сакварелидзе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В киевском аэропорту "Жуляны" его встретили однопартийцы и простые граждане.

"Хочу сказать огромное искреннее спасибо моим друзьям, единомышленникам и всем тем людям, которые приехали сегодня в аэропорт поддержать меня и всю нашу команду! Благодарю вас за участие и готовность вместе продолжать борьбу за светлое будущее нашей прекрасной страны! Разом переможемо!", - сообщил Сакварелидзе на своей странице в Фейсбук в ночь на пятницу.

Кроме того, в аэропорту он заявил, что с Саакашвили поступили несправедливо, однако экс-президент Грузии намерен вернуться в Украину и продолжать политическую борьбу.

"С Михеилом (Саакашвили. - Ред.) поступили так, как поступают с украинцами 25 лет. С ним поступили как с обыкновенным украинцем (…) поэтому, я думаю, что это еще раз подчеркивает, что Михеил занял правильную сторону. Он оказался на правильной стороне простых людей (…). Он остался на нашей стороне. Наша борьба только продолжается. Начнем работу и быстро-быстро вернем Михеила в считанные дни в Украину. Спасибо всем. Все только начинается. Вместе победим", сказал экс-заместитель генпрокурора Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меня могут сегодня ночью не впустить в Украину, - Сакварелидзе

Он подчеркнул, что Саакашвили заедет в Украину по украинскому паспорту.

"Его будут встречать, наверное, в тысячи раз больше людей чем сейчас, поскольку приехать или не приехать Михеил не решает (…). Это решает украинский народ. Если украинский народ решит, что он должен приехать, то он приедет (…). По украинскому паспорту он заедет, и будет находиться и бороться до конца, как должен бороться простой украинец", - заявил Сакварелидзе.

Отвечая на вопрос журналистов о собственной ситуации, экс-заместитель генпрокурора Украины выразил уверенность в своих действиях.

"Пускай решают, я никуда не собираюсь. Я готов к любому сценарию. Будем все принимать по-мужски. По-украински. По-грузински (…). Будем двигаться дальше. Наверное не на тех нарвались. Я думаю ручкой и подписью, этими приказами нас не остановить", - подытожил он.

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Ранее в киевском аэропорту "Жуляны" объявили о пожаре и попросили покинуть здание ожидающих прилета Давида Сакварелидзе.

"В аэропорту "Жуляны", куда должен прибыть Давид Сакварелидзе через 20 минут, объявили о пожаре и просят покинуть помещение. Мы приехали встречать Давида. Ждем", - говорится в сообщении на странице партии в Фейсбук в ночь на пятницу.

