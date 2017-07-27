 В случае объявления выборов можем идти вместе с ПС и Национальным корпусом, - Тягнибок

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил лидер политсилы Олег Тягнибок.
"Мы реально и правдиво объединились вокруг идеологий. Но то, что этот разговор назревает, это правда. И я не исключаю, что мы совместно можем пойти на выборы. Ибо мы имеем понимание по многим вопросам. Наши встречи проходят продуктивно, если так можно сказать. Мы даже друг другу сказали, что мы повзрослели; мы созрели к тому, что мы можем координировать свои действия и сотрудничать. И это - не по расчету", - сказал Тягнибок, отвечая на вопрос, какая выгода правым партиям от объединения.
При этом лидер "Свободы" уверил, что конкретно вопрос квот и участия в выборах не обсуждался.
По его словам, он доволен результатами Меморандума правых сил.
"Как председатель партии я доволен. Во-первых, наше сотрудничество имеет идеологическую подоплеку. Мы скоординировали свои действия на основе тех 20 пунктов. Это очень важно. Потому что, если сравнивать это наше сотрудничество с сотрудничеством с теми же Кличко и Яценюком, то там у нас не было идеологичности. Был тактический союз с целью побороть Януковича. А в этом случае у нас идеологические моменты совпали. Более того, за это время мы провели несколько десятков довольно успешных акций. Например, нам совместно удалось протащить решение четырех областных советов (Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской), которые поддержали этот Национальный манифест. И эти советы, по нашему настоянию выразили требование к Президенту Украины подписать закон об амнистии для добровольцев.
Еще раз: я доволен этим сотрудничеством. Оно не происходит так бурно и быстро, а потом проходит (как это бывает в нашей украинской политике). Нет, мы работаем планомерно, адаптируемся друг к другу. Это разные микросреды. И мы понимаем: для того, чтобы эти микросреды завтра работали как единое целое, надо притираться. Сейчас диалог, который ведется между руководством этих политических сил, является положительный. Если даже и есть какие-то недоразумения, мы их на самом высоком уровне очень быстро сглаживаем", - уточнил политик.
Полное интервью с Олегом Тягнибоком читайте здесь.
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