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Все про:Молдова (839) Приднестровье (372) Россия (71588) Додон (65)

 Депутата Госдумы и группу российских артистов, направлявшихся в Приднестровье, не пустили в Молдову

молдова

Депутата Государственной Думы РФ от ЛДПР Павла Шперова, а также группу российских артистов, направлявшихся в Приднестровье, не пустили в Молдову.

Как проинформировали в Пограничной полиции Молдовы, решение о запрете на въезд было принято в связи с тем, что граждане РФ не соответствовали требованиям для въезда в страну и не смогли аргументировать цель своего визита, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В состав группы входили российские артисты Дмитрий Дунаев, Лидия Музалева, Ирина Маслова, а также Герой Советского Союза Владимир Гасоян. Все они направлялись в Приднестровский регион для участия в мероприятиях, приуроченных к 25-летию миротворческой миссии на Днестре.

Вице-премьер правительства России, спецпредставитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин написал в социальных сетях, что он дал "поручение Посольству России в Кишиневе разобраться в ситуации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова не пустила самолеты делегации РФ на территорию страны

Президент Молдовы Игорь Додон "категорически осудил необоснованные задержания граждан России в Кишинёвском аэропорту". "Расцениваю эти действия как очередную провокацию, направленную на срыв процесса восстановления молдавско-российских отношений, которые продолжают успешно развиваться", - написал он на своей странице в Facebook.

Президент Молдовы пообещал "разобраться в ситуации и наказать виновных".

Напоминаем, ранее МИД Молдовы призвал власти РФ отказаться от односторонних мероприятий в связи с годовщиной введения миротворческих сил на Днестре. Президент Молдовы Додон, в свою очередь, заявил, что планирует участвовать в этих мероприятиях, а также вручить российским и приднестровским военнослужащим государственные награды Молдовы.

Также читайте: Додон осудил заявление молдавского парламента о выводе российских войск из Приднестровья

Мероприятия запланированы на 29 июля в городе Бендеры.

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Российско-фашистских мразей из вна фашистской мрази россии - вна вонючий фашистский сортир с собачьей кличкой россия....и не выпускать таких тварей из этой паРаши в нормальные страны...
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...мероприятия запланированы в городе Бендеры...
))))))))))))))))
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Этот ДоГОНдон напоминает Земана в Чехии. ПУГАЛО-проросийскоеОГОРДНОЕ
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это исключительно суверенное право Молдовы пускать или не пускать ватное говно на свою территорию. Ватное говно негодуЭ
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Если путин влазил в выборы Франции и США. То что говорить про Молдову ((( Куда путин вкинул кучу бабла и "подкорректировал" результаты. В результате чего Молдова имеет такое ПОЗОРИЩЕ..
И Земана видать то же по той же ТЕХНОЛОГИИ протащил
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Пи***дец молдованы президента выбрали, который будет раздавать медали разейским и приднестровским солдатам расстрелявшим почти тысячу молдаван и окупировавшим часть молдавской территории.
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Треба давати в нахабне гризло і копняка в кобчик ,коли побачив москальського пашпорта , прямо на кордоні.
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Всьо кацапня, навіть маленька Молдова тепер вас ущімлять буде))
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Это как если бы Кабзон ехал на "праздник" в лугандонию через Борисполь!
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Ось таких ватних колорадів музильових і інших гівно артистів --не пустили в Молдову!
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Только не "пачалося", а завершается, к сожалению для Беларуси.
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Я тут стянул, а уж кто там и как до того, я не знаю.
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сегодня еду на работу - сзади пристроился джип.
смотрю в зеркало, ерзает что-то, то вроде обогнать, то опять в линию.
ладно думаю - твои проблемы, захочешь обгонишь.
обогнал меня так лихо, впереди встал
и из водительского окна рука с маленьким украинским флагом.
и тут до меня доходит - он мой тризуб сзади увидел.
везде наши люди
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он мой тризуб сзади увидел

Даааа... Мазерати - наше всьо.
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Смотри чтоб скоро, не меняли территории на ножки Трампа, завоеватель ху.в.
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пока, не берут в рабство ... пусть, скажут спасибо
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И не возьмут. Они ж нихрена не умеют, кроме как засирать все вокруг себя.

