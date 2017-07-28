 Посол Италии в РФ Рагальини назвал крымский "референдум" голосованием за независимость

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Крым не был первой страной, которая голосовала за свою независимость в Европе", - заявил итальянский дипломат в інтерв'ю изданию Corriere Della Sera.
Он также скептически оценил успехи европейской интеграции Украины, дав понять, что считает Украину зоной влияния России.
"Никто не оспаривает право суверенного государства присоединиться к международной организации. Но нет никаких сомнений в том, что в переговорах ЕС с Украиной были сильные политические мотивы: это была явная попытка вывести Киев из-под исторического влияния России. Если это цель, ЕС не удалось ее достичь", - отметил посол.
Рагальини также усомнился в эффективности санкций ЕС против России. По его словам, они вряд ли смогут изменить отношение Кремля к Украине. Дипломат высказался в пользу рассмотрения вопроса о продлении санкций ежеквартально, а не раз в полгода, как сейчас.
Кроме того, посол заявил, что Минские договоренности ограничивают действия ЕС по урегулированию конфликта в Донбассе.
"Я считаю, что Европа могла бы дать более четкие сигналы для обеих сторон, что противостояние больше не является приемлемым. Но основным узлом, повторяю, остается НАТО", - добавил Рагальини.
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Купили посла в Мацкве с потрохами, как гуся.
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Свободу народам Миланщины, Неапольщины и Туринщины !
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Даешь референдум за сардинско-сицилийскую республику
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Новоиталию хатим! пуцини введи челёных зеловечков !
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путен введи макороны
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неандертальцамнеаполетананцам, кто в доме хозяин, а кому налоги платить надобно исправно.
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Только до задницы его трёп. На сколько заплатили, на столько и наквакал.
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он конешно идиот, но не настолько
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А вообще, идиот и настолько-это бесспорно
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«Дуже добре вчиться, - сказав серйозно. - Чудове есе про Голодомор написала…»
Після новини про «воукраїнення» Маші Гайдар я, пригадавши ту розмову, відшукала в інтернеті ФБ-сторінку Лєни. Вродлива дівчина, серйозне обличчя. Поширює петицію за повернення Росії Аляски…
Скільки їх, таких, готується спасти на наші голови?..
Сховайте, нарешті, ваші хліб-сіль. І ввімкніть собі сигнал тривоги. -О. Забужко https://www.radiosvoboda.org/a/27179774.html
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Так что брешет МАКАРОННИК!!
Крым стал не независимым а - ЗАВИСИМЫМ!! и оккупированным
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эти макаронники всю жизнь были и есть прокацапскими мразями.
почти всей гребаной целой страной.
я даже не удивлен.
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Это ему хуйло и Ко спагетти навешали или у него есть цифры?
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цифры есть. на счету у троюродной племянницы, например....
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Ничего личного - просто бизнес(с).
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Дятел-рогал(ини),учи историю с географией:Крым никогда не был страной (если,конечно,не считать времена Крымского Ханства).
А если считать,то хуйло обязано регулярно платить дань крымским татарам.
Что же до "влияния на Украину расеи"-всё-таки хуйловская пропаганда "гордо шагает по планете".
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Если бы он учил географию, а не 3,14здел попусту - то знал бы, что Крым не являлся страной.
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