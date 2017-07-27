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 Политика Украины
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Все про:аэропорт (1266) Сакварелидзе (298)

 Меня могут сегодня ночью не впустить в Украину, - Сакварелидзе

сакварелидзе

Экс-заместитель генерального прокурора Украины, представитель партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили Давит Сакварелидзе заявляет, что его могут не впустить в Украину, когда он в ночь на пятницу, 28 июля, прибудет в аэропорт "Жуляны" (Киев).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "По моей информации, что касается лично меня, то никаких подготовленных документов для лишения гражданства на этот момент нет. Но насколько мне известно, Порошенко сейчас настоятельно требует сделать их задним числом, чтобы не впустить меня в страну. Хочет воспользоваться тем, что я не в Украине, ведь неизвестно, когда еще предоставится такая возможность) ночью уже буду с вами сегодня в 2:50 утра аэропорт Жуляны!

В свою очередь, пресс-служба "Руха новых сил Михеила Саакашвили" сообщила, что представители их партии планируют встретить Д.Сакварелидзе в аэропорту и поддержать его.

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

В ответ бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что у президента Петра Порошенко не получится лишить его украинского гражданства.
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И шо он напишет, когда впустят без всяких вопросов?
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Это он так просит журналистов приехать, его встретить.
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Овощь тоже беспредельничал перед своим крахом..
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лучше перебдеть, чем недобдеть.

как низко и подло умеют поступать петя и ко - мы все прекрасно видели.
кроме слепых порохотроллей, на которых петя ссать с большой горы будет, а моча им святой росой казаться будет!
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А шо там с делом бриллиантовых? Уже в тюрьме? Давид тогода привысил свои полномочия, зато поймал с поличным. Можно теперь его судить за привышение полномочий и отобрать гражданство. Уперед!
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Порошенко много делает в угоду Путлера. Ну а что касается Саакашвили, то тут интересы Путлера и Пети полностью совпали.
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пэтя уже пятый памперс меняет...
не зря с...а в Грузию ездил...
договорился с прокремлёвскими Михо убрать...
не гарант...обосрыш...
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кто это сделал?(в смысле выбрал этого обосраша)
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Позбавивши громадянства М. Саакашвілі, Порошенко ще раз підтвердив наскільки він підлий і мстивий пігмей.

Засліплений ненавистю і мстивістю,перейнятий збереженням влади будь-якою ціною, заради ненаситного збагачення, Порошенко нездатний зрозуміти , що цей його вчинок вдарить бумерангом по ньому. І це буде не за горами...

Цим фактом Порошенко продемонстрував зневажливе ставлення до закону( найвищого - Конституції) і відсутність у нього таких понять як честь, гідність, моральність і врешті-решт,здорового глузду. Порошенко мстить Саакашвілі, бо боїться цієї правди, яку публічно висловлює Саакашвілі. І робить це Порошенко особливо підленько, скориставшись відсутністю Міхо в Україні.

Не треба сумніватися, як це сприймуть у країні - справжньому нашому стратегічному партнерові США. Там добре розуміють, хто такі Саакашвілі і Порошенко!

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Саакашвілі здійснив історичний подвиг - він докорінно змінив Грузію, зміцнив її суверенітет і національну безпеку до такої степні, що ніякі " іванішвілівці" не в стані суттєво змінити цей курс. Він назавжди ввійшов в історію Грузію з найкращого боку, як великий патріот і мужній державний діяч( некорумпований, що так важливо у наш підступний час), який за будь-яких обставин не здатен прогинатися перед Москвою.

Все, що Михайло робив в Україні, він намагався спрямовувати на зміцнення нашої держави, бо він розуміє, що сильна і незалежна Україна в інтересах незалежної Грузії( як і решти цивілізованого світу), про що він завжди наголошував.
Тому, він діяв не заради особистої державної кар'єри чи вигоди , на яку він не мав жодних юридичних підстав і добре це розумів.

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А як виглядає на його фоні Порошенко? Кому не відомо, що Порошенко не просто олігарх - він глава мафії в Україні, жадібний барига, який використовує високий державний пост у своїх власних КОРИСЛИВИХ цілях, на шкоду Україні. Порошенко торгує національними інтересами, йдучи на таємні договорняки з режимом Путіна, поступаючи як дрібна маріонетка Кремля, боячись визнати юридично факт російської агресії проти України, розірвати дипломатичні стосунки з агресором( до речі. Грузія досі не відновила дипломатичних відносин з РФ, які розірвав Саакашвілі). І в той час, коли США вводить додаткові санкції проти РФ, завдяки Порошенкові( бо він узурпував у своїх руках всі важелі влади) російський бізнес в Україні процвітає.

Напевно, вибір часу для авантюри проти Саакашвілі, не випадково співпав з подіями в Конгресі США?! Аби відвернути увагу від того, Україна фактично нічого не робить в дипломатичній, економічній, безпековій сферах в протидії агресору і переключити увагу суспільства на Саакашвілі.

Але, до яких би хитрощів не вдавався Порошенко, у світі ціну йому знають і знають, де де він ховає свої статки, розкидані в офшорах по цілому світі. Головне, щоб українці нарешті зрозуміли, що Порошенко здійснює політику ганьби і зради, і його потрібно зупинити, якщо хочемо зберегти державу!

