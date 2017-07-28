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 ВККС утвердила рейтинг кандидатов на должности судей Верховного суда Украины

вккс

Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила рейтинг 120 кандидатов на занятие вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда.

Такое решение было поддержано единогласно на пленарном заседании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Комиссия утвердила рейтинг кандидатов на занятие вакантных должностей судей кассационного административного, хозяйственного, уголовного и гражданского суда в составе Верховного суда в рамках конкурса.

Рейтинг будет обнародован на официальном веб-сайте комиссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действующий председатель ВСУ Романюк снялся с конкурса в новый состав Верховного суда

Конкурс на должности судей, как объявили на заседании, длился 9 месяцев.


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