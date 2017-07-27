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 Ливийский суд продлил содержание под стражей 14 украинцев с танкера "Рута"

танкер "рута"

Власти Ливии продолжают содержать под стражей 14 украинцев с танкера "Рута".

Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"По делу задержанного украинского судна "Рута" и членов его экипажа продолжаются следственные действия. Экипаж судна содержится под стражей. 17 июля 2017 суд продлил срок содержания под стражей членов экипажа на месяц", - сказал дипломат.

"Все юридические действия по делу проходят в присутствии адвоката и переводчика", - подчеркнул Кирилич. По его словам, в рамках обеспечения консульского сопровождения указанного дела сотрудники украинского посольства посетили 11 июля задержанных членов экипажа.

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"Членам экипажа судна "Рута" была доведена информация о ходе рассмотрения возбужденного в отношении них уголовного производства и они проинформированы о мерах, принимаемых для обеспечения соблюдения их прав и интересов", - отметил представитель МИД.

"В ходе посещения задержанным гражданам Украины была предоставлена возможность осуществить телефонные разговоры с родственниками в Украине", - добавил Кирилич.

Напоминаем, в конце апреля ливийские военно-морские силы задержали два судна по подозрению в контрабандном вывозе нефти из этой страны. Один из кораблей - танкер "Рута" под украинским флагом. Судно принадлежит одесской компании. По сообщению Reuters, перед задержанием судов три часа продолжалась перестрелка.

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вероятно наш (?) спецназ, буквально завтра вызволит граждан Украины..
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