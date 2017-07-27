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 Военнослужащий, снабжавший наркотиками курсантов, задержан на Полтавщине, - военная прокуратура

прокуратура военная

Военной прокуратурой Полтавского гарнизона совместно с полицией разоблачен военнослужащий, который поставлял наркотические средства курсантам военного учебного заведения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Военнослужащий-наркодилер закупал у гражданских лиц наркотические средства и психотропные вещественными (в частности, амфетамин, метамфетамин и каннабис) и в дальнейшем сбывал их не менее чем 20 курсантам.

Правоохранителями задокументировано несколько эпизодов сбыта сильнодействующего наркотического средства "винт", в состав которого входит метамфетамин.

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Дилеру сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 307 УК Украины (незаконное хранение с целью сбыта и незаконный сбыт психотропных веществ). По ходатайству военного прокурора к подозреваемому применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Санкция ч.1 ст. 307 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

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треба шукати відки ноги ростуть,наркотичним контрабасом займаються не тільки нижчі чини
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опередил с вопросом, конечно нет, это же будущие командиры, новая кровь, алкашня уходит нарики приходят, интересно а командира учебного подразделения за ухо уже потрепали? а замполит вообще должен с новыми лейтенантскими погонами ехать в поезде на восток взводным на воп
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Если бы он курсантам водку носил,- ничего бы ему не было.
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Ну от як це взагалі можливо,наркошу за сто метрів видно ,командир і командир командира і вище теж наркоші ?
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