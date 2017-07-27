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 Трамп может выбрать один из трех вариантов в вопросе санкций против РФ, - Белый дом

санкции

По словам директора по коммуникациям Белого дома, президент США может подписать закон или ветировать его с целью провести переговоры об ужесточении санкций.Президент США Дональд Трамп может выбрать один из трех путей при решении вопроса о введении новых санкций в отношении России после того как законопроект будет представлен на подпись главе государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом телеканалу CNN рассказал директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи в четверг, 27 июля.

"Он может подписать санкции именно такими, какие они есть, или может наложить на них вето и провести переговоры с целью еще более ужесточить ограничения против России", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В законопроект о расширении антироссийских санкций еще могут быть внесены изменения, - Белый дом

При этом, по словам Скарамуччи, американский лидер предпочитает "контрмеры", в том числе в отношении России, и такие шаги президента, полагает директор по коммуникациям, нравятся американцам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Литвы Грибаускайте о санкциях США против РФ: Попустительства энергетическим проектам Кремля не будет

25 июля Палата представителей Конгресса США абсолютным большинством голосов проголосовала за переработанный законопроект об ограничительных мерах в ответ на хакерские атаки России.

26 июля Сенат достиг соглашения, позволяющего вынести законопроект о санкциях на голосование. По оценкам аналитиков, сенаторы, с высокой степенью вероятности, также поддержат законопроект. После чего он поступит на подпись президенту США.
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Врет. Рыжий хочет затянуть время как можно дольше
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Ну надо же, хороший ход со стороны рыжего. Значит трамп вносит свои предложения по усилению, тем самым затягивает принятие закона, т.к. его предложения надо обсудить в обеих палатах. А тут уже каникулы до осени, дальше блабала, а там новый год и зимние холидеи и т.д. короче будет тянуть сколько сможет.
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Ну да скорее всего так и будет если его не пошлют подальше
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Трампунькину не нужно забивать голову разной хуйнёй для этого есть Сенат, его дело подписывать. В августе, полюбасу, санкции ужесточат, на подходе исчо 2 законопроекта.
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затягивание времени это "карманное вето" связанное с летними отпусками в США, Трам может и хочет потянуть резину, но подписать ему придется.. и как ни крути, подписывай или нет, оба исхода дела - всё это приближает Трампа к импичменту
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Ну я и написал свое мнение об этой ситуации а что там да как время покажет
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это да и него мало друзей в американском истеблишменте, его обложили со всех сторон, куда наступишь там и подорвешься))
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или может наложить на них вето и провести переговоры с целью еще более ужесточить ограничения против России

Эх... А кацапня надеялась, что Трампушка их пожалеет и опять подставится.
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Все по скрепам. Пи*дит - значит любит Россиюшку, а если она сомневается, надо пи*дить крепче!
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Сенат должен уйти на каникулы, вот Трамп и ищет возможность затягивания подписания.
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Хіба Сенат вже не зробив свою роботу, від нього вже нічого не залежить, тільки від підпису Трампа ?
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В то же время отмечается, что хотя в Сенате законопроект получил подавляющее большинство голосов, неясно, как за него будут голосовать в Палате представителей (нижняя палата Конгресса) и подпишет его президент США Дональд Трамп.
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Нижняя палата уже проголосовала ,, 2 дня назад . ! Теперь слово за сенатом .
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Не буду спорить. Я не совсем разбираюсь в их законодательных органах и последовательность принятия законов.
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надо бы у пуйла спросить,какой вариант он предпочитает-сразу или еще помучается...)))
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самое интересное, что вето президента,
если он вдруг взбрыкнет и ветирует с целью смягчить санкции,
легко преодолевается тем количеством голосов,
которое было отдано за законопроект.
а вот если с целью ужесточить - то тож другое дело,
может на него тогда и обратят внимание - а кто ето тут в углу тявкает?
----------------------
"а ваша подпись не нужна,
нам без нее все ясно" (с)
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Ужесточение может не коснуться Лаптестана, а только С.Кореи и Ирана.
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даже если напрямую коснется только С.Кореи и Ирана
то по любому коснется и лаптестана.
так же как санкции вроде и Франции с Германией не касаются,
а визг от французов с немцами такой, шо уши закладывает.
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"Он может подписать санкции именно такими, какие они есть, или может наложить на них вето и провести переговоры с целью еще более ужесточить ограничения против России", - подчеркнул он.
Источник: https://censor.net.ua/n449424

