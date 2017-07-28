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Все про:Италия (841) посол (1154) Россия (71588) санкции (6305)

 Посол Италии в РФ Рагальини назвал крымский "референдум" голосованием за независимость

рагальини

Посол Италии в Российской Федерации Чезаре Мария Рагальини заявил, что так называемый крымский "референдум" 2014 года был "голосованием страны за независимость", а также раскритиковал санкции против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Крым не был первой страной, которая голосовала за свою независимость в Европе", - заявил итальянский дипломат в інтерв'ю изданию Corriere Della Sera.

Он также скептически оценил успехи европейской интеграции Украины, дав понять, что считает Украину зоной влияния России.

"Никто не оспаривает право суверенного государства присоединиться к международной организации. Но нет никаких сомнений в том, что в переговорах ЕС с Украиной были сильные политические мотивы: это была явная попытка вывести Киев из-под исторического влияния России. Если это цель, ЕС не удалось ее достичь", - отметил посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Финансовая выгода от аннексии Крыма": ЕС уточнил причины включения в черный список друга Путина - миллиардера Ротенберга

Рагальини также усомнился в эффективности санкций ЕС против России. По его словам, они вряд ли смогут изменить отношение Кремля к Украине. Дипломат высказался в пользу рассмотрения вопроса о продлении санкций ежеквартально, а не раз в полгода, как сейчас.

Кроме того, посол заявил, что Минские договоренности ограничивают действия ЕС по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Я считаю, что Европа могла бы дать более четкие сигналы для обеих сторон, что противостояние больше не является приемлемым. Но основным узлом, повторяю, остается НАТО", - добавил Рагальини.

Читайте: Путин назвал "хамством" санкции против России
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На чиєму возі їдеш, того й пісню співаєш.

Купили посла в Мацкве с потрохами, как гуся.
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У Италии ПЯТЬ автономных областей, скажите этому придурку пусть они у себя в этих областях устроят "голосование за независимость"
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Долой римскую хунту !
Свободу народам Миланщины, Неапольщины и Туринщины !
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Сицилийцы и сардинцы имеют право на самоопределение)))
Даешь референдум за сардинско-сицилийскую республику
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СССР - Самоопределенная Сардинско-Сицилийская республика
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Новоиталию хатим! пуцини введи челёных зеловечков !
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Надоело спагетти!!!!!!!
путен введи макороны
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Бывало там и такое. Фридрих Барбаросса хаживал в Италию напоминать неандертальцам неаполетананцам, кто в доме хозяин, а кому налоги платить надобно исправно.
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Як там його Рагільї, ну рогуль корече, скажіть йому, що дійсно санкції для РФ нічого не дають, ну прямо таки нічого, тіко фуйло он вже бігає та верещить, "давайте заканчитвать" ну а так да нічого не дають.
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Очередная вскрывшаяся, стапёристая консерва, в которую поднасрали вонючими углеводородными баксами рашкованных мафиоз. Ничего удивительного.
Только до задницы его трёп. На сколько заплатили, на столько и наквакал.
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Когда нибудь узнаем сколько ему заплатили.А вот интересно, рублями ?
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А вот интересно, рублями ?

