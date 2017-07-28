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 За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще пятеро получили ранения, - штаб АТО

свеча

Вчера, 26 июля, в результате обстрела врагом позиций сил АТО один украинский военнослужащий погиб, еще пятеро получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Пятеро наших бойцов получили ранения, один погиб", - сказано в сообщении.

Отмечается, что один из них получил ранения в районе Авдеевки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин погиб в результате обстрела Водяного, - штаб

Напомним, 26 июля российские наемники 17 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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