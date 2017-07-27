EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Происшествия
  686  27
Материалы по теме:
Все про:археолог (138) Крым (20220)

 Против российских археологов, ведущих работы в оккупированном Крыму, начато уголовное производство, - прокуратура

крым карта

В Украине начато уголовное производство в отношении российских ученых, проводящих раскопки на территории оккупированного Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 27 июля в комментарии Крым.Реалии сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.

"К нам поступило письмо от Министерства культуры Украины (о раскопках на территории Крыма - КР), которое было рассмотрено и передано для дальнейшей работы в Национальную полицию АР Крым. Там его зарегистрировали и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований ", - отметили в пресс-службе прокуратуры АРК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Археологические раскопки в Крыму и без разрешения Украины нарушают нормы национального и международного законодательства, - Минкультуры

В Национальной полиции АР Крым подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении российских ученых, но, как сообщили в ведомстве, результатов следствия пока нет.

Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороны Дмитрий Тымчук 30 июня обнародовал список российских ученых и археологов, которые проводят раскопки на памятниках архитектуры в оккупированном Россией Крыму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готовит уголовные дела против российских археологов, проводящих раскопки в оккупированном Крыму, - Тымчук

По словам Тымчука, группа "Информационный сопротивление", координатором которой он является, имеет информацию о готовности Прокуратуры АРК возбуждать против этих российских археологов уголовные дела, поскольку их действия нарушают международные конвенции и украинское законодательство об охране памятников.

Также в прокуратуре АРК сообщили, что готовы уголовное производство в отношении российских ученых, но для этого необходимо было официальное заявление Дмитрия Тымчука.

До этого, в феврале 2017 года, в Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО призвали страны-партнеры отправить мониторинговую миссию на территорию оккупированного Россией Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму сообщают о находке склепа времен Александра Македонского
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
расскажу я черемухе, что влюбился по уши
На уголовное дело против археолгов, путин будет бомбить Великий Новгород
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
https://uploads.disquscdn.com/images/76791b53b225a6ea3e5461acc12a5bd821a4beff907a2f50a3a36a6bbe6e7256.jpg
 показать весь комментарий
Ответить
 
А вот тут уже правильное направление взяли, хотя стоило бьі размещать в соответствующих журналах статьи про найденое ими и те места, назьівая таких ученьіх ворами черньіми археологами. Репутация их станет никчемной.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кличко сказал что кругом одна срань и жизнь дерьмо и кругом одно гавно ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На сообщение об лишении гражданства Украины Саакашвили
я скажу тока одно,
Надо вывести войска из Украины
Отдать Крым
и заниматься проблемами Россиюшки тбо их до жопы
ну а Мише Как всегда всего Хорошего
!!!! )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Забыл раисю упомянуть - раисе Надо вывести войска из Украины Отдать Крым и далее по тексту..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как Вы ни боялись все таки до вас добрались ФАШИСТЫ...
Против российских археологов, ведущих работы в оккупированном Крыму, начато уголовное производство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5246
 показать весь комментарий
Ответить
 
плакат конечно тупо не продуманный, знак равенства
 показать весь комментарий
Ответить
 
по всей вероятности я и вы живете в параллельных реальностей, у меня Крым оккупирован, а у Вас нет. А вот интернет единый для двух миров
 показать весь комментарий
Ответить
 
приверженец раиси ты везде подъе..ы вставляешь. Думаешь не понятно откуда у тебя ветер российский дует? И ЗАПОМНИ!!! Хоть КРЫМ ОККУПИРОВАННЫЙ, НО ОН - УКРАИНСКИЙ!!!

Как бы ты не тешил себя его раиской принадлежностью
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украинский, конечно, но отжатый без единого выстрела. Твои ветры дуют со стороны Турчинова, отжали Крым и точка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не вижу проблемы.Крым оккупирован фашистами,как и во время Второй Мировой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А слабо дело на Шойгу открыть? Или на самого Вовочку- многоходовочку? Шо вы все дела какие-то мелкие ведете? То археологи, то артисты...........
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
""в Национальную полицию АР Крым. Там его зарегистрировали и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований ", - отметили в пресс-службе прокуратуры АРК. " - интересно где эти государственные органы размещены? Не в Крыму же!? Источник: https://censor.net.ua/n449450
 показать весь комментарий
Ответить
 
А тех двух парашинцев фсбешных,что в херсонской области потерялись - уже отпустили с билетами на руки,гниды щеколадные?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПротив российских археологов, ведущих работы в оккупированном Крыму, начато уголовное производство, - прокуратура
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти