 Депутата Госдумы и группу российских артистов, направлявшихся в Приднестровье, не пустили в Молдову

Как проинформировали в Пограничной полиции Молдовы, решение о запрете на въезд было принято в связи с тем, что граждане РФ не соответствовали требованиям для въезда в страну и не смогли аргументировать цель своего визита, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В состав группы входили российские артисты Дмитрий Дунаев, Лидия Музалева, Ирина Маслова, а также Герой Советского Союза Владимир Гасоян. Все они направлялись в Приднестровский регион для участия в мероприятиях, приуроченных к 25-летию миротворческой миссии на Днестре.
Вице-премьер правительства России, спецпредставитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин написал в социальных сетях, что он дал "поручение Посольству России в Кишиневе разобраться в ситуации".
Президент Молдовы Игорь Додон "категорически осудил необоснованные задержания граждан России в Кишинёвском аэропорту". "Расцениваю эти действия как очередную провокацию, направленную на срыв процесса восстановления молдавско-российских отношений, которые продолжают успешно развиваться", - написал он на своей странице в Facebook.
Президент Молдовы пообещал "разобраться в ситуации и наказать виновных".
Напоминаем, ранее МИД Молдовы призвал власти РФ отказаться от односторонних мероприятий в связи с годовщиной введения миротворческих сил на Днестре. Президент Молдовы Додон, в свою очередь, заявил, что планирует участвовать в этих мероприятиях, а также вручить российским и приднестровским военнослужащим государственные награды Молдовы.
Мероприятия запланированы на 29 июля в городе Бендеры.
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ДоГОНдон напоминает Земана в Чехии. ПУГАЛО-проросийскоеОГОРДНОЕ
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И Земана видать то же по той же ТЕХНОЛОГИИ протащил
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откуда? фесбук?
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смотрю в зеркало, ерзает что-то, то вроде обогнать, то опять в линию.
ладно думаю - твои проблемы, захочешь обгонишь.
обогнал меня так лихо, впереди встал
и из водительского окна рука с маленьким украинским флагом.
и тут до меня доходит - он мой тризуб сзади увидел.
везде наши люди
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Даааа... Мазерати - наше всьо.
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Рабов кормить надо, а эти явно свою баланду не отработают.
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Это окончательная победа социализма над американским империализмом. Ура товарищи!!
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ахахахахахахахахахахаахаххаа , Жалватся и бомбить Новолисино
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Не було ветиринарних паспортів і довідок про щепленя і стерилізацію)
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Но и нам нужно стремиться к руюсишефрой территориях
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Конституционный суд Молдовы не дал Додону провести референдум
Стало известно, что Конституционный суд Молдовы наложил вето на решение президента Игоря Додона провести референдум в стране. Референдум планировался по вопросу о расширении президентских полномочий и должен был пройти в сентябре 2017-го года.
Планировалось голосование по четырем вопросам. Во-первых, отмена закона, в соответствии с которым в случае кражи из банковской системы миллиарда долларов, бремя по возмещению этих денег перекладывается на граждан страны.
Во-вторых, наделение президента полномочиями по роспуску парламента и установлению досрочных выборов. В-третьих, сокращение количества депутатов парламента Молдовы на 30 мандатов. В-четвертых, преподавание в вузах предмета по истории Молдовы, а не истории румын.
Стоит отметить, что, согласно опросам, большинство населения страны поддерживали Додона в этих вопросах, однако, как сообщается, решение конституционного суда носит окончательный характер. Додон в свою очередь назвал это решение пренебрежением со стороны КС в отношении народа. При этом он подчеркнул, что готов пойти против воли Конституционного суда и мобилизовать своих сторонников на акцию протеста.
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А они всё думают, что их боятся))
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