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Все про:Италия (840) мигранты (500) нелегалы (222) перевозки (203)

 В Италии задержали около 40 украинцев по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов

италия

В Италии по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов за два года были задержаны около 40 украинцев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "УНИАН".

"По информации иностранных дипломатических учреждений Украины в Италии, в течение 2014-2016 годов на территории Италии задержаны и арестованы около 40 граждан Украины по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов", - сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

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По его словам, украинцев часто нанимали через интернет якобы для перевозки туристов.

"Все арестованные сообщали об одной и той же схеме найма на работу. Итак, в отдельных городах Украины неизвестные лица в сети интернет объявляли предложения по работе в туристической сфере, в частности, перевозке туристов на яхте", - рассказал дипломат.

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"На месте прибытия их встречали лица, и предлагали работу по перевозке туристов. Лица, предлагавшие работу, затем обязывали граждан Украины, которые были членами экипажей яхт, брать на борт лиц, которые якобы были туристами и должны быть доставлены в определенный назначенный пункт", - добавил Кирилич.

Также, по его словам, консульскими должностными лицами оперативно установлены официальные контакты с компетентными органами Италии, а также направлялись запросы в эти органы в связи с задержанием указанной категории граждан Украины.

Он добавил, что по этому делу и дальше продолжаются следственные действия.

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От заголовки пишуть мля... 40 чЄловЄк задІржалІ... За два роки 40 це нормально А скільки їхніх макаронників за лдугандонів воюють проти Українців? Чому не пишуть?
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Согласен на все 100. если б консул был украинский. а не мурло с соответствующей фамилией - и дал бы цифирь - сколько задержали итальяшек, турок и греков - можно было бы и сравнить
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И ты действительно веришь что сорок хохлов перевезло через море ДВА МИЛЛИОНА нелегалов?
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Итальянцы стали о чем то догадываться. Готовятся запретить заход судов с так называемыми спасателями. Многимиллионый бизнес на перевезке африканского шлака. За перевозку берут от 5 до 10 штук, сажают на любое поавающее средство, звонят "спасателям", те забирают прямо из тер. вод.
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Итальянцы стали о чем то догадываться. Готовятся запретить заход судов с так называемыми спасателями. Многимиллионый бизнес на перевезке африканского шлака. За перевозку берут от 5 до 10 штук, сажают на любое поавающее средство, звонят "спасателям", те забирают прямо из тер. вод.
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От зачем тумана напускать.
Ясно же, что эти 40 - обычные украинские моряки, может из бывшего Черноморского Пароходства или ТФД -Торгового Флота Донбасса )), нанятые по дешевке на какие -то лайбы ("яхты") для перевозки нелегалов!
Не всем же удалось устроиться на офшорный флот по 500$ в день


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Щось дивне коїться в Італії..................Он їхній посол в Росії Чезаре Марія, назвала кримський референдум - «голосованием страны за независимость»....................... Можливо кацапи і брешуть, але все ж таки - "диму без вогню - не буває".........
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Підкуп,можливо шантаж..Нічого дивного,це ж Кацапія.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Италии задержали около 40 украинцев по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов
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