 Суд на месяц продлил арест для 5 обвиняемых в деле о событиях 2 мая в Одессе

Соответствующее решение суд принял в ходе заседания в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Напоминаем, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских сепаратистов и украинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300.
Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле к палаточному городку сепаратистов и начали его громить. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибло более 40 человек.
Организаторы сепаратистского выступления были задержаны. В апреле 2015 года Прокуратура передала в суд дело о первом эпизоде трагедии 2 мая.
В настоящее время в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются несколько эпизодов производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города.
На скамье подсудимых - 20 обвиняемых, из которых пятеро содержаться под стражей (в том числе двое россиян).
Кроме того, прокуратура Одесской области и Генеральная прокуратура Украины расследуют деятельность должностных лиц ГУ МВД Украины в Одесской области и ГУ ГСЧС Украины в Одесской области в ходе событий 2 мая. Известно также, что досудебное следствие по как минимум одному уголовному производству по событиям 2 мая ведет управление Службы безопасности Украины в Одесской области.
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