он конешно идиот, но не настолько
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А могли сказать: санкции. нет валюты.
А вообще, идиот и настолько-это бесспорно
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Но а чем же, и то с условием,что он их пожет просрать только в параше
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Рубли только для лохтората срусского. Тут явно валюта\недвижимость
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Мнение этого ватника - до лампочки, главное что считают конгрессмены США и другие сильные люди принимающие решения
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За півроку до війни, в червні 2013-го, презентуючи в Лондоні англомовне видання «Музею покинутих секретів», розговорилась я після виступу з відомим британським істориком, фахівцем із Східної Європи, професором Лондонського Юніверситі Коледж (прізвища не називаю з етичних міркувань). І розповів він мені, між іншим, що на його курс новітньої української історії записалася донька екс-мера Москви - Єлєна Лужкова…
«Дуже добре вчиться, - сказав серйозно. - Чудове есе про Голодомор написала…»
Після новини про «воукраїнення» Маші Гайдар я, пригадавши ту розмову, відшукала в інтернеті ФБ-сторінку Лєни. Вродлива дівчина, серйозне обличчя. Поширює петицію за повернення Росії Аляски…
Скільки їх, таких, готується спасти на наші голови?..
Сховайте, нарешті, ваші хліб-сіль. І ввімкніть собі сигнал тривоги. -О. Забужко https://www.radiosvoboda.org/a/27179774.html
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Якщо то був референдум за незалежність Криму, то де незалежний Крим?
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с неба насыпало... и "НЕ" куда то ОТПАЛА. осталась одна ЗАВИСИМОСТЬ.
Так что брешет МАКАРОННИК!!
Крым стал не независимым а - ЗАВИСИМЫМ!! и оккупированным
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РФ захватила Крым вопреки желаниями крымчан о независимости, русня разграла крмскую карту и слила в унитаз, также когда-то русня поступила и с Кубанью
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кого купили, какая консерва?
эти макаронники всю жизнь были и есть прокацапскими мразями.
почти всей гребаной целой страной.
я даже не удивлен.
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Все время Итальяшки-пакостники ((( от Муссолини и до теперяшних времен (((
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Говорите Италия демократическая страна, поєтому так много наемников из Италии на Донбасе? Напомню, что Италию не нужно вьіводить из-под исторического влияния Австрии и Сицилия не должна бьіть Италией. На Сицилии нужно провести референдум о независимости. И таких мест в бьівшей Италии можно много найти. Но дело и в нашем МИДе, которьій проводит беззубую политику.
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Что решает "мнение" этого продажного макаронника..
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Судьбу его собственного банковского счета, например. Кацапы туда денюжку положат, а Минфин США его заморозит... тоже например.
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Больше похоже, что кому-то там обрезание делать собрались.
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А ничего, шо голосование происходит в чужой стране, по которой разгуливают вооружённые обезьяны из соседней страны? Старый идиот.
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А что вы хотели, если крым населенный рашен пенсами и ихними чадами и внуками, и вскормлены ВОВ, они всегда пьяные и всегда герои
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А я не про них "хотел"!!! Я про абизян вооружённых , соседских ,"хотел". Не путай.
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В Италии рагулини тоже хватает, оказывается....
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А чего руководителей Италии не обвиняют публично, не проходят судьі по геноциду времен Римской империи...? Двоякое и двуличное отношение в Европе к третьим странам.
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Референдум о переходе под оккупацию русней это независимость ?
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Надо оккупировать Италию их пасол определяет независимость именно так, а то не порядок...
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ПЛОХО это в первую очередь потому что создается МНЕНИЕ итальянцам им по сми 100 проценто это говно покажут. И нашего бойца приплетают к тому чего не было. Надо ноту протеста выразить и не стесняться, Пусть это чмо также прилюдно ОПРОВЕРГНЕТ свой бред или ВОН с дипломатии
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говна кусок кудахчет,исторический дебил сын инцеста
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ставлю на то, что до конца года этого рагульини переведут послом в какую-нибудь уганду...
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Орда этому типу хорошо заплатила - по лицу видно,что "берет".Впервые вижу такого дипломата.Оно ведь ничего не решает.
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На основании чего эта Мария с половыми признаками Чезаре усомнилась в эффективности антироссийских санкций?

Это ему хуйло и Ко спагетти навешали или у него есть цифры?
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ли у него есть цифры?
--
цифры есть. на счету у троюродной племянницы, например....
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Макаронники фашистами были-ими и остались.Хотя теперешние это так-мелкие,продажные пакостники. Короче,х@р на них.
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Интересно, за какую суму он признает Италию сакральной и исконной территорией России?
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Никто не обратил внимание, что он возвёл Крым в статус страны на момент голосования
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А на карте он сможет найти Крым? Сомневаюсь
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Так у него сплошньіе призьівьі к нарушению законности. Должна бьіть нота нашего МИДа, где описаньі такие нарушения юридически.
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Аьфано давно куплен газпромом с потрохами, так же как и его коррумпированное ведомство.
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А ему вероятно на этот счет глубоко пох: ну выгонят за международный скандал с дипслужбы...Так его по возрасту и так уж скоро попрут. А так он бабла срубил, что внукам- правнукам хватит.
Ничего личного - просто бизнес(с).
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Крым не был первой страной (с)

Дятел-рогал(ини),учи историю с географией:Крым никогда не был страной (если,конечно,не считать времена Крымского Ханства).
А если считать,то хуйло обязано регулярно платить дань крымским татарам.
Что же до "влияния на Украину расеи"-всё-таки хуйловская пропаганда "гордо шагает по планете".
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"Крым не был первой страной, которая голосовала за свою независимость в Европе"...
Если бы он учил географию, а не 3,14здел попусту - то знал бы, что Крым не являлся страной.
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Я бьі привлек испанцев с их проблемами басков, Каталонии...Еще схожие проблемьі в Европе нашел, а потом указал на єтого посла, сказав, чт он инициирует распад єтих стран. Посмотрим куда далше он денется.
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Гражданство расеи! Вот истинный путь мужчины! Как то так.
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За низависимость? Неужели, с фуя тогда Госдума Крым в состав РФ включила?
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Выражение моего Друга из Крыма, "за нас проголосовали".
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Посол, а не посол бы ты со своим мнением... Хорошо хоть ты падла продажная ничего в етом мире не решаешь.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПосол Италии в РФ Рагальини назвал крымский "референдум" голосованием за независимость
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