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 Суд объявил в розыск двух "беркутовцев", подозреваемых в пытках майдановцев возле стадиона "Динамо"

беркут

Днепровский районный суд города Киеве сегодня 27 июля принял решение о задержании двух работников подразделения "Беркут" из города Харькова, которые обвиняются в пытках участников Революции Достоинства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Адвокатської дорадчої групи" в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "По Мастеге и Войлокову судьей Днепровского районного суда Бирсой О.В. наконец предоставлено разрешение на задержание. Теперь их можно объявить в розыск. Затем выделить производство по ним из общего дела и только тогда слушаться по существу по третьему - Хандрыкина.

Хандрыкин - третий работник "Беркута", который обвиняется в пытках на колоннаде стадиона Динамо появился наконец в суд... Впервые".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее несколько работников харьковского "Беркута" подозреваются в пытках участников Революции Достоинства на коллонаде стадиона "Динамо". Стало известно, что двое подозреваемых - Мастега и Войлоков бежали в Россию.

По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, из них 104 человека погибли. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть Небесной сотней.

По данным Министерства внутренних дел, в период с 18 февраля по 2 марта 2014 года во время выполнения служебных обязанностей в центре Киева погибли 17 силовиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все экс-"беркутовцы" в деле Майдана и избиении журналистов "Громадського ТБ" не явились на суд в Харькове, - адвокат Закревская




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Шел 4 год войны.Вы там не спешите "суды" и "прокуроры",а то вдруг еще кого то из тех ,что сейчас возле банковой в красных беретах маячат ,садить прийдется.
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Так они ж так ищут шоб на себя не выйти . Все ж те самые ублюдочные твари сами себя ищут .
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Не пройшло і чотири роки "суд" бля, щось там подав, які ж ви гниди.
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С такими успехами,скоро судей в розыск объявлять нужно будет.
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Такое отношение к работе по розьіску и задержанию можно назвать мьішиной возней.
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та и мыши вроде и быстрее и результативнее возятся.
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"сщшацзкйжпоулеъидз лжн бхтэищ"? Цензор, что хотел сказать? Или кто головой об клавиатуру или дети помогли?
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"ще з квітня 2017го" - ого, вот это не спешили ребята убегать, три года чемоданы собирали и просто спокойно себе по улицам ходили
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С каких пор выделить в отдельное дело производство по фигурантам можно только после разрешения на задержание и объявления в розыск?
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Вспомнилось,как один из беркута говорил мы элита.Нам все можно.Теперь правда в параше пиздит холопов хуйла.Мне просто интерестно ,историю мусорам преподают?
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