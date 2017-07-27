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Все про:Администрация_Президента (1477) животные (793) защита животных (4)

 28 июля зоозащитники проведут акцию под АП с требованием подписать закон, ужесточающий наказание живодерам

Глава благотворительного фонда "Маленькие сердца", который занимается защитой животных, Юлия Петренко призвала всех неравнодушных прийти 28 июля на акцию к Администрации Президента с требованием подписать закон о защите животных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Петренко отметила: "Прошу мобилизации зоозащитных сил Киева под администрацией Президента Украины 28 июля в 11.00 в поддержку законопроекта 5119-1.

С требованием президенту подписать указ о вступлении в силу закона, который ужесточит наказания для живодеров

Согласно ст. 94 Конституции Украины у Президента есть 15 дней для подписания Закона.

17.07 Закон 5119/1 "О ужесточении наказания за жестокое обращение с животными" поступил к Президенту.

Если 1 августа, Порошенко не подпишет указ, все наши старания были напрасными(((. Повлиять на решение Президента можно до 1 августа. Поэтому акция назначена на эти даты. И очень важно, чтоб собралось как можно больше людей!!!"

28 июля зоозащитники проведут акцию под АП с требованием подписать закон, ужесточающий наказание живодерам 01

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Та не хвилюйся. Нічого тому Міхо не станеться.
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Захист тварин, це - дуже добре................ Але пора вже і про захист людей подумати.
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По этому дебильному закону, нужно все бойни закрыть. И все станем вегетарианцами.
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Якщо цей закон зобов'яже всіх "зоофілів" взяти з вулиці додому по 10 бродячих собак - тоді ОК, я "за".
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Долго придется ждать.Проще живодерам на месте хребет перебить и всех делов на копейку.
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Я вот всё понимаю. Животные тоже живые существа и всё такое.
Но вот у меня в городе такая ситуация. Долго-долго защитники животных выбивали себе место под приют для бродячих собак. С горем пополам выбили какое-то заброшенное здание на балансе горисполкома. Долго-долго выбивали и собирали деньги на хоть какой-то более-менее ремонтик. Выбили-собрали, сделали ремонт. Отлавливают бродячих собак, делают им прививки, подлечивают, стерилизуют и...отпускают. И своры собак продолжают носиться по улицам. Разве стерелизованная собьака не может напасть, укусить? Как-то недоработанная система, по-моему, получается.
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система придурковатая в своей основе: человеческую мораль хотя распространить и на животных, но стесняются это признать и протаскивают это дело с чёрного хода. статья-то ничего, но её пытаются по-дурному трактовать. и зачем ужесточать, мне непонятно совершенно.
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для етого существуют пиюты для животных.
у меня две кошки оттуда, да заплатил.
еще и допрос был - не живодер ли я.
а держали когда либо животных?
а вы пообщайтесь с ними пол часа....
ну все в том же духе.

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Цензор.НЕТНовостиОбщество28 июля зоозащитники проведут акцию под АП с требованием подписать закон, ужесточающий наказание живодерам
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