 С начала суток один украинский воин погиб, четверо ранены, - штаб АТО

Так около 8 утра боевики открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям сил АТО неподалеку Водяного. И хотя наши военные оперативно отреагировали на обстрел, один украинский боец, в результате пулевого ранения погиб.

Также, в 10:00, преступники снова били из гранатометов по Водяному, а о 11:00 - по поселку Широкино.

На Луганском направлении бандформирования гранатометным огнем накрывали наши позиции в Новотошковском. В результате этого обстрела двое украинских бойцов получили осколочные ранения.

Кроме того, утром, недалеко Крымского, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил ранения еще один наш военный.