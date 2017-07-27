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 Экономика, Здоровье
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Все про:лекарства (742) Минздрав (1413) ЮНИСЕФ (70) закупки (96)

 Минздрав подписал соглашение с международными организациями о закупке лекарств на 5,9 млрд грн

минздрав министерство здравоохранения

Министерство здравоохранения подписало соглашения с международными организациями, которые закупят лекарства для Украины за бюджетные средства 2017 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В 2017 году закупки лекарств для Украины будут осуществлять Программа развития ООН, Детский фонд "ЮНИСЕФ" и британское закупочное агентство Crown Agents. Международные организации будут закупать лекарства по 39 государственными программами на общую сумму 5,9 млрд грн.

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В 2016 году на закупку лекарственных средств было выделено 3,9 млрд грн. За средства бюджета-2016 международными организациями закуплено 96% лекарств, вакцин и медицинских изделий по 37 программам. 44% уже поставлено в регионы. Остальные будут доставлены в больницы в течение 3 месяцев в соответствии с графиком поставок Минздрава.


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Очередная афера,как всегда купят зелёнку по цене алмазов ...
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Самое страшное для власти,это когда с неё начинают смеяться .... :D это уже клиническая смерть ,которую надо всего-навсего документально оформить ...
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Боюсь показаться нескромным ,но сейчас практически вся УКРАИНА это ХАРДИН !!!!
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да ты чо!!!а шо врачи говорят?санитаров вызвали?
Минздрав подписал соглашение с международными организациями о закупке лекарств на 5,9 млрд грн - Цензор.НЕТ 657
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Кто ? Врачи ? Откуда в Украине врачи ? Дааа,подотстал ты от жизни ...
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Если бы санитары были с головой,они бы не были санитарами .... :D ну почему ты такой тупой ? тоже санитар ?
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Отбояривайся и продолжай не останавливаясь!
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Нарешті. Молодець Супрун, та й команда її молодці!
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Да подожди хвалить, уже проходила инфа что на прошлых закупках было переплачено 30-40%
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В мене інфа від нагладової громадської ради при МОЗ- знаю, про що кажу.
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Всё согласно заявок главрвачей (это не ошибка)
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Сами купить не в состоянии, обязательно посредники нужны?
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Не мають таких повноважень. Чого лізеш коментувати, коли жодного уявлення про питання не маєш?
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Минздрав не имеет права сам купить лекарства, ну приплыли.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМинздрав подписал соглашение с международными организациями о закупке лекарств на 5,9 млрд грн
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