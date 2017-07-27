 28 июля зоозащитники проведут акцию под АП с требованием подписать закон, ужесточающий наказание живодерам

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Петренко отметила: "Прошу мобилизации зоозащитных сил Киева под администрацией Президента Украины 28 июля в 11.00 в поддержку законопроекта 5119-1.
С требованием президенту подписать указ о вступлении в силу закона, который ужесточит наказания для живодеров
Согласно ст. 94 Конституции Украины у Президента есть 15 дней для подписания Закона.
17.07 Закон 5119/1 "О ужесточении наказания за жестокое обращение с животными" поступил к Президенту.
Если 1 августа, Порошенко не подпишет указ, все наши старания были напрасными(((. Повлиять на решение Президента можно до 1 августа. Поэтому акция назначена на эти даты. И очень важно, чтоб собралось как можно больше людей!!!"
311 21
Прекращение гражданства Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией, - АП(498)
Скандалистке из Femen, оголившейся в Администрации Президента, грозят статьи за хулиганство и подделку документов. 22 июля суд изберет ей меру пресечения(131)
Порошенко встретится с Тиллерсоном 9 июля в Киеве для координации усилий по противодействию российской агрессии(18)
Информационные системы Администрации президента работают в штатном режиме, - Шимкив(21)
Киевский зоопарк строго режима(0)
"Формула Макрона" предусматривает конкретные шаги для выполнения Минских соглашений, - Елисеев(21)
Рада ввела до 8 лет тюрьмы за жестокое обращение с животными(737)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но вот у меня в городе такая ситуация. Долго-долго защитники животных выбивали себе место под приют для бродячих собак. С горем пополам выбили какое-то заброшенное здание на балансе горисполкома. Долго-долго выбивали и собирали деньги на хоть какой-то более-менее ремонтик. Выбили-собрали, сделали ремонт. Отлавливают бродячих собак, делают им прививки, подлечивают, стерилизуют и...отпускают. И своры собак продолжают носиться по улицам. Разве стерелизованная собьака не может напасть, укусить? Как-то недоработанная система, по-моему, получается.
Ответить
Ответить
у меня две кошки оттуда, да заплатил.
еще и допрос был - не живодер ли я.
а держали когда либо животных?
а вы пообщайтесь с ними пол часа....
ну все в том же духе.
Ответить