Как сообщалось, Сакварелидзе заявлял, что его могут не впустить в Украину, когда он в ночь на пятницу, прибудет в аэропорт "Жуляны" (Киев).
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Да уж,шавки порошенко со своим подленьким негодованием видны здесь четко и рельефно...
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ты ошибся,у нас Крысадэнт Индюкович Хвидарович,дважды не сидевший
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Ты дебил или прикидываешся -бо я тебе напоминаю что я украинец прежде всего и не хочу что бы какой заезжий острабайтер мной правил бы да еще грузин или тебе рашисту всеравно кто тобой правит но мне не всеравно-вразумел
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"Острабайтер"... "Да ещё грузин"...
Ты больной, но лечить тебя в твои 65 лет уже поздно.
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Меня интересует то что ему до пенсии еще охохо сколько а он свободно окалачиватся по всему миру -где он берет бало для этих путешествий или у него такой добрый друг как у лещенко -миллионы долларов дарит безвозмезднобо когда человек без рода и племени он так просто без денег гулять между Вашигтоном и Киевом не будет -просто мне интересно он декларацию подавал будучи в ОДА Одессы или не успел это сделать бо когда такого человека лишить бабла он сразу становится ниже травы и тише воды и уже не какой власти ему уже не надо-главное узнать источник его доходов -не случайно это деньги мафии грузинской то что есть мафия грузинская в УКраине то можете не сомневаться просто она не так называется и не в том пока масштабе но это все впереди если не присматривать за ними.
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Вы понимаете, что эти люди (во власти, бывшие во власти, депутаты, олигархи и пр. гнЫдота шелкопЁрая) они живут совершенно другой жизнью и у них свои разборки между собой. У них не западло публично врать и воровать, а наоборот между собой они даже хвалятся, как он умело и убедительно на ТВ лапши на уши людишкам навешал, или как на митинге ораторствовал или сколько быдла собрал на площадь. Они этими вещами меряются как дети новыми смартфонами или рыбаки уловами. Я знавал одного, пока он не попал (благодаря теще, удачно женился) в высокие кабинеты. Это два разных человека до и после...
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Порошенко стал РАБссийским Хакером и вскрыл ящик центризбиркома Омерики... и ЦРУ с АНБ
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Фу, как это не по-мужски. Пусть у Яценюка поучится как вести себя в отставке, по-прежнему помогая Украине и не обсирая правительство.
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Такое как сказал саакашвили может сказать только мудак полный -обьясняют для особо тупых чтобы влиять на выборы президента в США надо иметь технические возможности и большие финансы а УКраина и не технических средств не имеет и бабла не имеет бо иначе нам деньги не давал и не кричали в УКраине -Клинтон наш президент как это делали в раше-так что не надо сваливать с больной головы на здоровую а то что симпатизировали Клинтон то это право каждого кому симпатизировать а что касается Трампа то не хрен было заводить порочащие связи с такими особями как путин -такие связи всегда до добра не доводили и Трампу на это указали что нечего из бандитами иметь какие то дела которые США порочат а сам саакашвили это простно сплетник и неудачник и поэтому и у него и друг ющенко такой самы а не Порошенко как некоторые считают -просто Порошенко прислушался советам и пригласил этого неудачника в УКраину а это показал свое нутро -это жадоба к власти в УКраине и если кто то думал о его благих намериваниях то он он или идиот или плохо разбирается в людях .
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Вчера прошла инфа что Плешивый педофил может назначить Индюковича Губанатором Волгоградской области...,растут Урки круче всех на РАБссии...,куда там Алексеям Банальным или Костмм Затулиным...
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Порошенко нужны помощники в работе, а обсиральщиков и так хватает. Орать на каждом углу о коррупции, это не значит с ней бороться.
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Да какой из того же Ляшко критик власти? Повопит для виду, а потом втихушку проголосует как надо Пете. Вот таких Петя и не трогает что бы они не вопили. Это как Жирик в Рашке, повопит-повопит против власти и снова в стойло, той же власти задницу вылизывать.
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У Президента более чем достаточно помощников. В стране было создано шесть антикоррупционных ведомств:
НАБУ
НАПК
Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики
САП
Национальное агентство по вопросам розыска и управления активами, полученными коррупционным путем
Государственное бюро расследований
Да, чуть не забыла еще об одном наполеоновском плане Банковой - Антикоррупционный суд . Итого на выходе имеем 7 ведомств с руководителями, сотрудниками, спецназом и прочим персоналом, с зарплатой, премиями и надбавками, которые могут достигать 250% оклада плюс транспорт. Как говорится в отчете НАБУ за 2016 год: За год коррупция нанесла Украине убытков на 82,5 млрд грн. вернули государству 105 млн грн.
Сколько еще нужно помощников и прокормят ли их украинские налогоплательщики?
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Нєфіга ви, Тася, залупили: шпигуну Жирному Пітору треба помічники??? А Пуйло йому що, вислати не може?! Барига вже красти не встигає???
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А в нього їх мало? Скільки ж треба іще? Там яблуку ніде впасти - одні "помощніки" і "совєтніки".
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а можно подумать что последние три года кто-то с коррупцией в Украине боролся.Когда США подзатыльника дало - только тогда этим летом зашевелилась наша власть, хоть с "попередниками" начали бороться, и то хорошо.
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Давіде! Ти сам не можеш себе нікуди призначити. Це має робити президент. Кого ти бачиш президентом в Україні(на дострокових цієї осені)?
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Давид, Люди с тобой! Не обращай внимания на разных "сенаторов" и "крестов", это шавки вонючего потроха офшорного.
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кацаПсины сыны от Псины,время грузинского Михо Джугашвили в Украине ЗАКОНЧИЛОСЬ не парьтесь так сильно..рывалицеры зачуханные..
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7 лет назад Юля Тимошенко казали : Вихтар Индюкович нiколи не буде президентом Украiни
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А він фактично і не був. По суду буде скасовано його президентство, як "отримане у шахрайський спосіб". Це коли Барига своє президентство втратить на дострокових
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Степан Хмара