Степан ХМАРА
[Підла помста]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1501165849-pidla-pomsta.html
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АХАХАХАХА ВІН ДАВ ГРОМАДЯНСТВО СААКАШВІЛІ ТОЙ ВСЕ ПРОСРАВ І ТЕПЕР ПОЛИВАЄ ПОРОХА ПОНОСОМ ! ЖИВЕ ЗА РАХУНОК ОПОБЛОКА !!!!!! ЛЮДИ ОЧНІЦЯ ЦЕЖ НЕІГРАШКИ ЦЕЙ МІХО ДАВНО СЕБЕ ДЕСКРЕДИТУВАВ
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капс отпусти
ато еще и жирным выдели, может твой высер важнее смотреться будет

ПыС. петя гражданство дал - петя гражданство забрал.
ОК. по такой же логике народ Украины пете полномочия и власть дали, он у пети полномочия и власть опять заберет.
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Не оскорбляйте пигмеев. У них честности в 100 раз больше чем у президента Украины. Слово президент скоро станет ругательным.
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сегодня он себя опустил до уровня овоща ,и Михо здесь уже не причем
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ВСІ НА МАЙДАН ПОВАЛЮВАТИ ЗЛОЧИНУ ВЛАДУ НЕСЛУХАЙТЕ НІКОГО ПУТІН НЕНАПАДЕ
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Сегодня уже пытались собрать, пришла сотня да и тех еле пропустили к АП.
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тебе ли не знать, или думаешь что-то изменилось? Впрочем, да - размер взятки и отката. Где-то тягнибока подбирается, тогда вообще труба.
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«Сегодня из зарубежной командировки возвращается Давид Сакварелидзе. Оказалось, что ему тоже запрещен въезд в Украину»Об этом сообщила известный «активист майдана» Лиза Богуцкая, травля продолжается.
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ХАЙ ЇДУТЬ ДО СЕБЕ В ГРУЗІЮ ПЕРЕТВОРИЛИ КРАЇНУ НА ПРИТОН НЕЗРОЗУМІЛО ДЛЯ КОГО
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притон в Украине для воров в законе,в Грузии такого нет.
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БУВ Я В ТВОЇЙ ГРУЗІЇ ЩОСЬ НЕПОМІТИВ ТАМ ТОГО ЧУДА ПРИ ТОМУ ЩО ЇМ ДАЛИ КУЧУ ДОЛАРІВ І ЛЮДИ ПРО СААКАШВІЛІ ПОРІЗНОМУ ГОВОРЯТЬ ! Я ЗА НЬОГО РЕАЛЬНО ВБОЛІВАВ ОТ ДУМАВ ЗАРАЗ ВІН ПОКАЖЕ ЯК ТРЕБА ПРАЦЮВАТИ ! А ВИЯВИЛОСЬ ЩО ВІН І ЙОГО КОАНДА РОЗПИЛЯЛИ ГРАНТИ США ПОРОЗБІГАЛИСЬ А МІХО ТЕПЕР ЗАРОБЛЯЄ КАПУСТУ ОБСИРАЮЧИ ПОРОХА !ВІД ПРАВДИ НЕВТИЧЕШ ВІН НІЧОГО НЕЗРОБИВ ДЛЯ УКРАЇНИ
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ЩО ВІН ЗРОБИВ КОРИСНОГО ДЛЯ УКРАЇНИ ЦЕЙ СААКАШВІЛІ ???????? НУ ЩО ХОЧ ОДНЕ НАЗВІТЬ МЕНІ ?
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Зато Петя многое сделал чтобы на радость Путлеру обгадить завоевания Майдана. Получается что благодаря Пете и его братии смерть Небесной Сотни была напрасной, коррупции продолжает цвести и пахнуть, вместо реформ пустая болтовня. Представляю, как Путлер радостно аплодирует Пете.
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Ну а как? Реформы и нормальное развитие страны невозможны без борьбы с коррупцией.
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Что твое убожество сделало с того что обещало?Почитай его программу предвыборную или только методички дают читать.
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держитесь Михо и Давит. очень ещё много работы по зачистке отбитых бариг
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Я думаю, что дружба с Грузией, как страной, важнее, чем судьба отдельно взятого экс-президента.
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ДА ЦЯ СЄКТА СВІДКІВ ЗРАДИ НЕВМІНЯЄМА ! СПОЧАТКУ БІГАЛИ ВЕРЕЩАЛИ СВОБОДУ БАТАЛЬЙОНУ ТОРНАДО ПОТІМ КРИЧАЛИ ВІДАЙТЕ БЄНІ УКР НАФТУ І ПРИВАТ БАНКА ПОТІМ 5,10 ТЕПЕР СААКАШВІЛІ ВІД ЯКОГО ЯВНО ПОЯРИШНІКОМ ТХНЕ
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А что такого даст дружба с Грузией, страной, которая в настоящее время лежит под Путлером?!
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Грузинский цирк гастролирует по Украине.. Клоуны Давид и Мишико готовы поднять вам настроение.. Шашлык и воздушные шарики, бесплатно..
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Украинцы присмотритесь эти порохоботы ненавидящие все украинское,ваши соседи и знакомые.вы должны научится убивать их.отрезать им носы и уши,резать им головы.только так победите.4й год война идет,у вас цвет нации гибнет!
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Саакашвили можно по разному принимать.Но то что сделал Петрило Федорович просто позор.Теперь приходит понимание того,что оказался наш отец не отцом а сукою.По ходу третьему майдану быть.
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ІЗБАВСЯ ВІД ПУТІНА ДЛЯ ПОЧАТКУ !А МИ ЯКОЬ З ПОРОШЕНКОМ ДОКЛИГАЄМ ДО ЄВРОПИ
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