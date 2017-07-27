 Меня могут сегодня ночью не впустить в Украину, - Сакварелидзе

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Он отметил: "По моей информации, что касается лично меня, то никаких подготовленных документов для лишения гражданства на этот момент нет. Но насколько мне известно, Порошенко сейчас настоятельно требует сделать их задним числом, чтобы не впустить меня в страну. Хочет воспользоваться тем, что я не в Украине, ведь неизвестно, когда еще предоставится такая возможность) ночью уже буду с вами сегодня в 2:50 утра аэропорт Жуляны!
В свою очередь, пресс-служба "Руха новых сил Михеила Саакашвили" сообщила, что представители их партии планируют встретить Д.Сакварелидзе в аэропорту и поддержать его.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
В ответ бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что у президента Петра Порошенко не получится лишить его украинского гражданства.
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Зарегистрирована партия "Блок Михеила Саакашвили", которая не имеет отношения к политику, - Сакварелидзе(101)
"Почему Юру Енакиевского никто не судит? О Сталине вспомнили, а о Юре Енакиевском - нет?", - экс-замгенпрокурора Сакварелидзе(77)
Люди Порошенко готовят очень большую кампанию для моей дискредитации, чтобы забрать у меня гражданство, - Саакашвили. ВИДЕО(401)
НАБУ полтора года рисует против меня фейки на основе проплаченных публикаций, - Мартыненко(116)
Сакварелидзе прокомментировал оценку работы прокуратуры Одесской области, которую дал Луценко(0)
"Труханов фальсифицировал выборы. Любимчик президента Леша Гончаренко получил команду поддержать ватника, сепаратиста и бывшего бандита", - Сакварелидзе. ВИДЕО(65)
"Я точно знаю, что Кононенко уже вступил в определенные переговоры с грузинской стороной", - Сакварелидзе о выдаче Саакашвили(277)
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как низко и подло умеют поступать петя и ко - мы все прекрасно видели.
кроме слепых порохотроллей, на которых петя ссать с большой горы будет, а моча им святой росой казаться будет!
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не зря с...а в Грузию ездил...
договорился с прокремлёвскими Михо убрать...
не гарант...обосрыш...
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Засліплений ненавистю і мстивістю,перейнятий збереженням влади будь-якою ціною, заради ненаситного збагачення, Порошенко нездатний зрозуміти , що цей його вчинок вдарить бумерангом по ньому. І це буде не за горами...
Цим фактом Порошенко продемонстрував зневажливе ставлення до закону( найвищого - Конституції) і відсутність у нього таких понять як честь, гідність, моральність і врешті-решт,здорового глузду. Порошенко мстить Саакашвілі, бо боїться цієї правди, яку публічно висловлює Саакашвілі. І робить це Порошенко особливо підленько, скориставшись відсутністю Міхо в Україні.
Не треба сумніватися, як це сприймуть у країні - справжньому нашому стратегічному партнерові США. Там добре розуміють, хто такі Саакашвілі і Порошенко!
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Саакашвілі здійснив історичний подвиг - він докорінно змінив Грузію, зміцнив її суверенітет і національну безпеку до такої степні, що ніякі " іванішвілівці" не в стані суттєво змінити цей курс. Він назавжди ввійшов в історію Грузію з найкращого боку, як великий патріот і мужній державний діяч( некорумпований, що так важливо у наш підступний час), який за будь-яких обставин не здатен прогинатися перед Москвою.
Все, що Михайло робив в Україні, він намагався спрямовувати на зміцнення нашої держави, бо він розуміє, що сильна і незалежна Україна в інтересах незалежної Грузії( як і решти цивілізованого світу), про що він завжди наголошував.
Тому, він діяв не заради особистої державної кар'єри чи вигоди , на яку він не мав жодних юридичних підстав і добре це розумів.
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А як виглядає на його фоні Порошенко? Кому не відомо, що Порошенко не просто олігарх - він глава мафії в Україні, жадібний барига, який використовує високий державний пост у своїх власних КОРИСЛИВИХ цілях, на шкоду Україні. Порошенко торгує національними інтересами, йдучи на таємні договорняки з режимом Путіна, поступаючи як дрібна маріонетка Кремля, боячись визнати юридично факт російської агресії проти України, розірвати дипломатичні стосунки з агресором( до речі. Грузія досі не відновила дипломатичних відносин з РФ, які розірвав Саакашвілі). І в той час, коли США вводить додаткові санкції проти РФ, завдяки Порошенкові( бо він узурпував у своїх руках всі важелі влади) російський бізнес в Україні процвітає.
Напевно, вибір часу для авантюри проти Саакашвілі, не випадково співпав з подіями в Конгресі США?! Аби відвернути увагу від того, Україна фактично нічого не робить в дипломатичній, економічній, безпековій сферах в протидії агресору і переключити увагу суспільства на Саакашвілі.
Але, до яких би хитрощів не вдавався Порошенко, у світі ціну йому знають і знають, де де він ховає свої статки, розкидані в офшорах по цілому світі. Головне, щоб українці нарешті зрозуміли, що Порошенко здійснює політику ганьби і зради, і його потрібно зупинити, якщо хочемо зберегти державу!
Степан ХМАРА
[Підла помста]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1501165849-pidla-pomsta.html
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ато еще и жирным выдели, может твой высер важнее смотреться будет
ПыС. петя гражданство дал - петя гражданство забрал.
ОК. по такой же логике народ Украины пете полномочия и власть дали, он у пети полномочия и власть опять заберет.
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Саакашвілі звернувся до українців ОПУБЛІКОВАНО ВІДЕО
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