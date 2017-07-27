 Действующий председатель ВСУ Романюк снялся с конкурса в новый состав Верховного суда

Соответствующее заявление во время пленарного заседания зачитала Высшая квалификационная комиссия судей, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.

"Прошу прекратить мое участие в данном конкурсе, поскольку я намерен подать заявление об отставке", - зачитал председатель комиссии Сергей Козьяков заявление Романюка.В момент, когда принесли заявление Ярослава Романюка, уже зачитывали рейтинг кандидатов и было объявлено, что Романюк находится в нем на 25-м месте с 724,5 баллами.Комиссия заявление Романюка удовлетворила и прекратила его участие.Ранее во время тестирования журналисты программы "Схемы" заметили, что нынешний председатель Верховного суда Украины Ярослав Романюк просто при написании письменной работы выходил в коридор, чтобы дать указания охране, пообщаться с членом Высшей квалификационной комиссии и что-то попить. Уже после экзамена журналисты выяснили, что главе нынешнего Верховного суда Украины досталось задание, которое было схоже с тем, которое он мог лично принимать как судья в прошлом году.