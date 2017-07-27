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Все про:Верховный Суд (397) конкурс (729) судебная реформа (584) Романюк (35)

 Действующий председатель ВСУ Романюк снялся с конкурса в новый состав Верховного суда

романюк

Действующий председатель Верховного суда Ярослав Романюк снялся с конкурса в новый Верховный суд.

Соответствующее заявление во время пленарного заседания зачитала Высшая квалификационная комиссия судей, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.

"Прошу прекратить мое участие в данном конкурсе, поскольку я намерен подать заявление об отставке", - зачитал председатель комиссии Сергей Козьяков заявление Романюка.

В момент, когда принесли заявление Ярослава Романюка, уже зачитывали рейтинг кандидатов и было объявлено, что Романюк находится в нем на 25-м месте с 724,5 баллами.

Комиссия заявление Романюка удовлетворила и прекратила его участие.

Ранее во время тестирования журналисты программы "Схемы" заметили, что нынешний председатель Верховного суда Украины Ярослав Романюк просто при написании письменной работы выходил в коридор, чтобы дать указания охране, пообщаться с членом Высшей квалификационной комиссии и что-то попить. Уже после экзамена журналисты выяснили, что главе нынешнего Верховного суда Украины досталось задание, которое было схоже с тем, которое он мог лично принимать как судья в прошлом году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высшая квалификационная комиссия судей преодолела вето Совета доброчестности на избрание Романюка главой нового Верховного Суда
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Да это казлячее чмо сидело бы в кресле пока не сдохло бы . видать звоночек был .Другого своего ублюдка в кресло пихают шулера .
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