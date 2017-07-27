 МИД выразил протест в связи с решением Верховного суда РФ увеличить до 15 лет срок заключения гражданину Украины Зейтуллаеву

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Устроенное российской стороной судилище над Зейтуллаевим является ярким примером применения оккупационными властями репрессий против крымскотатарского народа и нарушение основных прав человека и свобод.
Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны немедленно прекратить преследование мирных граждан Украины, а также выполнять приказ Международного суда ООН относительно прекращения противоправных действий в отношении представителей крымскотатарского народа", - говорится в комментарии МИД.
В МИД призвали мировое сообщество усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора с целью освобождения всех граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России и на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым.
Как сообщалось, 27 июля Верховный суд РФ приговорил крымского татарина Руслана Зейтуллаєва к 15 годам лишения свободы.
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