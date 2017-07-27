 Против российских археологов, ведущих работы в оккупированном Крыму, начато уголовное производство, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 27 июля в комментарии Крым.Реалии сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.
"К нам поступило письмо от Министерства культуры Украины (о раскопках на территории Крыма - КР), которое было рассмотрено и передано для дальнейшей работы в Национальную полицию АР Крым. Там его зарегистрировали и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований ", - отметили в пресс-службе прокуратуры АРК.
В Национальной полиции АР Крым подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении российских ученых, но, как сообщили в ведомстве, результатов следствия пока нет.
Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороны Дмитрий Тымчук 30 июня обнародовал список российских ученых и археологов, которые проводят раскопки на памятниках архитектуры в оккупированном Россией Крыму.
По словам Тымчука, группа "Информационный сопротивление", координатором которой он является, имеет информацию о готовности Прокуратуры АРК возбуждать против этих российских археологов уголовные дела, поскольку их действия нарушают международные конвенции и украинское законодательство об охране памятников.
Также в прокуратуре АРК сообщили, что готовы уголовное производство в отношении российских ученых, но для этого необходимо было официальное заявление Дмитрия Тымчука.
До этого, в феврале 2017 года, в Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО призвали страны-партнеры отправить мониторинговую миссию на территорию оккупированного Россией Крыма.
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https://twitter.com/Zn_Portnova/status/890625427198287872
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я скажу тока одно,
Надо вывести войска из Украины
Отдать Крым
и заниматься проблемами Россиюшки тбо их до жопы
ну а Мише Как всегда всего Хорошего
!!!! )))
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забыл !!! ))
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ничего я не забыл
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Как бы ты не тешил себя его раиской принадлежностью
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