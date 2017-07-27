EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Спорт
  1062  7
Все про:награда (1196) победа (369) спорт (1708) украинцы (2554)

 Украинский кикбоксер Дубина стал чемпионом Всемирных Игр-2017

игры всемирные

Украинец Виталий Дубина стал чемпионом Всемирных Игр, выиграв соревнования по кикбоксингу в весовой категории до 71 кг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В решающей схватке за золото 22-летний спортсмен из Херсона победил Богдана Шумарова из Болгарии. Судейский счет боя - 3:0 в пользу украинца.

Напомним, до этого также первое место по кикбоксингу занял Орфан Сананзаде из Украины, Роман Головатюк получил бронзу в этом виде спорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главным и старшим тренерам олимпийцев подняли зарплату до 35 тысяч гривен, - Жданов

Кикбоксинг является одним из четырех "показательных видов спорта" на Всемирных Играх вместе с академической греблей (где у украинцев три золота и бронза), американским футболом и спидвеем. Медали, завоеванные в этих видах, не идут в официальный командный зачет на мировом форуме.

На данный момент у сборной Украины в официальной таблице остается 20 медалей (6 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых). Украинцы - на восьмом месте среди 112-ти сборных.

Также читайте: В активе сборной Украины второе "серебро" Всемирных игр-2017

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У нас ДУБИНА может МЭРОМ киева даже в перспективе стать.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
уже одна дубина мэром работает
 показать весь комментарий
Ответить
 
дійсно гарне прізвище для кікбоксера..!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Респект!
p.s. Дал Бог фамилию, можно во всех контактных видах спорта весь "цвет-мет" собрать ...))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинский кикбоксер Дубина стал чемпионом Всемирных Игр-2017
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти