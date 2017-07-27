 Работая в ГПУ, Сус записывал в своем кабинете компрометирующие встречи

Об этом стало известно 27 июля в заседании Соломенского суда, где решается вопрос об избрании меры пресечения, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности, зафиксировано как Сус встречался с представителем компании "Карпатыгаз", который занимался покупкой билетов в Швецию для Суса.
Компанию "Карпатыгаз" связывают с Дмитрием Фирташем. Также есть кадры, где Сус обсуждает решение вопросов в судах, а также считает деньги.
В свою очередь Сус заявил, что не знал о видеорегистраторе в своем кабинете.
Как известно, 25 июля на территории аэропорта "Борисполь" НАБУ задержало бывшего сотрудника Генпрокуратуры. В ГПУ он работал следователем Главного следственного управления, а также заместителем начальника Департамента ГПУ по особо важным делам в сфере экономики.
По фактам возможных преступных действий задержанного детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в разных уголовных процессах, начиная с апреля 2016 года".
Ранее Луценко вынес выговор Сусу за то, что тот не указал в декларации элитный автомобиль Audi Q7.
В августе 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о попытке проведения обыска в здании НАБУ прибывшими следователями Генпрокуратуры. Группу следователей ГПУ возглавлял Дмитрий Сус. Согласно постановлению суда, основанием для обыска стало дело от 22 апреля 2016 года "по факту незаконного прослушивания сотрудниками НАБУ телефонных разговоров фигурантов одного из уголовных производств".
Подробнее читайте в статье "Дмитро Сус і НАБУ: війна компроматів".
В июне 2015 года Сус также проводил обыск в кабинете главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко. После этого Чернушенко сбежал и сейчас находиться за границей.
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Yahooєю….
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[Убрав Саакашвили, Порошенко пойдет на сговор с Путиным - Боровой - Экономика от Пророка]: Посмотри! https://www.economics-prorok.com/2017/07/%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b2-%d1%81%d0%b0%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%88%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0.html#more-28028
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"... черные всадники уже скачут за тобой...."
эта ноша тяжела для любого человека, потому ее нести проще хобитам
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