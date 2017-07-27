 Суд объявил в розыск двух "беркутовцев", подозреваемых в пытках майдановцев возле стадиона "Динамо"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Адвокатської дорадчої групи" в Фейсбуке.
В сообщении отмечается: "По Мастеге и Войлокову судьей Днепровского районного суда Бирсой О.В. наконец предоставлено разрешение на задержание. Теперь их можно объявить в розыск. Затем выделить производство по ним из общего дела и только тогда слушаться по существу по третьему - Хандрыкина.
Хандрыкин - третий работник "Беркута", который обвиняется в пытках на колоннаде стадиона Динамо появился наконец в суд... Впервые".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее несколько работников харьковского "Беркута" подозреваются в пытках участников Революции Достоинства на коллонаде стадиона "Динамо". Стало известно, что двое подозреваемых - Мастега и Войлоков бежали в Россию.
По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, из них 104 человека погибли. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть Небесной сотней.
По данным Министерства внутренних дел, в период с 18 февраля по 2 марта 2014 года во время выполнения служебных обязанностей в центре Киева погибли 17 силовиков.
894 15
Материалы по теме: Расследование преступлений на Майдане
В суде выступил участник Евромайдана Филипович, которому стреляли в лицо. ФОТО(6)
Суд продлил пребывание в СИЗО "титушкам", стрелявшим по участникам Евромайдана. ФОТО(26)
"Дело относительно событий на Майдане 18-го, 19-го и 20-го числа будет завершено в течение осени", - Луценко(12)
Суд третий месяц не может провести заседание по делу экс-милиционеров, вооружавших "титушек" против Майдана(26)
"Рошенізація" країни триває(0)
Луценко: "Дела по Майдану двигаются неплохо"(62)
СБУ вручила Гужве повестку на допрос по делу о расстрелах на Майдане. ДОКУМЕНТ(30)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить