 Военнослужащий, снабжавший наркотиками курсантов, задержан на Полтавщине, - военная прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.
Военнослужащий-наркодилер закупал у гражданских лиц наркотические средства и психотропные вещественными (в частности, амфетамин, метамфетамин и каннабис) и в дальнейшем сбывал их не менее чем 20 курсантам.
Правоохранителями задокументировано несколько эпизодов сбыта сильнодействующего наркотического средства "винт", в состав которого входит метамфетамин.
Дилеру сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 307 УК Украины (незаконное хранение с целью сбыта и незаконный сбыт психотропных веществ). По ходатайству военного прокурора к подозреваемому применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Санкция ч.1 ст. 307 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.
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