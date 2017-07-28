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 Польша выделит 0,5 млн долл. на развитие предпринимательства среди населения, пострадавшего от конфликта на Донбассе

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Правительство Польши выделит 500 тыс. долл. в поддержку развития предпринимательства среди населения, пострадавшего от конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Проект рассчитан на создание 150 рабочих мест в 40 малых и средних предприятиях. Финансирование будет проходить в рамках совместного проекта Польши и Программы развития ООН в Украине

"Это может быть мала пекарня, языковая школа, другая интересная идея. Должен быть бизнес-план, на предприятии не менее 4 человек должно работать. На каждый проект будет предоставляться 10 тыс. долларов. Наш проект касается переселенцев и жителей общин, проживающих в подконтрольных Украины районах Луганской и Донецкой областей", - рассказала директор программы развития ООН в Украине Блерта Чела.

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В рамках проекта предусмотрена поддержка развития навыков в ведении бизнеса, грантов для открытия собственного дела жителями Луганщины и Донетчины, проживающих на подконтрольной Украины территории.

В прошлом году польское правительство предоставило 730 тыс. долларов на развитие предпринимательства среди населения, пострадавшего от конфликта на Донбассе. Благодаря этому проекту около 200 переселенцев и местных жителей Луганской и Донецкой областей научились составлять бизнес-планы, было поддержано 100 бизнесов, создано более 300 рабочих мест.

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