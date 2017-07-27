 Реестр получающих субсидии не будет открытым, - Минсоцполитики

Об этом сообщил на брифинге директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Виталий Музыченко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.
Музыченко сообщил, что, поскольку граждане для назначения субсидии предоставляют органам социальной защиты населения право обрабатывать их персональные данные, а информация о доходах имеет ограниченный доступ, реестр будет закрытый характер.
"Жилищные субсидии назначаются районными и городскими органами социальной защиты населения, соответственно, учет сейчас ведется на местном уровне. Правительство приняло решение интегрировать эти разрозненные базы данных в единый реестр получателей жилищных субсидий. Учитывая, что для назначения субсидии используются персональные данные людей, реестр не может быть открытым ", - сказал Музыченко.
По его словам, электронная база для реестра получателей субсидий должна быть создана до 20 декабря 2017 года, а начало ее функционирования планируется на 1 января 2018 года.
Музыченко также добавил, что будут отрабатываться соответствующие системы защиты персональных данных получателей субсидий, чтобы реестра служил исключительно для учета получателей социальной помощи.
"Доступ к нему будут иметь только Министерство социальной политики и управления социальной защиты населения с целью эффективного управления системой жилищных субсидий", - уточнил Музыченко.
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