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 Политика Украины
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 МИД выразил протест в связи с решением Верховного суда РФ увеличить до 15 лет срок заключения гражданину Украины Зейтуллаеву

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Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением Верховного суда РФ об увеличении до 15 лет срока заключения гражданина Украины Руслана Зейтуллаева, незаконно осужденного по сфабрикованным обвинениям на территории оккупированного Крыма.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Устроенное российской стороной судилище над Зейтуллаевим является ярким примером применения оккупационными властями репрессий против крымскотатарского народа и нарушение основных прав человека и свобод.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Зейтуллаева в России осудили на 15 лет, - журналист. ВИДЕО

Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны немедленно прекратить преследование мирных граждан Украины, а также выполнять приказ Международного суда ООН относительно прекращения противоправных действий в отношении представителей крымскотатарского народа", - говорится в комментарии МИД.

В МИД призвали мировое сообщество усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора с целью освобождения всех граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России и на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым.

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Как сообщалось, 27 июля Верховный суд РФ приговорил крымского татарина Руслана Зейтуллаєва к 15 годам лишения свободы.
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В полицейском государстве суд не играет никакой роли - что власть прикажет, то и делает.
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Петя здорово с Медведчуком обмен пленными провел. Только почему-то все наши там остались.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД выразил протест в связи с решением Верховного суда РФ увеличить до 15 лет срок заключения гражданину Украины Зейтуллаеву
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