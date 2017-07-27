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 Политика Украины
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 Боеприпасы, "найденные" у украинского активиста Балуха в Крыму, стояли на учете в Барнауле, – адвокат

балух

27 июля обвинение закончило представлять свои доказательства, в том числе результаты экспертиз боеприпасов, якобы найденных на чердаке у украинского активиста Владимира Балуха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Согласно данным, озвученным на судебном процессе, на части предметов выявленные отпечатки не подлежат идентификации, на остальных отпечатков вообще не обнаружено. Исследовать ветошь, в которую были свернуты боеприпасы, суд отказался.

Во время судебного заседания стало известно, что боеприпасы, якобы найденные в жилище Балуха, были произведены в 1989 году и стояли на учете в российском Барнауле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Суд" по делу украинского активиста Балуха отказывается допрашивать сотрудников крымского ФСБ

Во время заседания Балуху стало плохо в зале суда, его на "скорой" забрали в больницу, однако позднее вернули на судебное заседание, несмотря на плохое самочувствие обвиняемого.

Заседание подконтрольного Кремлю Раздольненского райсуда Крыма по делу Балуха продолжится в пятницу, 28 июля.

Также читайте: Украинский политзаключенный Балух содержится в СИЗО Симферополя в невыносимых условиях, - правозащитники

Напоминаем, оккупационные "власти" Крыма с декабря 2016 года незаконно удерживают крымчанина в СИЗО.

Владимир Балух вывесил на своем доме украинский флаг в 2014 году и не снимал его вплоть до ареста. Также "переименовал" свой дом в "дом 18 по улице Небесной Сотни". У него трижды проходил обыск. Во время последнего - 12 декабря 2016 года - сотрудники ФСБ "нашли" 5 шашек тротила и несколько патронов. Тогда же Владимир был арестован и находится до сих пор в СИЗО Симферополя по обвинению по 222, ч.1 УК РФ (хранении боеприпасов и взрывчатых веществ).

Читайте: "Суд" в Крыму отказал защите украинского активиста Балуха в повторном проведении экспертиз




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жаль чувака, но я бы на его месте с проукраинской позицией бросил все и сразу уехал бы на материк. ну, или если было жаль бросать имущество, просто не показывать свою позицию.
вся страна не смогла крым удержать, а один в поле вообще не воин.
жизнь важнее.
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Во время судебного заседания стало известно, что боеприпасы, якобы найденные в жилище Балуха, были произведены в 1989 году и стояли на учете в российском Барнауле.Источник: https://censor.net.ua/n449434

Так Барнаул патронами снабжает пол России. И как патроны могут стоять на учёте? Может, произведены в Барнауле?
Адвокат какую-то шнягу несёт. То, что подбросили - понятно (ну или Балух - идиот, что торже возможно). Но приводить такие аргументы в защиту - бред бредовый.
А так то статья, по которой обычно условный срок дают (но взрывчатка - это уже на реальный тянет. Да ещё политика).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоеприпасы, "найденные" у украинского активиста Балуха в Крыму, стояли на учете в Барнауле, – адвокат
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