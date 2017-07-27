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 Экономика
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Все про:субсидия (325) Министерство социальной политики (498)

 Реестр получающих субсидии не будет открытым, - Минсоцполитики

субсидии

Реестр получателей субсидий на жилищно-коммунальные услуги не будет представлен в открытом доступе, согласно правилам доступа к персональным данным граждан.

Об этом сообщил на брифинге директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Виталий Музыченко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

Музыченко сообщил, что, поскольку граждане для назначения субсидии предоставляют органам социальной защиты населения право обрабатывать их персональные данные, а информация о доходах имеет ограниченный доступ, реестр будет закрытый характер.

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"Жилищные субсидии назначаются районными и городскими органами социальной защиты населения, соответственно, учет сейчас ведется на местном уровне. Правительство приняло решение интегрировать эти разрозненные базы данных в единый реестр получателей жилищных субсидий. Учитывая, что для назначения субсидии используются персональные данные людей, реестр не может быть открытым ", - сказал Музыченко.

По его словам, электронная база для реестра получателей субсидий должна быть создана до 20 декабря 2017 года, а начало ее функционирования планируется на 1 января 2018 года.

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Музыченко также добавил, что будут отрабатываться соответствующие системы защиты персональных данных получателей субсидий, чтобы реестра служил исключительно для учета получателей социальной помощи.

"Доступ к нему будут иметь только Министерство социальной политики и управления социальной защиты населения с целью эффективного управления системой жилищных субсидий", - уточнил Музыченко.

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чому ...у нас що немає "бідних" прокурорів і депутатів ?
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значит половина субсидий получают нардепы министры и прочие бедные олигархи например как факт сдается квартира с оформленной субсидией я знаю тему сам оформлял субсидию (имею на то оснвования) и мне никак не понять КАК именно умудряются получать и не на одну полный пакет субсидий только для своих и за откаты...поэтому реетср и закрыт а я лично был бы не против его доступности и откртости ну подумаешь напишут мои анкетные данные площадь квратиры адрес и сумму и основания и расчет дохода.. пусть читают прочитали и все вопросы шу шу за спиной и отпали.. а так вопросы вопросы раз секретно значит полный пи..ц
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нет, у этих официальная зарплата не позволяет претендовать на субсидию, а вот бизнесменов на "лексусах" получающих субсидии, я знаю ой как много!
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а я лично знаю высокопоставленного чиновника который в 2014 году получил 1400000 грн мат помощи для поддержания большой семьи и хатынки 1000м
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Это скорей всего старый судья, причем не районный, а помощь выходное пособие? Каким боком это к субсидии?
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" Реестр получающих субсидии не будет открытым "

Супер . Теперь депутаты смогут получить субсидию
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Тобто матимемо "мертві душі",що отримуватимуть шалені субсидії?
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И правильно! Ведь все и так знают кто получает десятки миллиардов гривен так называемых субсидий - рыжий донецкий таракан и курчавый липецкий мародер. Причем упыри оба
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Ну звичайно, знову - "тєнь на плетень"................. А чому б дійсно не зробити доступною "інфу" у такому вигляді - Ф.І.П отримувача субсидій і адреса? І не потрібно більше ніяких даних.......... Хоча судячи по тому як орудують банківські шахраї, ці дані і так - у відкритому доступі.
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ага, а потом соседи на него заяву накатают. Мол на мерсе ездит, в домине живет, дважды в год за бугром отдыхает и субсидии у него - по бедности...
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Ото ж бо й воно............... А таких отримувачів субсидій - безліч. "Мерс" і "доміна", звичайно - перебільшення (можливо і таке є) а от що дехто в опалювальний період зовсім не платить нічого, то це - факт. І разом з тим, є люди яким відмовили у наданні субсидій, хоча їхніх доходів в опалювальний період вистачає лише заплатити за "комуналку".
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увы, у нас на Закарпатье, это не преувеличение, а обыденность....
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конечно что отказали, потому что у таких людей белые зарплаты, а кто в конвертах получает, мало того что налоги не плотит, так еще и спокойненько забирает чужие!
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Видно много прокурворов получают субсидии.
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...ібо некуй КАЗЛАМ знати куда йдут украдені через "справедливі тарифи" гроші...
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Не будет открытым... это плохо, у меня сосед ездит на ниссане, кажется ХР, ну короч колеса такие большие,недавно взял. Задолженность по квартплате тысяч двадцать. Грит денех нет. Вот он как раз и получит субсидию. Наверное закрытость и нужна для таких и естессно депутатов. Те своего не упустят
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаРеестр получающих субсидии не будет открытым, - Минсоцполитики
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