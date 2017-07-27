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 Политика Украины
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Все про:Свобода (3036) Тягнибок (1339) Правый сектор (822) Национальный корпус (68)

 В случае объявления выборов можем идти вместе с ПС и Национальным корпусом, - Тягнибок

тягнибок

ВО "Свобода" в случае объявления парламентских выборов может объединиться с "Правым сектором" и "Национальным корпусом".

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил лидер политсилы Олег Тягнибок.

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"Мы реально и правдиво объединились вокруг идеологий. Но то, что этот разговор назревает, это правда. И я не исключаю, что мы совместно можем пойти на выборы. Ибо мы имеем понимание по многим вопросам. Наши встречи проходят продуктивно, если так можно сказать. Мы даже друг другу сказали, что мы повзрослели; мы созрели к тому, что мы можем координировать свои действия и сотрудничать. И это - не по расчету", - сказал Тягнибок, отвечая на вопрос, какая выгода правым партиям от объединения.

При этом лидер "Свободы" уверил, что конкретно вопрос квот и участия в выборах не обсуждался.

По его словам, он доволен результатами Меморандума правых сил.

"Как председатель партии я доволен. Во-первых, наше сотрудничество имеет идеологическую подоплеку. Мы скоординировали свои действия на основе тех 20 пунктов. Это очень важно. Потому что, если сравнивать это наше сотрудничество с сотрудничеством с теми же Кличко и Яценюком, то там у нас не было идеологичности. Был тактический союз с целью побороть Януковича. А в этом случае у нас идеологические моменты совпали. Более того, за это время мы провели несколько десятков довольно успешных акций. Например, нам совместно удалось протащить решение четырех областных советов (Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской), которые поддержали этот Национальный манифест. И эти советы, по нашему настоянию выразили требование к Президенту Украины подписать закон об амнистии для добровольцев.

Еще раз: я доволен этим сотрудничеством. Оно не происходит так бурно и быстро, а потом проходит (как это бывает в нашей украинской политике). Нет, мы работаем планомерно, адаптируемся друг к другу. Это разные микросреды. И мы понимаем: для того, чтобы эти микросреды завтра работали как единое целое, надо притираться. Сейчас диалог, который ведется между руководством этих политических сил, является положительный. Если даже и есть какие-то недоразумения, мы их на самом высоком уровне очень быстро сглаживаем", - уточнил политик.

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Полное интервью с Олегом Тягнибоком читайте здесь.
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а ПАэдро с кем бабтистами его самого и Нафиг Фига..... и Оппа таже жопа...
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Нет уж, идете вместе с Махницким, и идите нах....р
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Куда тебе уже идти, придурок... Уже "находил". Под себя.
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шо ? тягнибок .... иди , в пи..ду , тягнибок
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ случае объявления выборов можем идти вместе с ПС и Национальным корпусом, - Тягнибок
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