ПІДЛА ПОМСТА
Позбавивши громадянства М. Саакашвілі, Порошенко ще раз підтвердив наскільки він підлий і мстивий пігмей. Засліплений ненавистю і мстивістю,перейнятий збереженням влади будь-якою ціною, заради ненаситного збагачення, Порошенко нездатний зрозуміти , що цей його вчинок вдарить бумерангом по ньому. І це буде не за горами....
Цим фактом Порошенко продемонстрував зневажливе ставлення до закону( найвищого - Конституції) і відсутність у нього таких понять як честь, гідність, моральність і врешті-решт,здорового глузду. Порошенко мстить Саакашвілі, бо боїться цієї правди, яку публічно висловлює Саакашвілі. І робить це Порошенко особливо підленько, скориставшись відсутністю Міхо в Україні.
Не треба сумніватися, як це сприймуть у країні - справжньому нашому стратегічному партнерові США. Там добре розуміють, хто такі Саакашвілі і Порошенко!
Саакашвілі здійснив історичний подвиг - він докорінно змінив Грузію, зміцнив її суверенітет і національну безпеку до такої степні, що ніякі " іванішвілівці" не в стані суттєво змінити цей курс. Він назавжди ввійшов в історію Грузію з найкращого боку, як великий патріот і мужній державний діяч( некорумпований, що так важливо у наш підступний час), який за будь-яких обставин не здатен прогинатися перед Москвою.
Все, що Михайло робив в Україні, він намагався спрямовувати на зміцнення нашої держави, бо він розуміє, що сильна і незалежна Україна в інтересах незалежної Грузії( як і решти цивілізованого світу), про що він завжди наголошував.
Тому, він діяв не заради особистої державної кар'єри чи вигоди , на яку він не мав жодних юридичних підстав і добре це розумів.
А як виглядає на його фоні Порошенко? Кому не відомо, що Порошенко не просто олігарх - він глава мафії в Україні, жадібний барига, який використовує високий державний пост у своїх власних КОРИСЛИВИХ цілях, на шкоду Україні. Порошенко торгує національними інтересами, йдучи на таємні договорняки з режимом Путіна, поступаючи як дрібна маріонетка Кремля, боячись визнати юридично факт російської агресії проти України, розірвати дипломатичні стосунки з агресором( до речі. Грузія досі не відновила дипломатичних відносин з РФ, які розірвав Саакашвілі). І в той час, коли США вводить додаткові санкції проти РФ, завдяки Порошенкові( бо він узурпував у своїх руках всі важелі влади) російський бізнес в Україні процвітає.
Напевно, вибір часу для авантюри проти Саакашвілі, не випадково співпав з подіями в Конгресі США?! Аби відвернути увагу від того, Україна фактично нічого не робить в дипломатичній, економічній, безпековій сферах в протидії агресору і переключити увагу суспільства на Саакашвілі.
Але, до яких би хитрощів не вдавався Порошенко, у світі ціну йому знають і знають, де де він ховає свої статки, розкидані в офшорах по цілому світі. Головне, щоб українці нарешті зрозуміли, що Порошенко здійснює політику ганьби і зради, і його потрібно зупинити, якщо хочемо зберегти державу!
Київ. 27.07.2017 року
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Хмара! Що вкрала Юля? За що ти її посадив був разом з Кірєєвим? І навіщо ти стукав собі у груди "противсіх" у 2010му? Бо це ти привів Янека до влади, Хмаро! Як і Баригу у 2014-му, коли бігав по країні "водинтур". Ти хто, Хмара? Кажуть у радянському концтаборі ти був на тепленькому містечку. Чи це просто так?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я готов к любому сценарию", - Сакварелидзе вернулся в Украину
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