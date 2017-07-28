 Польша выделит 0,5 млн долл. на развитие предпринимательства среди населения, пострадавшего от конфликта на Донбассе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Проект рассчитан на создание 150 рабочих мест в 40 малых и средних предприятиях. Финансирование будет проходить в рамках совместного проекта Польши и Программы развития ООН в Украине
"Это может быть мала пекарня, языковая школа, другая интересная идея. Должен быть бизнес-план, на предприятии не менее 4 человек должно работать. На каждый проект будет предоставляться 10 тыс. долларов. Наш проект касается переселенцев и жителей общин, проживающих в подконтрольных Украины районах Луганской и Донецкой областей", - рассказала директор программы развития ООН в Украине Блерта Чела.
В рамках проекта предусмотрена поддержка развития навыков в ведении бизнеса, грантов для открытия собственного дела жителями Луганщины и Донетчины, проживающих на подконтрольной Украины территории.
В прошлом году польское правительство предоставило 730 тыс. долларов на развитие предпринимательства среди населения, пострадавшего от конфликта на Донбассе. Благодаря этому проекту около 200 переселенцев и местных жителей Луганской и Донецкой областей научились составлять бизнес-планы, было поддержано 100 бизнесов, создано более 300 рабочих мест.
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