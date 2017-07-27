 С начала суток один украинский воин погиб, четверо ранены, - штаб АТО

В вечерней сводке отмечается: "Так около 8 утра боевики открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям сил АТО неподалеку Водяного. И хотя наши военные оперативно отреагировали на обстрел, один украинский боец, в результате пулевого ранения погиб.
Также, в 10:00, преступники снова били из гранатометов по Водяному, а о 11:00 - по поселку Широкино.
На Луганском направлении бандформирования гранатометным огнем накрывали наши позиции в Новотошковском. В результате этого обстрела двое украинских бойцов получили осколочные ранения.
Кроме того, утром, недалеко Крымского, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил ранения еще один наш военный.
На Донецком направлении боевики из стрелкового оружия вели огонь по Новгородской. А около 15 часов при обстреле наших позиций в поселок Зайцево еще один военный получил осколочное ранение".
Жаль, что Порошенко и Гройсмана больше интересует торговля на крови с Лугодонией.
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Спочивай з миром побратим !!!
Низько вклоняю голову
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Новицкий, Королевкая, Мураев, Папиев, Добкин, Шуфрич,Бойко, Скорик, Рабинович, Шурма, Вилкул, Балицкий.. Ахметов …журналист редактор - Гужва, политолог Волошин.., Бондаренко, . Лукаш…Список ВОРОЖОГО СМІТТЯ в УКРАЇНІ продовжуйте!
Считаю не меньшее смиття в УКРАИНЕ это - журналисты 112 канала, которым по-боку кого приглашать в свою студию - для них - главное бабло. Целый час,ублюдки 112 канала предоставили украиножеру "святоше" новицкому эфир.Сволота за бабки готовы все продать
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и юридически не оформлена агрессия. орды нельзя же под трибунал подводить торговых партнеров.
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Рідним щире співчуття, плачемо разом з Вами..
Пораненим, Господи, допоможи одужати.
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за кожного вбитого Українця.
Будьте прокляті кацапи разом з нащадками !!!!!!!!!!!!!!!!!
Смерть кацапам-окупантам і тільки смерть !!!!!!!!!!!!!!
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Новицкий, Королевкая, Мураев, Папиев, Добкин, Шуфрич,Бойко, Скорик, Рабинович, Шурма, Вилкул, Балицкий.. Ахметов …журналист редактор - Гужва, политолог Волошин.., Бондаренко, . Лукаш…Список ВОРОЖОГО СМІТТЯ в УКРАЇНІ продовжуйте!
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