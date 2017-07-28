 ВККС утвердила рейтинг кандидатов на должности судей Верховного суда Украины

Такое решение было поддержано единогласно на пленарном заседании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Комиссия утвердила рейтинг кандидатов на занятие вакантных должностей судей кассационного административного, хозяйственного, уголовного и гражданского суда в составе Верховного суда в рамках конкурса.
Рейтинг будет обнародован на официальном веб-сайте комиссии.
Конкурс на должности судей, как объявили на заседании, длился 9 месяцев.
118 2
Действующий председатель ВСУ Романюк снялся с конкурса в новый состав Верховного суда(7)
Глава Высшего хозсуда Швец, у которого нашли 300 тыс. долл. и венгерский паспорт, уволен(47)
Работа судов девяти районов Украины остановилась из-за полного отсутствия судей, - ТСН. ВИДЕО(161)
40% кандидатов с негативными выводами Совета доброчестности прекратили участие в конкурсе в Верховный Суд, - ВККС(5)
Незадекларована квартира довела до суду головного фіскала Київщини(0)
Под влиянием выводов общественного совета добропорядочности ряд кандидатов на должность судей Верховного суда прекратили участие в конкурсе, - Маселко(26)
"Во времена Януковича он был "архитектором" заказных судебных решений", - судью Емельянова отпустили за границу, отменив подписку о невыезде. ВИДЕО(39)
Ответить
Ответить