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 Политика Украины, Общество
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 К концу года в Украине будет внедрен ряд новых е-услуг: справка о несудимости, регистрация автомобиля, брака и ребенка

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К концу 2017 года будет внедрен ряд новых е-услуг, в частности, получение справки о несудимости.

Как пишет в блоге на Цензор.НЕТ Татьяна Галковская, об этом заявил заместитель главы Госагентства по вопросам электронного управления Украины Алексей Выскуб.

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"В конце 2016 правительство Украины утвердило такой KPI как введение приоритетных электронных услуг с учетом требований ЕС к концу 2018 года. О чем идет речь? Более 10 лет назад ЕС утвердил 20 направлений публичных услуг, которые должны предоставляться онлайн в каждой стране-члене ЕС. Это наиболее массовые, общественно-важные услуги, которые также имеют и самый коррупционный риск. Если наложить эти направления на украинское законодательство, то получим около 100 административных услуг. Нет смысла переводить все 1,5 тысячи в онлайн, большинство из которых предоставляется до 1 тыс. раз в год. Зато эти 100 приоритетных имеют ежегодную целевую аудиторию от 50 тыс. до 150 тыс. и именно здесь мы получим значительный эффект и ликвидации коррупции. Эти услуги охватывают сферы земельных отношений, строительства, транспорта, получения личных документов (паспорт, водительское удостоверение), регистрация бизнеса, ребенка, брака, авто и тому подобное", - сказал он.

Сервис получения помощи на ребенка доступен на портале Минсоцполитики e-services.msp.gov.ua.

Сервис введения объекта в эксплуатацию доступен на портале Госархстройинспекции e-dabi.gov.ua.

Зарегистрировать бизнес, сидя дома за компьютером, можно в он-лайн доме юстиции online.minjust.gov.ua.

По словам чиновника, наибольшим барьером во внедрении е-услуг является действующая нормативно-правовая база.

"К концу года станет доступно еще не менее 20 приоритетных электронных услуг, например, "знаменитая" справка о несудимости, регистрация автомобиля, брака и ребенка, лицензия и разрешение на перевозку, лицензия на право торговли алкоголем и тому подобное", - сообщил Выскуб.

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"Ведь главной задачей е-управления является модернизация этих процессов с целью повышения их эффективности и прозрачности за счет именно ИТ. Нельзя автоматизировать хаос. Поэтому любой процесс, в т. ч. предоставление государственной услуги, которая переводится в электронную форму, должен сначала пройти процедуру реинжиниринга, дизайна нового процесса с учетом возможностей ИТ, законодательного закрепления нового процесса. Лишь затем возможна техническая реализация. Для госуслуги результатом такого реинжиниринга должно стать уменьшение количества документов, которые требуются от гражданина, уменьшение этапов предоставления услуги и их сроков.

И тут нужно понимать, что каждая админуслуга регулируется по крайней мере одним специальным законом, одним постановлением с соответствующим порядком и одним ведомственным приказом, которые четко определяют перечень документов и их форму, все этапы оказания услуги и иногда необходимость личного визита. И фактически любой проект по переводу предоставления услуги в онлайн на 70 - 90% состоит из организационно-нормативных мер и только на 10 - 30% зависит технических возможностей", - рассказал он.
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Не звертай увагу, він свідок людини з особливими потребами в білому
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Сам то ты понял,что нацарапал будешь и дальше тут бредни оглашать так и останется у тебя НОЛЬ в друзьях ....
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Ну если бы курнул,то спал бы на ха-ха меня только пакистанский чарс пробивал а сейчас увы это роскошь недоступная ...
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Чим більше буде комп'ютеризації- тим менше буде хабарників. Щасти.
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Удаленный суд по Skype Януковича забили написать!
Тоже перемога
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Справка о несудимости - это то же самое, что и справка о размере противогаза. Их запрашивают те же, что и выдают.
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Ага, зачем честному человеку доказывать что он не судим! Это еще тот совок!
По такой логике можно брать справки в любой области жизнедеятельности человека, например справка что ты не космонавт!
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Тобто барак можна буде зареєструвати не виходячи із дому?...................
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"Реформы" от однотуровой власти... но украденные нами гроши - это святое...
А "компьютеризация" - это пожалуйста... И лозунги...
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Преображенский: Но только условие: как угодно, что угодно, когда угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая! Настоящая!!
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Лед тронулся....
Наверно как с налоговой - подают Е - декларацию , а потом с твердой копией бегут в налоговую...
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какая "твердая" копия? Если ты о бумажном варианте, то у ЧП-шников подобные копии даже не принимают - только в электронном виде
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныК концу года в Украине будет внедрен ряд новых е-услуг: справка о несудимости, регистрация автомобиля, брака и ребенка
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