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 Судебная ветвь власти не готова к рассмотрению коррупционных дел, - глава НАБУ Сытник

сытник

Судебная ветвь власти не готова к рассмотрению коррупционных дел.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в интервью "5 каналу".

"Судебная ветвь власти не готова к рассмотрению коррупционных дел - необходимо создавать антикоррупционный суд", - сказал он.
Говоря о количестве дел, которые рассматривает НАБУ, Сытник отметил: " В среднем - около 400 дел. И сейчас у нас 620 работников из 700 возможных. В ближайшее время еще будет назначено несколько детективов. То есть фактически штат почти сформирован, все подразделения запущены, дела расследуются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Воровать в Украине меньше не стали, но ликвидация коррупционных схем проходит", - глава НАБУ Сытник. ВИДЕО

Каждый день проводятся следственные действия, этот процесс уже набирает серьезные обороты, потому что мы постоянно наращиваем количество людей, постоянно эти люди обеспечивают внутреннюю коммуникацию и соответственно наши ресурсы постоянно растут, и соответственно расследования постоянно новые. Но опять же мы приводим к тому, что в судах эти дела саботируются", - сказал он.

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НАеБУ учится у ГПУ
ГЛАВНОЕ ПОБОЛЬШЕ ПИЗДЕТЬ
Ты пздишь время идет ЗП капает причем не токо ЗП а и ЛАВЕ а ЛОХИ ХАВАЮТ аж за ушами плямкает!!
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Кода на 180% Майдан случается через каждые четыре года каждую осенью. Это уже назад не вернуть после того, как теперешний гарант приписал себе еще год с 4 до 5 лет президенства, для своей братвы еще год правления над 42 000 000 - 47 000 000 людей. Охренеть. 42 000 000 миллиона объебать народ всего-лишь по доллару с челосвека, то это 42 000 000 - 47 000 000 миллиардов гривен.
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Пэця все подгреб под себя, да и хрен бы с ним, если бы страну подумал, а так везде только имитация. Возьмите к примеру Румынию - там коррупция была хуже чем у нас, но они смогли её побороть, пересадили и депутатов и министров. Суды по коррупционным делам проходили от 1 до 7 дней. При желании всё можно сделать.
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У свудебной власти сейчас с прокурворами золотая пора. Одни ловят, другие за бабки отпускают, деньги делят, десятину наверх передают...
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как вариант схема идеальная,хотя и старая.
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Скованые одной цепью...
Если кто и "садится", то только те, которые невыгодные власти...
Грустно всё это...
Тот случай, когда хочешь шоколада, но тебя от него просто выворачивает...
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Судебная власть не то чтобы не готова, судебная власть напрочь отсутствует: язык не повернётся это сборище паразитов назвать судебной властью.
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Ну так арестовывайте судей, всех подряд, хотя бы на 3 дня.....
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Вот это новость!)))
От нашим "антикоррупционерам" счастье, опять повод пошуметь попиарится, щас месяц опять будут тему пустую мусолить и посты в Фейсбуке писать))
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