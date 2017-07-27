 Ливийский суд продлил содержание под стражей 14 украинцев с танкера "Рута"

Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"По делу задержанного украинского судна "Рута" и членов его экипажа продолжаются следственные действия. Экипаж судна содержится под стражей. 17 июля 2017 суд продлил срок содержания под стражей членов экипажа на месяц", - сказал дипломат.
"Все юридические действия по делу проходят в присутствии адвоката и переводчика", - подчеркнул Кирилич. По его словам, в рамках обеспечения консульского сопровождения указанного дела сотрудники украинского посольства посетили 11 июля задержанных членов экипажа.
"Членам экипажа судна "Рута" была доведена информация о ходе рассмотрения возбужденного в отношении них уголовного производства и они проинформированы о мерах, принимаемых для обеспечения соблюдения их прав и интересов", - отметил представитель МИД.
"В ходе посещения задержанным гражданам Украины была предоставлена возможность осуществить телефонные разговоры с родственниками в Украине", - добавил Кирилич.
Напоминаем, в конце апреля ливийские военно-морские силы задержали два судна по подозрению в контрабандном вывозе нефти из этой страны. Один из кораблей - танкер "Рута" под украинским флагом. Судно принадлежит одесской компании. По сообщению Reuters, перед задержанием судов три часа продолжалась перестрелка.
570 1
Поляков не явился к правоохранителям, чтобы на него одели электронный браслет, - Нацполиция (обновлено)(63)
Директор компании, организовавший схему разворовывания бюджетных средств при реконструкции улиц города, арестован во Львове. ФОТО(25)
Информатор боевиков "ДНР" арестована в Винницкой области, - прокуратура(55)
Суд оккупантов приговорил севастопольца за посты в соцсетях к 1 году и 3 месяцам лишения свободы, – СМИ(11)
О заочных арестах украинских прокуроров судами РФ(0)
Добкин о своем деле: "Все статьи притянуты за уши, это дело политическое"(66)
Суд арестовал Добкина с залогом 50 млн гривен. ФОТО+ВИДЕО(282)
Ответить