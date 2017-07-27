 Украинский кикбоксер Дубина стал чемпионом Всемирных Игр-2017

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В решающей схватке за золото 22-летний спортсмен из Херсона победил Богдана Шумарова из Болгарии. Судейский счет боя - 3:0 в пользу украинца.
Напомним, до этого также первое место по кикбоксингу занял Орфан Сананзаде из Украины, Роман Головатюк получил бронзу в этом виде спорта.
Кикбоксинг является одним из четырех "показательных видов спорта" на Всемирных Играх вместе с академической греблей (где у украинцев три золота и бронза), американским футболом и спидвеем. Медали, завоеванные в этих видах, не идут в официальный командный зачет на мировом форуме.
На данный момент у сборной Украины в официальной таблице остается 20 медалей (6 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых). Украинцы - на восьмом месте среди 112-ти сборных.
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p.s. Дал Бог фамилию, можно во всех контактных видах спорта весь "цвет-мет" собрать ...))
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