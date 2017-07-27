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Все про:драка (2132) Николаевская область (827) облсовет (353) Нацполиция (8175)

 Депутат Николаевского облсовета заявил, что его избил после сессии председатель одного из райсоветов, - Нацполиция

область николаевская

В Николаевской области после заседания облсовета местный депутат попал в больницу с сотрясением мозга.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"27 июля около 17:00 в Центральный отдел полиции ГУ НП в Николаевской области из больницы скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что с сотрясением головного мозга в нейрохирургическое отделение госпитализировали 54-летнего депутата Николаевского облсовета.

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По словам мужчины телесные повреждения он получил в тот же день в 14:30 в помещении Николаевского областного совета после заседания внеочередной сессии областного совета от 55-летнего председателя Новоодесского районного совета", - говорится в сообщении.

Указанная информация внесена в журнал Единого учета, предварительная квалификация уголовного преступления по ч.1 ст.125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение", проводится проверка.

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Напоминаем, это уже не первая драка в помещении Николаевского облсовета с участием депутатов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДепутат Николаевского облсовета заявил, что его избил после сессии председатель одного из райсоветов, - Нацполиция
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