Угу, там конгресмени так закрутили проект, що для Трампа вето майже дорівнює імпічменту. Якщо "залізний Дід" Макейн втік з лікарні за для голусування, то трампу там мало що світить
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а хуйлу по нраву...судя по довольной морде вот жеж сбочынец
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КОцапоскот думал что Трампик царь, ну так же как в Рахе царь самодержец, и стоит Трампу слово сказать и с Рациюшки санкции снимут, Крыс признают, саму Рациюшку привелегиями и подарками засыпят. Быдло козломордое думало что они типа вместе с Трампом будут править миром))) Правда кацапоскоту быстро показли их место на паРашке.
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Там в Белом Доме сейчас форменная банка с пауками - Клоун-Подхалим(Скаррамуччи) грызется с Прибусом,Орангутан поливает грязью Сешенса и своего нового дир.ФБР, все вместе ищут источники утечек информации,все это - вдобавок к 3-м расследованиям по связам с московитами.....ну какие прогнозы могут быть в цирке с конями? А конгрессмены настроены решительно - могут и на каникулы не пойти ради такого принципиального момента. Будем посмотреть
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Весело... Про канікули- порадував. Це не наші бовдури!
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Группа Сенаторов-Республиканцев уже требует отмену каникул. И это связано не только с санкциями,у них целая тьма других проблем. Здравоохранение,бюджет,налоговая реформа.....и все эти проблемы напрямую связаны с Рыжим и его шайкой.

http://www.cbsnews.com/news/cancel-august-recess-for-congress-group-of-senate-republicans-say/
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Да у Трампа есть три варианта,действительно - Рейган,Никсон и Кеннеди
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Как в сказке,прямо пойдешь коня потеряешь ,влево пойдеш убьют...............дале по тексту.
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Пусть выбирает вариант намба ту:
закапывать бл#дей в песок - как того Саида из "Белого солнца пустыни". Выгода двоякая: гуманно - не до смерти ж, и патроны тратить не надо - сами сдохнут.
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Scaramuccia (literally "little skirmisher"), also known as Scaramouche or Scaramouch, is a stockclown character of the Italian commedia dell'arte. The role combined characteristics of the zanni(servant) and the Capitano (masked henchman). Usually attired in black Spanish dress and burlesquing a don, he was often beaten by Harlequin for his boasting and cowardice.



Скарамуччиа (буквально «маленький стрелок»), также известный как Скарамуш или Скарамуш, является символом клоуна итальянской комедии дель-арте. Роль комбинированных характеристик Занни (слуга) и Капитано (замаскированный прихвост). Обычно одетый в черное испанское платье и украшающий дон, он часто избивался Арлекином за его хвастовство и трусость.

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Вкратце наглядно три варианта санкций против РФ.

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В русских народньй сказках всегда бьіо три варианта. Первьій: направо пойдешь - коня потеряешь. Прямо пойдешь - голову потеряешь. А налево пойдешь, ну вьі поняли, что кацапку любовницу встретишь и єто мучительная смерть.
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Маккейн, только что перенесший удаление опухоли мозга, отпросился у врачей, чтобы принять участие в голосовании конгресса по вопросу санкций

Трамп может выбрать один из трех вариантов в вопросе санкций против РФ, - Белый дом - Цензор.НЕТ 4026
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25.07.2017. Сенат встает, приветствуя возвращение Джона Маккейна

Трамп может выбрать один из трех вариантов в вопросе санкций против РФ, - Белый дом - Цензор.НЕТ 2441
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Скарамуч полностью оправдывает свою фамилию - он самый настоящий прихвостень.
" Рыба гниет с головы,но я скажу вам,шо две рыбы не гниют - это я и президент."

"... the fish stinks from the head down, but I can tell you two fish that don't stink, and that's me and the president...."(c)

http://www.mediaite.com/online/scaramucci-calls-in-to-cnn-clarify-priebus-leak-tweet-fish-stinks-from-the-head-down/
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Трамп может сам принимать и ужесточать санкции . Ему для этого не нужен Конгресс .
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Теперь будет нужен,после принятия и подписания последнего пакета санкций.Именно поэтому Орангутан будет делать все,шоб по крайней мере затянуть окончательное принятие закона,который укорачивает его шаловливые подхуйловские рученки в делах,касающихся именно санкций по отношению к московии.
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Вето он наложит. Ага. С 99% конгрессменов и сенаторов проголосовавших "ЗА". Я хочу посмотреть на этот цирк.
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"Президент США Дональд Трамп может выбрать один из трех путей при решении вопросаИсточник: https://censor.net.ua/n449424"

""Он может подписать санкции именно такими, какие они есть, или может наложить на них вето и провести переговоры с целью еще более ужесточить ограничения против России",Источник: https://censor.net.ua/n449424"

Таким образом ТРИ варианта сводятся к ДВУМ возможным решениям. 3=2!
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а назвал 2 варианта
1. Подписать
2. Ветировать и ужесточить

третий вариант видимо - импичмент
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп может выбрать один из трех вариантов в вопросе санкций против РФ, - Белый дом
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