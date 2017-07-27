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Все про:видеофиксация (94) ГПУ (8804) суд (21317)

 Работая в ГПУ, Сус записывал в своем кабинете компрометирующие встречи

сус

С помощью присвоенного видеорегистратора Дмитрий Сус записывал встречи в своем рабочем кабинете в Генпрокуратуре.

Об этом стало известно 27 июля в заседании Соломенского суда, где решается вопрос об избрании меры пресечения, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, зафиксировано как Сус встречался с представителем компании "Карпатыгаз", который занимался покупкой билетов в Швецию для Суса.

Компанию "Карпатыгаз" связывают с Дмитрием Фирташем. Также есть кадры, где Сус обсуждает решение вопросов в судах, а также считает деньги.

В свою очередь Сус заявил, что не знал о видеорегистраторе в своем кабинете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суса подозревают в присвоении денег и вещей, изъятых при обыске

Как известно, 25 июля на территории аэропорта "Борисполь" НАБУ задержало бывшего сотрудника Генпрокуратуры. В ГПУ он работал следователем Главного следственного управления, а также заместителем начальника Департамента ГПУ по особо важным делам в сфере экономики.

По фактам возможных преступных действий задержанного детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в разных уголовных процессах, начиная с апреля 2016 года".
Ранее Луценко вынес выговор Сусу за то, что тот не указал в декларации элитный автомобиль Audi Q7.

В августе 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о попытке проведения обыска в здании НАБУ прибывшими следователями Генпрокуратуры. Группу следователей ГПУ возглавлял Дмитрий Сус. Согласно постановлению суда, основанием для обыска стало дело от 22 апреля 2016 года "по факту незаконного прослушивания сотрудниками НАБУ телефонных разговоров фигурантов одного из уголовных производств".

Подробнее читайте в статье "Дмитро Сус і НАБУ: війна компроматів".

В июне 2015 года Сус также проводил обыск в кабинете главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко. После этого Чернушенко сбежал и сейчас находиться за границей.

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про этот регистратор уже неделю пишут, а где сделка со следствием?
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Даже не знаю кого он там может сдать, разве что награбленным поделиться или может налоги с награбленного заплатить.
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Кстати, около трех часов назад Константин Боровой сообщил в Фейсбуке очень важную новость. «Новая история. В защиту Порошенко против Саакашвили включились кремлевские тролли», - написал он.
https://goo.gl/84YVzo
[Убрав Саакашвили, Порошенко пойдет на сговор с Путиным - Боровой - Экономика от Пророка]: Посмотри! https://www.economics-prorok.com/2017/07/%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b2-%d1%81%d0%b0%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%88%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0.html#more-28028
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Тобто гражданіна парашеску вєлякої рассєї також записав?
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Гражданін парашеску має декілька громадянств. Воно мені ця президента не президент.Я маю одне України.
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Что-то у корреспондента не сходится. Сус что, сам себя записывал?
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Тогда его не судить нужно, а в дурдом определять.
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Борьба с коррупцией - это как нести золотое колечко с Властелина колец. Многие становятся Голлумом и Сус не исключение. Там ( в ГПУ) походу одни голлумы
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НЕ КОПАЙ ДРУГОМУ ЯМУ - САМ В НЕЕ ПОПАДЕШЬ!!! Народная мудрость....
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".... моя прелесть ..."
"... черные всадники уже скачут за тобой...."
эта ноша тяжела для любого человека, потому ее нести проще хобитам
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