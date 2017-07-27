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 Насирову вручили окончательное подозрение, дело передается в суд, - Сытник

сытник

Детективы НАБУ завершили расследование дела в отношении отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник в интервью "5 каналу", передает Цензор.НЕТ.

По словам Сытника, уже на следующей неделе это дело могут передать в суд.

"Ему уже объявили окончательное подозрение", - отметил директор Национального антикоррупционного бюро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Насиров подал иск против ГФС: хочет доказать, что не несет ответственности за рассрочку для фирм Онищенко

Он также уточнил: "Прокурор уже согласовал детективу окончательное подозрение. Соответственно, дело уже закончено".


Напоминаем, ранее Соломенский районный суд Киева продлил обязательство отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова носить электронный браслет слежения, не покидать границы Киева и сдать заграничные паспорта до 26 августа.

Сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": "Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете ".

Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".

4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: "Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "остояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также, в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: "Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: "Подозрение Насирову делается без информирования Президента ". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": "Он все еще стационарный больной ".

Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: "На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".

13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.

Читайте: Насиров: Суд обязал ГПУ завести дело на детективов НАБУ за преследование "невиновного лица". ДОКУМЕНТ
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Ему уже штук 20 подозрений вручили . Когда этот ублюдок на пожизненное в тюрьму сядет за ограбление Украинского народа ? И его ублюдочная жена и дети и тесть ублюдок . всю банду в тюрьму .
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та не. лучше деньги забрать и его со всем выводком на гилляку.
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И амнистия через год, за хорошие "финансовые" отзывы.
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Для того,чтобы понимать,чем закончится суд не обязательно быть оракулом ... НИЧЕМ !!!
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- Подсудимый Насиров, вы признаете свою вину?
- Нет!
- Ну, на нет и суда нет.
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Судья - обвиняемому предоставляется последнее слово. Обвиняемый встает и твердо заявляет - сто тысяч баксов и ни копейки больше
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То было подозрение, потом предупредительное подозрение, теперь окончательное подозрение... ето уже два браслета вместо одного и две недели домашнего ареста без права просмотра телевизора....
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еще должно быть финальное подозрение в подозрении.
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Два браслета для одного интимного места - это уже надругательство над природой
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Он также уточнил: "Прокурор уже согласовал детективу окончательное подозрение. Соответственно, дело уже закончено". Источник: https://censor.net.ua/n449451
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Бурхливі аплодтсменти і кінець вистави(
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Пятилетний Гарант, который по конституции должен свою президенскую деятельность вручил своему лучшему дружане Насирову Орден Героя Советского Союза.
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Так и далее плодят новьіх Насировьіх. Такая система коррупции и чиновничества сейчас.
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Насколько я помню ещё со студенческих времён есть три качества в производстве, при этом в строгой очерёдности......свидетель-подозреваемый-обвиняемый. Кто подскажет что за зверь такой - "окончательное подозрение"?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНасирову вручили окончательное подозрение, дело передается в суд, - Сытник
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