 В Италии задержали около 40 украинцев по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "УНИАН".
"По информации иностранных дипломатических учреждений Украины в Италии, в течение 2014-2016 годов на территории Италии задержаны и арестованы около 40 граждан Украины по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов", - сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
По его словам, украинцев часто нанимали через интернет якобы для перевозки туристов.
"Все арестованные сообщали об одной и той же схеме найма на работу. Итак, в отдельных городах Украины неизвестные лица в сети интернет объявляли предложения по работе в туристической сфере, в частности, перевозке туристов на яхте", - рассказал дипломат.
"На месте прибытия их встречали лица, и предлагали работу по перевозке туристов. Лица, предлагавшие работу, затем обязывали граждан Украины, которые были членами экипажей яхт, брать на борт лиц, которые якобы были туристами и должны быть доставлены в определенный назначенный пункт", - добавил Кирилич.
Также, по его словам, консульскими должностными лицами оперативно установлены официальные контакты с компетентными органами Италии, а также направлялись запросы в эти органы в связи с задержанием указанной категории граждан Украины.
Он добавил, что по этому делу и дальше продолжаются следственные действия.
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https://www.youtube.com/watch?v=fSROVfeSLXg
https://www.youtube.com/watch?v=4nL6vHPTXIQ
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Ясно же, что эти 40 - обычные украинские моряки, может из бывшего Черноморского Пароходства или ТФД -Торгового Флота Донбасса )), нанятые по дешевке на какие -то лайбы ("яхты") для перевозки нелегалов!
Не всем же удалось устроиться на офшорный флот по 500$ в день
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