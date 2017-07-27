 К концу года в Украине будет внедрен ряд новых е-услуг: справка о несудимости, регистрация автомобиля, брака и ребенка

Как пишет в блоге на Цензор.НЕТ Татьяна Галковская, об этом заявил заместитель главы Госагентства по вопросам электронного управления Украины Алексей Выскуб.
"В конце 2016 правительство Украины утвердило такой KPI как введение приоритетных электронных услуг с учетом требований ЕС к концу 2018 года. О чем идет речь? Более 10 лет назад ЕС утвердил 20 направлений публичных услуг, которые должны предоставляться онлайн в каждой стране-члене ЕС. Это наиболее массовые, общественно-важные услуги, которые также имеют и самый коррупционный риск. Если наложить эти направления на украинское законодательство, то получим около 100 административных услуг. Нет смысла переводить все 1,5 тысячи в онлайн, большинство из которых предоставляется до 1 тыс. раз в год. Зато эти 100 приоритетных имеют ежегодную целевую аудиторию от 50 тыс. до 150 тыс. и именно здесь мы получим значительный эффект и ликвидации коррупции. Эти услуги охватывают сферы земельных отношений, строительства, транспорта, получения личных документов (паспорт, водительское удостоверение), регистрация бизнеса, ребенка, брака, авто и тому подобное", - сказал он.
Сервис получения помощи на ребенка доступен на портале Минсоцполитики e-services.msp.gov.ua.
Сервис введения объекта в эксплуатацию доступен на портале Госархстройинспекции e-dabi.gov.ua.
Зарегистрировать бизнес, сидя дома за компьютером, можно в он-лайн доме юстиции online.minjust.gov.ua.
По словам чиновника, наибольшим барьером во внедрении е-услуг является действующая нормативно-правовая база.
"К концу года станет доступно еще не менее 20 приоритетных электронных услуг, например, "знаменитая" справка о несудимости, регистрация автомобиля, брака и ребенка, лицензия и разрешение на перевозку, лицензия на право торговли алкоголем и тому подобное", - сообщил Выскуб.
"Ведь главной задачей е-управления является модернизация этих процессов с целью повышения их эффективности и прозрачности за счет именно ИТ. Нельзя автоматизировать хаос. Поэтому любой процесс, в т. ч. предоставление государственной услуги, которая переводится в электронную форму, должен сначала пройти процедуру реинжиниринга, дизайна нового процесса с учетом возможностей ИТ, законодательного закрепления нового процесса. Лишь затем возможна техническая реализация. Для госуслуги результатом такого реинжиниринга должно стать уменьшение количества документов, которые требуются от гражданина, уменьшение этапов предоставления услуги и их сроков.
И тут нужно понимать, что каждая админуслуга регулируется по крайней мере одним специальным законом, одним постановлением с соответствующим порядком и одним ведомственным приказом, которые четко определяют перечень документов и их форму, все этапы оказания услуги и иногда необходимость личного визита. И фактически любой проект по переводу предоставления услуги в онлайн на 70 - 90% состоит из организационно-нормативных мер и только на 10 - 30% зависит технических возможностей", - рассказал он.
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Тоже перемога
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По такой логике можно брать справки в любой области жизнедеятельности человека, например справка что ты не космонавт!
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А "компьютеризация" - это пожалуйста... И лозунги...
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Наверно как с налоговой - подают Е - декларацию , а потом с твердой копией бегут в налоговую...
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