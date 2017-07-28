 Сенат США поддержал ужесточение санкций против России

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в США.
После принятия Закона он для вступления в силу направляется на подпись Президенту США.
Закон определяет, что политикой Соединенных Штатов является:
- поддержка правительства Украины в восстановлении суверенитета и территориальной целостности;
- осуждение и противодействие всем дестабилизирующим усилиям правительства РФ в Украине;
- непризнание незаконной аннексии Крыма правительством РФ или отторжения любой части территории Украины с использованием военной силы;
- оказание помощи по реформированию энергетического сектора Украины и уменьшения зависимости от российских энергетических ресурсов;
- продолжение противодействия реализации проекта "Северный поток-2".
Документ также законодательно закрепляет действующие санкции против России; создает механизм обязательного согласования с Конгрессом США возможного решения Президента США по ослаблению антироссийских санкций; предусматривает возможность введения санкций против государственных предприятий РФ, осуществляющих операции в металлургической и горнодобывающей отраслях, и на железнодорожном транспорте; усиливает антироссийские секторальные санкции в отношении финансового сектора РФ и российской энергетики; предусматривает введение санкций в связи с деятельностью правительства РФ в направлении подрыва кибернетической безопасности.
Законом предоставляется право Президенту США в координации с союзниками Соединенных Штатов ввести санкции против физических и юридических лиц, способствующих развитию и обслуживанию российских экспортных нефте- и газопроводов.
Законодательный акт предусматривает создание "Фонда для противодействия российскому влиянию" и выделяет в его бюджет 250 млн. долл. на 2018-2019 финансовые годы. На реализацию инициатив по поддержке энергетической безопасности Украины предусматривается выделение 30 млн. долл.
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То щетинился,как еж,-
Он над нами издевался,
Сумашедший, что возъмешь!
Владимир Семенович дальновидный был человек , уже тогда предполагал какое УЙЛО будет у власти на раисе!
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