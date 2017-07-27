 Суд взял экс-следователя ГПУ Суса под круглосуточный домашний арест на 2 месяца. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Суд вынес решение о домашнем аресте в служебном жилье в общежитии Генпрокуратуры.
Ему запрещено покидать общежитие в Киеве, где он зарегистрирован.
Также суд обязал Суса носить электронный браслет.
Сус и его адвокаты заявили, что домашний арест в общежитии ГПУ невозможен, поскольку он уволен и там не проживает.
Новый его адрес в городе Хмельницкий. Судья удалилась, чтобы разрешить этот вопрос и назначить другой адрес. По состоянию на 22.55 Сус, адвокаты и прокуроры находятся в зале суда.
Прокуроры говорят, что детектив предоставил анкетные данные Суса, по которым он прописан в Киеве. Прокуроры говорят, что будут подавать апелляцию, чтобы добиться более суровой меры пресечения.
В перерыве Сус принес в суд пакет с продуктами, ожидая, что суд мог отправить его в СИЗО.
По состоянию на 23.27 судья зачитала решение об исправлении описки. Судья определила другой адрес для домашнего ареста - квартиру в городе Хмельницком.
Как известно, 25 июля на территории аэропорта "Борисполь" НАБУ задержало бывшего сотрудника Генпрокуратуры. В ГПУ он работал следователем Главного следственного управления, а также заместителем начальника Департамента ГПУ по особо важным делам в сфере экономики.
По фактам возможных преступных действий задержанного детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в разных уголовных процессах, начиная с апреля 2016 года".
Ранее Луценко вынес выговор Сусу за то, что тот не указал в декларации элитный автомобиль Audi Q7.
В августе 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о попытке проведения обыска в здании НАБУ прибывшими следователями Генпрокуратуры. Группу следователей ГПУ возглавлял Дмитрий Сус. Согласно постановлению суда, основанием для обыска стало дело от 22 апреля 2016 года "по факту незаконного прослушивания сотрудниками НАБУ телефонных разговоров фигурантов одного из уголовных производств".
Подробнее читайте в статье "Дмитро Сус і НАБУ: війна компроматів".
В июне 2015 года Сус также проводил обыск в кабинете главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко. После этого Чернушенко сбежал и сейчас находиться за границей.
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Нужно перетасовать так цифирьки, чтобы последовательность сложить...
Так вот здесь аналогично... Только с одним но, эти просто тасуют - конечный результат никому не нужен...
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