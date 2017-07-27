 Трамп может выбрать один из трех вариантов в вопросе санкций против РФ, - Белый дом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом телеканалу CNN рассказал директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи в четверг, 27 июля.
"Он может подписать санкции именно такими, какие они есть, или может наложить на них вето и провести переговоры с целью еще более ужесточить ограничения против России", - подчеркнул он.
При этом, по словам Скарамуччи, американский лидер предпочитает "контрмеры", в том числе в отношении России, и такие шаги президента, полагает директор по коммуникациям, нравятся американцам.
25 июля Палата представителей Конгресса США абсолютным большинством голосов проголосовала за переработанный законопроект об ограничительных мерах в ответ на хакерские атаки России.
26 июля Сенат достиг соглашения, позволяющего вынести законопроект о санкциях на голосование. По оценкам аналитиков, сенаторы, с высокой степенью вероятности, также поддержат законопроект. После чего он поступит на подпись президенту США.
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Эх... А кацапня надеялась, что Трампушка их пожалеет и опять подставится.
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если он вдруг взбрыкнет и ветирует с целью смягчить санкции,
легко преодолевается тем количеством голосов,
которое было отдано за законопроект.
а вот если с целью ужесточить - то тож другое дело,
может на него тогда и обратят внимание - а кто ето тут в углу тявкает?
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"а ваша подпись не нужна,
нам без нее все ясно" (с)
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то по любому коснется и лаптестана.
так же как санкции вроде и Франции с Германией не касаются,
а визг от французов с немцами такой, шо уши закладывает.
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Источник: https://censor.net.ua/n449424
Угу, там конгресмени так закрутили проект, що для Трампа вето майже дорівнює імпічменту. Якщо "залізний Дід" Макейн втік з лікарні за для голусування, то трампу там мало що світить
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http://www.cbsnews.com/news/cancel-august-recess-for-congress-group-of-senate-republicans-say/
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закапывать бл#дей в песок - как того Саида из "Белого солнца пустыни". Выгода двоякая: гуманно - не до смерти ж, и патроны тратить не надо - сами сдохнут.
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Скарамуччиа (буквально «маленький стрелок»), также известный как Скарамуш или Скарамуш, является символом клоуна итальянской комедии дель-арте. Роль комбинированных характеристик Занни (слуга) и Капитано (замаскированный прихвост). Обычно одетый в черное испанское платье и украшающий дон, он часто избивался Арлекином за его хвастовство и трусость.
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" Рыба гниет с головы,но я скажу вам,шо две рыбы не гниют - это я и президент."
"... the fish stinks from the head down, but I can tell you two fish that don't stink, and that's me and the president...."(c)
http://www.mediaite.com/online/scaramucci-calls-in-to-cnn-clarify-priebus-leak-tweet-fish-stinks-from-the-head-down/
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""Он может подписать санкции именно такими, какие они есть, или может наложить на них вето и провести переговоры с целью еще более ужесточить ограничения против России",Источник: https://censor.net.ua/n449424"
Таким образом ТРИ варианта сводятся к ДВУМ возможным решениям. 3=2!
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1. Подписать
2. Ветировать и ужесточить
третий вариант видимо - импичмент
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