 Минздрав подписал соглашение с международными организациями о закупке лекарств на 5,9 млрд грн

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В 2017 году закупки лекарств для Украины будут осуществлять Программа развития ООН, Детский фонд "ЮНИСЕФ" и британское закупочное агентство Crown Agents. Международные организации будут закупать лекарства по 39 государственными программами на общую сумму 5,9 млрд грн.
В 2016 году на закупку лекарственных средств было выделено 3,9 млрд грн. За средства бюджета-2016 международными организациями закуплено 96% лекарств, вакцин и медицинских изделий по 37 программам. 44% уже поставлено в регионы. Остальные будут доставлены в больницы в течение 3 месяцев в соответствии с графиком поставок Минздрава.
490 26
Перечень медпрепаратов по программе "Доступные лекарства" расширят с 1 августа, - Гройсман(23)
Минздрав инициирует внесение изменений в порядок регистрации лекарств(4)
В рамках программы ООН в Киев прибыла большая партия лекарств для детей, страдающих онкозаболеваниями, а также нуждающихся в гормоне роста(27)
Закупленные международными агентствами стенты из-за хакерской атаки были задержаны в транзитном аэропорту перед поставкой в Украину, - Супрун(22)
Гендерное равенство "по-украински"(0)
Пациенты с неработающими почками оказались под угрозой смерти из-за обысков ГПУ в департаменте здравоохранения Днепропетровской ОГА, - волонтер(23)
Минздрав предлагает запретить российские лекарства в Украине(156)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить