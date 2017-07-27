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Все про:лекарства (742) Минздрав (1413)

 Минздрав обнародовал расширенный перечень препаратов по программе "Доступные лекарства"

лекарства

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный список препаратов, которые можно получить бесплатно по программе "Доступные лекарства".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Минздрава.

"В обновленный реестр лекарств вошло 199 препаратов 43 производителей, из которых 21 производители стран ЕС, 17 - Украины, 4 - Индии, 1 - Израиля. Напомним, что ранее в программе участвовали 157 препаратов", - отмечается в информации.

В новом реестре стало на 33 позиции больше для пациентов, которые болеют на сердечно-сосудистые заболевания, 5 - на диабет II типа, 4 - бронхиальной астмой в сравнении с предыдущими месяцами.

Ознакомиться с полным реестром можно по ссылке - документ том числе включает информацию о торговых названиях препаратов, действующих веществах, форме выпуска, дозировке, производителе, розничной цене за упаковку и сумме доплаты.

Правительственная программа "Доступные лекарства" стартовала с 1 апреля. Пациенты могут получать лекарства от сердечнососудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой. Аптекам стоимость лекарств возмещает государство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перечень медпрепаратов по программе "Доступные лекарства" расширят с 1 августа, - Гройсман
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И все те препараты,то дерьмо которое ни от чего не лечит и которое и так никто не покупал ,а теперь барыги ещё с бюджета деньжат срубят ....
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Так те лики лекарства никому не помогут о чём и речь, хорошо ,что ты это понял...
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"кардура" применяется для снижения АД и в терапии ДГПЖ.
в перечень не входит.
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Там по ссылке - максимум два десятка препаратов в реале

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Следует болеть в рамках предложенного списка...
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да дали пару упаковок витоприл, против повышенного давления. со сроком годности истекающим через месяц. и похоже фальсификат. как только на них перешел случился криз. вернулся опять на триплексам 270гр упаковка. для пенсионера ,давление нормализовалось.
подозреваю эти бесплатные лекарства, для утилизации больных и пенсионеров. а те которые настоящие в три раза дороже чем в Европе
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Не, ну а шо? Хороший же план - пенсионеров через бесплатные лекарства утилизировать. Какие светлые головы в Минздраве сидят!
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витоприл(лизиноприл) не входит в перечень и по эффективности никак не сравнится с трипликсамом.
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помоги украинцам. Убей пархатых гнойсных яйценюхов!
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Минздрав обнародовал расширенный

Сначала уменьшили покупательную способность всего населения Украины на 2/3 а потом решили обрадовать списком залежалых лекарств.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеМинздрав обнародовал расширенный перечень препаратов по программе "Доступные лекарства"
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