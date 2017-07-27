 Минздрав обнародовал расширенный перечень препаратов по программе "Доступные лекарства"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Минздрава.
"В обновленный реестр лекарств вошло 199 препаратов 43 производителей, из которых 21 производители стран ЕС, 17 - Украины, 4 - Индии, 1 - Израиля. Напомним, что ранее в программе участвовали 157 препаратов", - отмечается в информации.
В новом реестре стало на 33 позиции больше для пациентов, которые болеют на сердечно-сосудистые заболевания, 5 - на диабет II типа, 4 - бронхиальной астмой в сравнении с предыдущими месяцами.
Ознакомиться с полным реестром можно по ссылке - документ том числе включает информацию о торговых названиях препаратов, действующих веществах, форме выпуска, дозировке, производителе, розничной цене за упаковку и сумме доплаты.
Правительственная программа "Доступные лекарства" стартовала с 1 апреля. Пациенты могут получать лекарства от сердечнососудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой. Аптекам стоимость лекарств возмещает государство.
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в перечень не входит.
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подозреваю эти бесплатные лекарства, для утилизации больных и пенсионеров. а те которые настоящие в три раза дороже чем в Европе
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Сначала уменьшили покупательную способность всего населения Украины на 2/3 а потом решили обрадовать списком залежалых лекарств.
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