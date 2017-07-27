 Президент Финляндии Ниинисте призвал Путина освободить украинских заложников

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет финское издание Helsingin Sanomat.
"Мы также говорили о ситуации в Украине, которая не улучшается. Первоочередной задачей остается перемирие и движение вперед, хотя бы небольшими шагами, например, освобождения заложников", - сказал президент Финляндии.
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ПыСы. Меня, блин, не возьмут.
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Але вже добре,що то було сказане прямо х.лові в очі і на публіку.
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Редакторы- вы что курите?
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Как сегодня утром я уже писал, новый пакет санкций от США, хотя ещё и не подписан президентом Трампом, а уже вызвал бурю негодования в рядах кремлевских лоббистов. И главную скрипку в этой коде «русскому миру» играет, вполне ожидаемо, Германия. Однако, позиция германского политикума лишний раз демонстрирует раскол внутри ЕС, который в немалой степени провоцируется Берлином.
Так, президент Литвы Даля Грибаускайте ещё до принятия санкций, выразила свою поддержку в осуществлении нового этапа изоляции страны оккупанта - России.
Как известно, новые ограничения США напрямую будут касаться компаний, которые взаимодействуют с российским бизнесом и в первую очередь ударять по энергетическому сектору, а именно - газопроводу «Северный поток-2». Стоит отметить, что именно «Северный поток-2» стал причиной серьезного недопонимания между Восточной Европой в лице Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии и его сторонниками в центральной Европе, которую представлял, в основном, бизнес-сектор Германии.
Именно страны Восточной Европы более всех остальных противились прокладке данного газопровода, осознавая, что сиюминутная выгода может обернуться тотальной энергетической зависимостью ЕС от РФ. Однако, Берлин не принимал во внимание претензии своих соседей, ставя свои интересы выше.
Такая гегемония Германии уже обернулась для ЕС выходом Великобритании из состава сообщества. Однако, ошибки не приняты во внимание (не взирая на напутствие Бисмарка) и теперь раскол распространяется на восточноевропейское направление. Не настолько критичный как в ситуации с туманным Альбионом, но ярко демонстрирующий, что центр уже не так авторитетен, а может и более того - теряет доверие.
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-Класс,ну и как он?
-Та как..конечно будет продолжать-он же чикатило.
-Но...Ты же всё равно молодец.Ты же обозначил свою позицию.Пипл одобряет.
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Итак, не успело намедни успешно пройти голосование в Конгрессе США по поводу новых санкций против Ирана, КНДР и, конечно же, России, как тут же всполохнулись "адвокаты" Кремля в ЕС. Ещё бы, ведь нынешний пакет санкций подразумевает куда более тяжкие последствия для организаций и частных лиц, которые ведут бизнес с попадающими под действие ограничений российскими предприятиями и компаниями. И, конечно же, громче всех возмущается Германия.
Так, официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер заявил, что санкции США это диктат ЕС и призвал к согласованным действиям. Причём призыв, как нельзя лучше подчеркнул его латентную позицию по отношению к РФ, дословно: "Мы будем рады сотрудничать с американцами, в том числе по санкциям против Северной Кореи, против России, возможно, даже против Ирана, но, пожалуйста, вместе и согласованно". Интересно сказано, "против России, возможно…" или «возможно, даже против Ирана»?
Заместитель же представителя федерального правительства ФРГ Ульрике Деммер своим заявлением продемонстрировала, что деньги для Берлина решают всё и возмутилась тем, что компании Германии могут пострадать после ввода данных санкций. Ещё бы могут пострадать! Ведь Германия сохранила лидирующие позиции среди своих европейских коллег по совместному бизнесу с компаниями РФ. Да и если на чистоту, если бы эти санкции были введены годом ранее, то сегодняшняя ситуация с турбинами Siemens в Крыму куда более плачевно обернулась бы для немецкого концерна.
И главное, не забываем про газопровод "Северный поток-2", который так неистово лоббирует Берлин. Ведь санкции США, если будут введены в своем первоначальном виде, без редактирования, попросту поставят крест на этом проекте и очередной российской трубе настанет "труба".
Но, знаете, чем весь этот гвалт из ареала Дойчланд мне добавляет уверенности в том, что санкции таки будут приняты? Документ в конце своего пути поступает на подпись президенту США и вчера я уже писал, что влиятельное окружение Трампа не даст тому и на минуту усомниться в целесообразности подписания. Но есть ещё один момент - чистейшая психология. Трамп поступит вопреки возмущениям ЕС, нарочно. Таков уж его характер.
А потому - возмущайтесь громче, господа! Вскрытие просроченных консервов тоже, порою, полезно.
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