Рабов кормить надо, а эти явно свою баланду не отработают.
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Я так понял, что настало время, когда видят русского, возникает ассоциация - террорист!
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...є таке...зайшов на срунет,москалі циглинами дрищуть...
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теперь про это должна погавкать российско-фашистская шавка Игорь Гандон....Эта тварь в Молдове - шестерка российско-фашистских тварей..И фамилия такая подходящая у этого использованного Презика..
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та поляк збісився під кінець... але, земля йому пухом! все ж немало доклав до розпаду сисиру)))
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Нужно гибридный пропуск через украинскую и молдавскую границу.Через месяц,пмр не будет.
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Линия оседлости казламордых коцабов всё ближе и ближе к границам территории, с которой они припёрлись к цивилизованным людям, да, казламордые ??? Бггг
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Пусть пожалуется дадону
ахахахахахахахахахахаахаххаа , Жалватся и бомбить Новолисино
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барижний жидо-циган вальцман теж здається саме з тієї місцини? скільки ж лайна з тої придністровської клоаки виперлося божий світ засирати...
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барижний жидо-финн Вальдемар Вальдемарович Поцман теж здається саме з тієї місцини, чи ні - яку ти кацап, маешь про це думку?
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Додон какой-то прибацанный. Бегает, слюнями брызгает. Никто его не празднует. Как он вообще попал на этот пост?
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решение о запрете на въезд было принято в связи с тем, что граждане РФ не соответствовали требованиям для въезда в страну Источник: https://censor.net.ua/n449448
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Не було ветиринарних паспортів і довідок про щепленя і стерилізацію)
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тем более половина из мордвы была завшивлена и имела признаки стрегущего лишая.
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В Молдове раньше чем унас решат окончательно вопрос с русней.

Но и нам нужно стремиться к руюсишефрой территориях
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Черная полоса для Додона

Конституционный суд Молдовы не дал Додону провести референдум

Стало известно, что Конституционный суд Молдовы наложил вето на решение президента Игоря Додона провести референдум в стране. Референдум планировался по вопросу о расширении президентских полномочий и должен был пройти в сентябре 2017-го года.

Планировалось голосование по четырем вопросам. Во-первых, отмена закона, в соответствии с которым в случае кражи из банковской системы миллиарда долларов, бремя по возмещению этих денег перекладывается на граждан страны.
Во-вторых, наделение президента полномочиями по роспуску парламента и установлению досрочных выборов. В-третьих, сокращение количества депутатов парламента Молдовы на 30 мандатов. В-четвертых, преподавание в вузах предмета по истории Молдовы, а не истории румын.

Стоит отметить, что, согласно опросам, большинство населения страны поддерживали Додона в этих вопросах, однако, как сообщается, решение конституционного суда носит окончательный характер. Додон в свою очередь назвал это решение пренебрежением со стороны КС в отношении народа. При этом он подчеркнул, что готов пойти против воли Конституционного суда и мобилизовать своих сторонников на акцию протеста.
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А где это они границу пытались пересечь, в Румынии?
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В Аэропорту. Прилетели в Кишинев, не прошли паспортный контроль и полетели обратно.
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Президент Молдовы Игорь Додон "категорически осудил необоснованные задержания граждан России в Кишинёвском аэропорту"
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блин.. как от чумных шарахается весь мир от кацапомордых..
А они всё думают, что их боятся))
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наша школа! мы пожалуй первые моду завели не пускать рос. гондонов всех подряд, от политиков до актеров ))
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границу пытались пересечь с территории Украины, главноторгуючий рулюет
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