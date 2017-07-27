 Депутат Николаевского облсовета заявил, что его избил после сессии председатель одного из райсоветов, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"27 июля около 17:00 в Центральный отдел полиции ГУ НП в Николаевской области из больницы скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что с сотрясением головного мозга в нейрохирургическое отделение госпитализировали 54-летнего депутата Николаевского облсовета.
По словам мужчины телесные повреждения он получил в тот же день в 14:30 в помещении Николаевского областного совета после заседания внеочередной сессии областного совета от 55-летнего председателя Новоодесского районного совета", - говорится в сообщении.
Указанная информация внесена в журнал Единого учета, предварительная квалификация уголовного преступления по ч.1 ст.125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение", проводится проверка.
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