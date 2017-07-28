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 Политика Украины, За рубежом
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 Сенат США поддержал ужесточение санкций против России

сша санкции

Сенат вслед за Палатой представителей США подавляющим большинством (98 - "за", 2 - "против") одобрил закон, предусматривающий ужесточение санкций против Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в США.

После принятия Закона он для вступления в силу направляется на подпись Президенту США.

Закон определяет, что политикой Соединенных Штатов является:
- поддержка правительства Украины в восстановлении суверенитета и территориальной целостности;
- осуждение и противодействие всем дестабилизирующим усилиям правительства РФ в Украине;
- непризнание незаконной аннексии Крыма правительством РФ или отторжения любой части территории Украины с использованием военной силы;
- оказание помощи по реформированию энергетического сектора Украины и уменьшения зависимости от российских энергетических ресурсов;
- продолжение противодействия реализации проекта "Северный поток-2".

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Документ также законодательно закрепляет действующие санкции против России; создает механизм обязательного согласования с Конгрессом США возможного решения Президента США по ослаблению антироссийских санкций; предусматривает возможность введения санкций против государственных предприятий РФ, осуществляющих операции в металлургической и горнодобывающей отраслях, и на железнодорожном транспорте; усиливает антироссийские секторальные санкции в отношении финансового сектора РФ и российской энергетики; предусматривает введение санкций в связи с деятельностью правительства РФ в направлении подрыва кибернетической безопасности.

Также читайте: Путин назвал "хамством" санкции против России

Законом предоставляется право Президенту США в координации с союзниками Соединенных Штатов ввести санкции против физических и юридических лиц, способствующих развитию и обслуживанию российских экспортных нефте- и газопроводов.

Законодательный акт предусматривает создание "Фонда для противодействия российскому влиянию" и выделяет в его бюджет 250 млн. долл. на 2018-2019 финансовые годы. На реализацию инициатив по поддержке энергетической безопасности Украины предусматривается выделение 30 млн. долл.

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Чует моё сердце лучи чучхе для аленей все ближе, ближе.....
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Он уже назвал санкции хамством, нарушением норм международного права, правил ВТО, и, конечно, в очередной раз угрожал "адекватным/симметричным ответом". Что с него возьмёшь? Психически больной человек...
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Он то плакал, то смеялся,
То щетинился,как еж,-
Он над нами издевался,
Сумашедший, что возъмешь!
Владимир Семенович дальновидный был человек , уже тогда предполагал какое УЙЛО будет у власти на раисе!
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И в Сенате и в Палате Представителей около 95% за санкции против рашки. Короче, весь Конгресс США за санкции...Трамп никуда не денется, вынужден будет подписать этот законопроект.
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А посол Италии не хочет возразить к Сенату и сказать им, что не нужно вьіводить США из-под традиционного влияния Великобритании?
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Сразу становится понятно, где живут друзья Украины!
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Ничему русские не научились на собственном горьком опыте, будто не было афганской авантюры, сбитого Южно-корейского "Боинга", последовавших за этим санкций, за которыми последовал распад "социалистического содружества" и СССР. Пошли придурки-имперцы, возглавляемые КГБшным ничтожеством, на второй заход. Единственная в истории империя, в которой титульная нация (русские) жила хуже, чем покорённые/присоединённые народы.
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Да это хамство высшей меры. Да как эти пиндоссы смеют
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Ну тут уж пользу для росеюшки даже осмыслить тяжело, просто вспрыгнет с колен.
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