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 Политика Украины
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 Суд на месяц продлил арест для 5 обвиняемых в деле о событиях 2 мая в Одессе

суд арест задержание залог мера пресечения

Суд продлил на 30 суток срок содержания под стражей для пятерых обвиняемых по делу 2 мая 2014 года в Одессе (в части событий на Греческой площади).

Соответствующее решение суд принял в ходе заседания в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Напоминаем, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских сепаратистов и украинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300.

Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле к палаточному городку сепаратистов и начали его громить. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибло более 40 человек.

Организаторы сепаратистского выступления были задержаны. В апреле 2015 года Прокуратура передала в суд дело о первом эпизоде трагедии 2 мая.

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В настоящее время в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются несколько эпизодов производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города.

На скамье подсудимых - 20 обвиняемых, из которых пятеро содержаться под стражей (в том числе двое россиян).

Кроме того, прокуратура Одесской области и Генеральная прокуратура Украины расследуют деятельность должностных лиц ГУ МВД Украины в Одесской области и ГУ ГСЧС Украины в Одесской области в ходе событий 2 мая. Известно также, что досудебное следствие по как минимум одному уголовному производству по событиям 2 мая ведет управление Службы безопасности Украины в Одесской области.

Также читайте: Трагедия в Одессе: в суд направлено обвинение против одного из подозреваемых по делу 2 мая, - ГПУ
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А хто коли в останній раз бачив легендарного мінометчика поросєнку меньшого у Верховній Раді. Його чогось у списках відсутніх (не голосувавших) ніколи немає.
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та оно тебе надо ? Бухает где то по кабакам заграничным миномётчик .
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Вата имеет все шансы заблокировать переименование ул Жукова в Киеве, на Лесном массиве. Голосование закрывается в полночь, а вата отстает от вменяеміых всего лишь на три голоса. Если хочешь жить в европейской стране а не совке, зайди и проголосуй http://projects.kievcity.gov.ua/projects/view.php?P=360
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Отставание в ОДИН голос. Пипл, вы хотите жить с совке?????
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