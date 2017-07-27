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 С начала суток один украинский воин погиб, четверо ранены, - штаб АТО

свеча

Сегодняшний день в зоне АТО в очередной раз показал, что российско-террористические формирования не собираются соблюдать мирные договоренности, продолжают целенаправленные обстрелы, что приводит к человеческим жертвам. Всего с полуночи и до 19 часов незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим тишины. 4 украинских защитника получили ранения различной степени, один погиб. Почти на все сегодняшние провокации врага силы АТО открывали плотный огонь, используя практически весь арсенал оружия не запрещенного минского соглашениями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "Так около 8 утра боевики открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям сил АТО неподалеку Водяного. И хотя наши военные оперативно отреагировали на обстрел, один украинский боец, в результате пулевого ранения погиб.

Также, в 10:00, преступники снова били из гранатометов по Водяному, а о 11:00 - по поселку Широкино.

На Луганском направлении бандформирования гранатометным огнем накрывали наши позиции в Новотошковском. В результате этого обстрела двое украинских бойцов получили осколочные ранения.

Кроме того, утром, недалеко Крымского, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил ранения еще один наш военный.

На Донецком направлении боевики из стрелкового оружия вели огонь по Новгородской. А около 15 часов при обстреле наших позиций в поселок Зайцево еще один военный получил осколочное ранение".

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Светлая память погибшему воину.

Жаль, что Порошенко и Гройсмана больше интересует торговля на крови с Лугодонией.
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Вічна Память, Вічна Слава славному сину полеглому за Україну !!!
Спочивай з миром побратим !!!
Низько вклоняю голову
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Вражеский мусор который подлежат уничтожению. Пофамильно:
Новицкий, Королевкая, Мураев, Папиев, Добкин, Шуфрич,Бойко, Скорик, Рабинович, Шурма, Вилкул, Балицкий.. Ахметов …журналист редактор - Гужва, политолог Волошин.., Бондаренко, . Лукаш…Список ВОРОЖОГО СМІТТЯ в УКРАЇНІ продовжуйте!
Считаю не меньшее смиття в УКРАИНЕ это - журналисты 112 канала, которым по-боку кого приглашать в свою студию - для них - главное бабло. Целый час,ублюдки 112 канала предоставили украиножеру "святоше" новицкому эфир.Сволота за бабки готовы все продать
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Війна продовжується. А чим зайнятий головнокомандуючий? Він "воює" з своїми політичними конкурентами....
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Он царство строит - страну Рошению. Негкогда ему вашей войной заниматься.
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так если судить по заявлениям главнокомандующего у нас АТО а не война.
и юридически не оформлена агрессия. орды нельзя же под трибунал подводить торговых партнеров.
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Світла пам"ять тобі, Воїне.!
Рідним щире співчуття, плачемо разом з Вами..
Пораненим, Господи, допоможи одужати.
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Кацапи повинні залятися своєю кровю за кожний клаптик Української землі,
за кожного вбитого Українця.
Будьте прокляті кацапи разом з нащадками !!!!!!!!!!!!!!!!!
Смерть кацапам-окупантам і тільки смерть !!!!!!!!!!!!!!
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От того что ты на диване дрочишь ничего им не сделается.
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спочатку потрібно "своїх" на нашій землі спалити, бо це сміття вороже в УКРАЇНІ. Ось їх прізвища:
Новицкий, Королевкая, Мураев, Папиев, Добкин, Шуфрич,Бойко, Скорик, Рабинович, Шурма, Вилкул, Балицкий.. Ахметов …журналист редактор - Гужва, политолог Волошин.., Бондаренко, . Лукаш…Список ВОРОЖОГО СМІТТЯ в УКРАЇНІ продовжуйте!
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В стране война, а депутаты Рады разъехались по фешенебельным курортам.....гниды.
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Блин. опять придется Турчинову облачаться в камуфляж и всякие ракетки на полигонах показывать...
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пора жосткий визовй контроль, и выслать к ебеням все посольство рф, и разорвать дип отношения, интересно если бы у пети его минометчика убили какая была бы риторика?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток один украинский воин погиб, четверо ранены, - штаб АТО
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