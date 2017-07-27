 Зейтуллаев объявил очередную бессрочную голодовку, - адвокат Курбединов

Об этом заявил адвокат Зейтуллаева Эмиль Курбединов, пишет в блоге для Цензор.НЕТ пишет журналист Виктория Рощина.
"Верховный Суд РФ сегодня изменил приговор в части наказания и вместо 12 лет приговорил к 15 годам,тем самым удовлетворив апелляционную жалобу прокуратуры. Правда, это только резолютивная часть решения. Полного текста пока нет. Прокуратура просила 17 лет, а мы просили оправдать Руслана, но наши жалобы были полностью отклонены", - сказал он.
По его словам, в судебной процедуре была масса нарушений:
"Чем руководствовался суд - надо спросить у суда, но явно не законом. Ведь, мы подробно составили жалобу более чем на 12 листов. От начала ареста и до сегодняшнего дня во всех стадиях сплошные нарушения. При аресте и продлении ареста,когда следователь ФСБ вынес мне отвод от других подзащитных,когда не пускали слушателей в суды и многое другое".
Защита Зейтуллаева намерена подавать жалобу в европейский суд по правам человека.
"Руслан невиновен, и этому есть доказательства. Это дело политически сфабриковано. Об этом сегодня хорошо сказал Руслан в своем обращении, он говорил о понятии термина "терроризм", который с момента своего появления, настолько мутировал и исказился властью, что на скамье подсудимых, за терроризм, оказываются люди, которые никогда ничего не взрывали, не поджигали, ничего не готовили и никого не захватывали в заложники!
Его сразу отключили от связи. Но могу сказать, что настрою Руслана можно только позавидовать. Он настроен решительно идти до победного конца. Также сегодня он объявил очередную бессрочную голодовку", - уверил адвокат.
Курбединов рассказал, как можно помочь его подзащитному.
"Руслану можно и нужно помочь! Поддержкой. Медийной поддержкой. Письмами в СИЗО,обращениями и другими мероприятиями в его поддержку. Ведь это отражается на всём деле и на других политзаключенных. Нужно максимально освещать данную проблему, это одно из сильных оружий в борьбе с сфабрикованным делом.
Мы будем бороться за свои права и права политзаключенных мирными способами, даже если останемся одни! Уверен,что победим, Руслан будет свободен и сможет вскоре увидеть своих детей. Ведь как он сегодня написал на плакате - "Правда победит! Обман не вечен!", - отметил юрист.
Наломним, сегодня, 27 июля, Руслана Зейтуллаева осудили на 15 лет лишения свободы и с ограничением на год после отбытия наказания
Фигурант севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Руслан Зейтуллаев в Верховном суде России 27 июля опроверг обвинения, выдвинутые против него в суде, и заявил, что они "строятся на показаниях неких засекреченных свидетелей".
26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в России приговорил фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.
Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в "участии в террористическом сообществе" и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Суд приговорил Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.
Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами - преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.
Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".
Российское правозащитное движение "Мемориал" признало Руслана Зейтуллаева и еще троих жителей Севастопольского района, осужденных вместе с ним, политическими заключенными. Организация "Хизб ут-Тахрир" свободно действует в большинстве европейских стран, Россия - единственная страна, признавшая ее террористической.
С 15 мая 2017 года Зейтуллаев объявил голодовку с требованием прекратить преследования крымских татар. Ранее он голодал несколько недель, потеряв более 8 кг веса, однако прекратил голодовку после повторного приговора по просьбе лидера крымских татар Мустафы Джемилева.
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