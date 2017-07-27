 Судебная ветвь власти не готова к рассмотрению коррупционных дел, - глава НАБУ Сытник

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в интервью "5 каналу".
"Судебная ветвь власти не готова к рассмотрению коррупционных дел - необходимо создавать антикоррупционный суд", - сказал он.
Говоря о количестве дел, которые рассматривает НАБУ, Сытник отметил: " В среднем - около 400 дел. И сейчас у нас 620 работников из 700 возможных. В ближайшее время еще будет назначено несколько детективов. То есть фактически штат почти сформирован, все подразделения запущены, дела расследуются.
Каждый день проводятся следственные действия, этот процесс уже набирает серьезные обороты, потому что мы постоянно наращиваем количество людей, постоянно эти люди обеспечивают внутреннюю коммуникацию и соответственно наши ресурсы постоянно растут, и соответственно расследования постоянно новые. Но опять же мы приводим к тому, что в судах эти дела саботируются", - сказал он.
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ГЛАВНОЕ ПОБОЛЬШЕ ПИЗДЕТЬ
Ты пздишь время идет ЗП капает причем не токо ЗП а и ЛАВЕ а ЛОХИ ХАВАЮТ аж за ушами плямкает!!
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Если кто и "садится", то только те, которые невыгодные власти...
Грустно всё это...
Тот случай, когда хочешь шоколада, но тебя от него просто выворачивает...
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https://m.point.md/ru/novosti/politika/iz-kishinevskogo-aeroporta-byl-deportirovan-deputat-gosdumy-rf
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От нашим "антикоррупционерам" счастье, опять повод пошуметь попиарится, щас месяц опять будут тему пустую мусолить и посты в Фейсбуке писать))
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